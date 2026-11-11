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Η αναταραχή γύρω από την προσωπική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών εξελίσσεται σε σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τη Nvidia, δημιουργώντας ταυτόχρονα προσδοκίες ότι ανταγωνιστές της, όπως η AMD και η Broadcom, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις πιέσεις που δέχεται ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός.

Η Nvidia διερευνά κατά πόσο ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Η εταιρεία έχει διευκρινίσει ότι ο Χουάνγκ θα παραμείνει κανονικά στη θέση του, χωρίς διακοπή στην άσκηση των καθηκόντων του, ενώ διαβεβαιώνει πως η επιχειρηματική της δυναμική δεν πρόκειται να επηρεαστεί.

Ωστόσο, οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο βέβαιοι, καθώς η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση, τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών.

Η ευκαιρία για AMD και Broadcom

Η θετική αντίδραση μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών μετά τις αποκαλύψεις προστίθεται στην ανάκαμψη που είχε ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από το κύμα ρευστοποιήσεων που ακολούθησε τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Γουίλ Άλεν, ιδρυτής της Sentara Capital, δήλωσε στο MarketWatch ότι η υπόθεση ενδέχεται να αποδειχθεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της χρονιάς για τις αγορές.

Όπως επισήμανε, η Nvidia αποτελεί εδώ και καιρό την κινητήρια δύναμη της επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε αμφισβήτηση της διοίκησής της ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο του κλάδου.

Παρά τις προσδοκίες ότι οι ανταγωνιστές της θα μπορούσαν να αποσπάσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, οι αναλυτές επισημαίνουν πως κανένας κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών δεν είναι απρόσβλητος από τους κινδύνους κατασκοπείας και τις γεωπολιτικές πιέσεις.

Ο Τζέι Γκόλντμπεργκ της Seaport Research εκτιμά ότι εταιρείες όπως η AMD και η Broadcom πιθανότατα θα προχωρήσουν στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των στελεχών τους ώστε να αναγνωρίζουν απόπειρες παγίδευσης από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Τα μέτρα αυτά θα προστεθούν στα υφιστάμενα πρωτόκολλα που διέπουν τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα.

Κατά τον ίδιο, όλες οι εταιρείες του κλάδου είναι δυνητικά εκτεθειμένες σε ανάλογους κινδύνους.

Γιατί η Nvidia παραμένει ο βασικός στόχος

Ο Μπράιαν Κολέλο της Morningstar εκτιμά ότι το σκάνδαλο θα οδηγήσει σε αυξημένο έλεγχο όλων των αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προμηθευτές και οι κατασκευαστές αναμένεται να ενισχύσουν τις διαδικασίες προστασίας από εξωτερικές παρεμβάσεις, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη έμφαση στη συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία.

Ωστόσο, η Nvidia βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τους ανταγωνιστές της.

Η κυριαρχία της στην αγορά των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική για την Κίνα, η οποία επιδιώκει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Κολέλο, η Nvidia αποτελεί την εταιρεία με τη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την κινεζική πλευρά, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο εμπορικής συνεργασίας.

Αυτό δεν αποκλείει αντίστοιχες ενέργειες εναντίον άλλων εταιρειών, αλλά σημαίνει ότι η δεσπόζουσα θέση της Nvidia την καθιστά τον πιο ελκυστικό στόχο.

Στο Κογκρέσο η υπόθεση Χουάνγκ

Οι επιπτώσεις της υπόθεσης ενδέχεται να ξεπεράσουν τα όρια της εσωτερικής έρευνας που πραγματοποιεί η Nvidia.

Γερουσιαστές τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών έχουν ζητήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν καλέσει τον Χουάνγκ να ενημερώσει το Κογκρέσο για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.

Η τελευταία υπήρξε στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη που αγοράζει μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης από τη Nvidia.

Η Megaspeed βρίσκεται υπό αμερικανική έρευνα για ισχυρισμούς ότι διευκόλυνε κινεζικές επιχειρήσεις να παρακάμψουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε πρόσφατα στο Bloomberg ότι η Nvidia δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η Megaspeed μεταπώλησε τα μικροτσίπ της σε Κινέζους αγοραστές.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί σε μεσάζοντες και έμμεσες αγορές προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε επεξεργαστές της Nvidia, παρά τους περιορισμούς που εφαρμόζουν οι δύο χώρες.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες καταγγελίες για φερόμενη παράκαμψη των αμερικανικών εξαγωγικών κανόνων, μεταξύ άλλων και σε υπόθεση που αφορά στέλεχος της Super Micro Computer.

Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πολιτική υποστήριξη για ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές αμερικανικής τεχνολογίας προς την Κίνα.

Νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές μικροτσίπ προς την Κίνα

Ο Εντ Μιλς της Raymond James επισήμανε ότι οι εξελίξεις στο Κογκρέσο ενδέχεται να επιταχύνουν τη νομοθετική δραστηριότητα γύρω από την προστασία της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνεται ο διακομματικός νόμος MATCH Act, ο οποίος προβλέπει περαιτέρω περιορισμούς στις πωλήσεις εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών προς την Κίνα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι εξαγωγικοί περιορισμοί αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εξασφάλισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου μετά τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν υπογράμμισε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι υπάρχει ήδη έτοιμη νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο να αποτραπεί η αξιοποίηση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης από τον κινεζικό στρατό, ζητώντας την άμεση προώθησή της.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική πρόκληση για τη Nvidia και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, ο οποίος έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών στις πωλήσεις GPU σε Κινέζους πελάτες.

Η εξάρτηση της Nvidia από την κινεζική αγορά

Η σημασία της Κίνας για τη Nvidia έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της αυστηροποίησης του αμερικανικού πλαισίου εξαγωγών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bernstein, οι πωλήσεις στην κινεζική αγορά αντιπροσώπευαν μόλις το 8% των εσόδων της Nvidia στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουλίου, έναντι 28% στο τρίμηνο του Οκτωβρίου 2022.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το μέγεθος των αλλαγών που έχουν προκαλέσει οι περιορισμοί στη δραστηριότητα της εταιρείας.

Η Nvidia και η AMD εξακολουθούν να διαθέτουν στην Κίνα ορισμένα παλαιότερα μοντέλα επεξεργαστών, όπως οι σειρές H20 και H200 της Nvidia και τα MI308 της AMD.

Παράλληλα, η Nvidia και η Broadcom προμηθεύουν την κινεζική αγορά με προηγμένους μεταγωγείς δικτύου που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν την εξάρτηση της χώρας από την τεχνολογία της Broadcom, γεγονός που δείχνει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν περιορίζονται στη Nvidia.

Η υπόθεση Χουάνγκ ενδέχεται, επομένως, να προσφέρει βραχυπρόθεσμο χρηματιστηριακό πλεονέκτημα στις AMD και Broadcom, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι δύο εταιρείες θα αποφύγουν τις συνέπειες μιας ευρύτερης αυστηροποίησης του κανονιστικού πλαισίου.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο η αναταραχή γύρω από τη Nvidia θα οδηγήσει σε πραγματική ανακατανομή μεριδίων στην αγορά των ημιαγωγών ή θα εξελιχθεί σε έναν νέο κύκλο ελέγχων που θα επηρεάσει συνολικά τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.