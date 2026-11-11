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Ήπια ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις σημαντικών απωλειών, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αξιολογήσουν τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και τις επιπτώσεις που θα είχε μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει κατά περίπου 7% στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κάτω από τα 87 δολάρια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί απαραίτητες νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, οι εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν εκλείψει, ενώ οι διπλωματικές συνομιλίες εμφανίζουν περιορισμένη πρόοδο.

Παρά την πρόσφατη σημαντική διόρθωση, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 50% από τις αρχές του έτους, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ενεργειακής αναταραχής που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Από τα υψηλά εξαμήνου στη μεγάλη διόρθωση του Νοεμβρίου

Η εικόνα της αγοράς πετρελαίου έχει μεταβληθεί δραστικά μέσα στον Νοέμβριο.

Το Brent έχει απομακρυνθεί από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών, καθώς οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών συνδυάζονται με τη σταδιακή ανάκαμψη των ενεργειακών εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο.

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή δεν έχουν διακοπεί. Αντιθέτως, οι περιφερειακές αποστολές προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τους φόβους για παρατεταμένες ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά και ασκεί καθοδικές πιέσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ σε σταθερή βάση, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο Πάβελ Μολτσάνοφ, αναλυτής της Raymond James & Associates, εκτιμά ότι ακόμη και μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με προοπτικές διάρκειας ενδέχεται να αφήσει αρκετά ζητήματα άλυτα.

«Στον βαθμό που οι δύο πλευρές καταλήξουν σε μια συμφωνία με διάρκεια, πιθανότατα θα πρόκειται για έναν ακατάστατο συμβιβασμό που θα αφήνει πολλά θέματα ανοιχτά», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, για την αγορά πετρελαίου το βασικό κριτήριο είναι διαφορετικό.

«Εφόσον τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά σε μόνιμη βάση, αυτό είναι που ενδιαφέρει την αγορά πετρελαίου», υπογράμμισε.

Μαζικές ρευστοποιήσεις από τα funds επιτάχυναν την πτώση

Η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών δεν οφείλεται αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και τεχνικοί παράγοντες, οι οποίοι επιτάχυναν το κύμα πωλήσεων και οδήγησαν το Brent να υποχωρήσει πρόσκαιρα κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, τα επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν συστηματικές στρατηγικές βάσει των τάσεων της αγοράς, γνωστά ως Commodity Trading Advisers (CTAs), περιόρισαν δραστικά την έκθεσή τους στο πετρέλαιο.

Ειδικότερα, οι θέσεις αγοράς (long positions) στο Brent μειώθηκαν στο 9% την Τρίτη, από 45% στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο αμερικανικό αργό, όπου τα ίδια κεφάλαια περιόρισαν τις θέσεις αγοράς στο 9%.

Η απότομη μεταβολή των τοποθετήσεων καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία οι επενδυτές αναθεώρησαν τις προσδοκίες τους για την πορεία των τιμών, ενισχύοντας τις πτωτικές πιέσεις.

Ανατροπή πορείας για δεξαμενόπλοιο με ρωσικό ντίζελ

Στη φυσική αγορά καυσίμων, πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί η πορεία ενός δεξαμενόπλοιου που μεταφέρει ρωσικό ντίζελ.

Το πλοίο είχε εμφανίσει προσωρινά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προορισμό του, ωστόσο πραγματοποίησε αναστροφή της πορείας του στα ανοικτά της Νέας Υόρκης.

Η εξέλιξη εγείρει νέα ερωτήματα για τις παραδόσεις ρωσικών καυσίμων στη βορειοαμερικανική αγορά.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε συμφωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ να προμηθεύει καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές.

Η συμφωνία προκάλεσε αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, ενώ η αλλαγή πορείας του δεξαμενόπλοιου προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας σχετικά με την εφαρμογή της.

Άλμα 9 εκατ. βαρελιών στα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετη πίεση στις τιμές προκαλούν τα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το American Petroleum Institute (API), τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Η σημαντική αύξηση υποδηλώνει ενίσχυση των διαθέσιμων ποσοτήτων στην αμερικανική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς.

Παράλληλα, τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. βαρέλια.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα συγκεκριμένα αποθέματα είχαν προηγουμένως υποχωρήσει κάτω από τα 100 εκατ. βαρέλια για πρώτη φορά από το 2003.

Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) αναμένονται την Πέμπτη και θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση της αγοράς.

EIA: Ακριβότερη βενζίνη και ντίζελ το 2027

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών αργού, η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική όσον αφορά στην εξέλιξη των τιμών λιανικής των καυσίμων.

Στη νέα βραχυπρόθεσμη έκθεσή της για τις ενεργειακές προοπτικές (Short-Term Energy Outlook), η EIA αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το 2027, επικαλούμενη τις περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες καυσίμων στην παγκόσμια αγορά.

Ειδικότερα, προβλέπει ότι η μέση τιμή λιανικής της βενζίνης στις ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στα 3,73 δολάρια ανά γαλόνι το 2027.

Για το ντίζελ, η αντίστοιχη εκτίμηση ανέρχεται στα 5,03 δολάρια ανά γαλόνι.

Την ίδια στιγμή, η υπηρεσία διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για την αμερικανική παραγωγή αργού, στα 14,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των χαμηλότερων τιμών του αργού και των υψηλών προβλέψεων για τα διυλισμένα προϊόντα αναδεικνύει τις επίμονες ανισορροπίες στην αγορά καυσίμων.

Έτσι, παρά τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, η επιστροφή των πετρελαϊκών ροών σε πιο φυσιολογικά επίπεδα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και άμεση αποκλιμάκωση του κόστους για τους τελικούς καταναλωτές.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον τόσο στις διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης όσο και στην πορεία των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν ο καθοριστικός παράγοντας για τη σταθεροποίηση των τιμών.