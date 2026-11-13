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Η απομάκρυνση των επενδυτών από τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που ευνοούν τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς τα διεθνή χαρτοφυλάκια αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις μακριά από τον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο.

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ επιτάχυνε αυτή τη μετατόπιση, ενισχύοντας τις ανησυχίες για αυστηρότερη εποπτεία των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων και πιθανές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Για την Ευρώπη, η εξέλιξη δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό πλεονέκτημα. Η μικρότερη εξάρτηση των χρηματιστηριακών δεικτών από τις τεχνολογικές εταιρείες και η μεγαλύτερη συμμετοχή παραδοσιακών κλάδων επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές μετοχές να προσελκύουν κεφάλαια που αναζητούν διαφοροποίηση.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Stoxx 600 κατέγραφε άνοδο 0,5% στις 651,38 μονάδες, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν και τις εξορυκτικές εταιρείες να εμφανίζουν επίσης θετική εικόνα.

Η ανακατανομή κεφαλαίων και το ευρωπαϊκό πλεονέκτημα

Η μεταστροφή των επενδυτών δεν σημαίνει απαραίτητα εγκατάλειψη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επανεξέταση των υψηλών αποτιμήσεων και των τεράστιων επενδυτικών δαπανών που απαιτεί η ανάπτυξή της.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στο κατά πόσο οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα μπορέσουν να μετατρέψουν τις επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων σε αντίστοιχη κερδοφορία.

Η πολιτική αλλαγή στο αμερικανικό Κογκρέσο προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς ενισχύονται οι φόβοι για περιορισμούς στις αδειοδοτήσεις νέων data centers, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί αντιδράσεις.

Η Ευρώπη επωφελείται από τη διαφορετική σύνθεση των δεικτών της, στους οποίους οι τράπεζες, η βιομηχανία, η υγεία και τα καταναλωτικά αγαθά διαθέτουν σημαντικό βάρος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από την Τρίτη έως την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας, οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενισχύθηκαν κατά 3,2%, ο κλάδος υγείας κατά 2% και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατά 2,5%, ενώ η τεχνολογία υποχώρησε κατά 3,6%.

Τράπεζες, εξορύξεις και εταιρικά αποτελέσματα

Η στροφή προς εταιρείες με ισχυρές ταμειακές ροές και περισσότερο προβλέψιμη κερδοφορία ενισχύει το ενδιαφέρον για τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς κλάδους.

Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο, με τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επιχειρηματικές συμφωνίες να προσφέρουν πρόσθετη στήριξη.

Η UniCredit ανακοίνωσε αύξηση κερδών 24% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, ενώ η προτεινόμενη συγχώνευση δραστηριοτήτων της Crédit Agricole με την Banco BPM ενίσχυσε τις προσδοκίες για νέες κινήσεις συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, οι εξορυκτικές επιχειρήσεις επωφελούνται από την άνοδο των πολύτιμων μετάλλων, προσφέροντας στους επενδυτές διαφορετική πηγή αποδόσεων από εκείνη των τεχνολογικών εταιρειών.

Ωστόσο, η ανακατανομή δεν ευνοεί ομοιόμορφα όλες τις ευρωπαϊκές μετοχές. ASML, Infineon και άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλυσίδα της AI εξακολουθούν να επηρεάζονται από την αβεβαιότητα γύρω από τις επενδύσεις στα data centers.

Το φθηνότερο πετρέλαιο και οι νέες ισορροπίες

Πρόσθετο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία αποτελεί η υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν.

Οι χαμηλότερες ενεργειακές τιμές μπορούν να περιορίσουν το κόστος παραγωγής, να στηρίξουν την κατανάλωση και να μειώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα σε μια οικονομία με σημαντική εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια.

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων λειτουργεί επίσης υποστηρικτικά, μειώνοντας δυνητικά το κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και κρατών.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η σημερινή ανακατανομή κεφαλαίων θα αποκτήσει διάρκεια. Η Ευρώπη διαθέτει ελκυστικότερες αποτιμήσεις σε επιλεγμένους κλάδους και ισχυρά εταιρικά θεμελιώδη, αλλά παραμένει εκτεθειμένη στην παγκόσμια επιβράδυνση και στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η απομάκρυνση από την AI μπορεί επομένως να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τις ευρωπαϊκές αγορές, χωρίς να εγγυάται μια γενικευμένη ανοδική πορεία. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον αρχίζει να μετακινείται από την υπόσχεση της μελλοντικής ανάπτυξης προς την ήδη αποδεδειγμένη κερδοφορία.