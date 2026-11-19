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Μια νέα εποχή για τη Wall Street και την παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί η είσοδος και η έναρξη διαπραγμάτευσης της Anthropic στον Nasdaq, με την εταιρεία πίσω από το Claude να πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία και να αναδεικνύεται σε ένα από τα ισχυρότερα χρηματιστηριακά στοιχήματα της εποχής.

Η εισαγωγή της, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας των τεχνολογικών μετοχών και προβληματισμού για τις υπέρογκες επενδύσεις στην AI, αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για την επενδυτική εμπιστοσύνη στον κλάδο.

Η μετοχή της Anthropic ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στον Nasdaq Global Select Market περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με εντυπωσιακή τιμή εκκίνησης στα 111,50 δολάρια, που αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 34% έναντι της τιμής διάθεσης. Θυμίζουμε ότι, μετά την ισχυρή ζήτηση που κατεγράφη στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής, η μετοχή διατέθηκε στους επενδυτές έναντι 83 δολαρίων, ήτοι πολύ υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.

Το μέγεθος της συναλλαγής είναι πρωτοφανές. Η Anthropic και οι μέτοχοι που συμμετείχαν στην προσφορά διέθεσαν 980 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 81,3 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν ακόμη 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε στρατηγικούς επενδυτές. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανήλθε έτσι σε 107,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX, η οποία είχε αντλήσει 86 δισ. δολάρια τον Ιούνιο.

Η δε, τιμή της δημόσιας εγγραφής αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων σε πλήρως απομειωμένη βάση, δηλαδή συνυπολογίζοντας τις μετοχές που μπορούν να προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων και τη μετατροπή άλλων τίτλων. Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση με βάση τις ήδη εκδομένες μετοχές είναι χαμηλότερη, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις συγκρίσεις των αποτιμήσεων.

Επενδυτικός πυρετός: Εκτός IPO περισσότεροι από τους μισούς θεσμικούς

Η ζήτηση για τις μετοχές της Anthropic ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά, αναγκάζοντας τις τράπεζες που συντόνισαν τη δημόσια εγγραφή να προχωρήσουν σε εξαιρετικά επιλεκτική κατανομή.

Περίπου 1.200 θεσμικοί επενδυτές υπέβαλαν εντολές αγοράς, ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς δεν εξασφάλισαν ούτε μία μετοχή. Η κατανομή ευνόησε σε σημαντικό βαθμό τους επενδυτές των ΗΠΑ, αφήνοντας μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών θεσμικών χαρτοφυλακίων εκτός της συναλλαγής.

Όπως επισήμανε ο Κριστόφ Πουσουά, διαχειριστής τεχνολογικών κεφαλαίων στη La Financiere de l’Echiquier, η εξασφάλιση συμμετοχής σε αμερικανικές δημόσιες εγγραφές είναι παραδοσιακά δύσκολη για τους Ευρωπαίους επενδυτές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τόσο περιζήτητες εταιρείες.

Η εικόνα είναι ενδεικτική της έντασης του ενδιαφέροντος. Στην IPO της SpaceX, περίπου το ένα τρίτο των επενδυτών που είχαν καταθέσει εντολές δεν είχε λάβει μετοχές. Στην περίπτωση της Anthropic, το ποσοστό αποκλεισμού αποδείχθηκε ακόμη υψηλότερο.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στους παραδοσιακούς θεσμικούς επενδυτές. Στην αγορά προβλέψεων Polymarket, είχαν τοποθετηθεί συμβόλαια αξίας άνω των 14 εκατ. δολαρίων σχετικά με τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης.

Τα στοιχήματα στην πλατφόρμα αποτύπωναν πιθανότητα 49% για κεφαλαιοποίηση μεταξύ 1,25 και 1,5 τρισ. δολαρίων, 25% για αξία κάτω από 1,25 τρισ. δολάρια και 20% για αποτίμηση μεταξύ 1,5 και 1,75 τρισ. δολαρίων. Μόλις 5% ήταν η εκτιμώμενη πιθανότητα για αξία μεταξύ 1,75 και 2 τρισ. δολαρίων.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί που επενδύουν 26 δισ. δολάρια

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της εισαγωγής είναι η συμμετοχή των ίδιων των εταιρειών που βρίσκονται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης, η Google και η Nvidia δεσμεύτηκαν να επενδύσουν από 10 δισ. δολάρια η καθεμία, εξασφαλίζοντας μαζί περισσότερα από τα τρία τέταρτα του συνολικού ποσού των 26 δισ. δολαρίων.

Η AMD συμμετέχει με 2,5 δισ. δολάρια, ενώ Microsoft, Broadcom και Micron Technology δεσμεύτηκαν για επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολαρίων η καθεμία. Την ομάδα συμπληρώνει η TSMC Partners, με 500 εκατ. δολάρια.

Οι τοποθετήσεις αυτές δεν έχουν αποκλειστικά χρηματοοικονομικό χαρακτήρα. Οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι ταυτόχρονα προμηθευτές τεχνολογίας, υπολογιστικής ισχύος ή υποδομών που χρειάζεται η Anthropic για την ανάπτυξη και λειτουργία των μοντέλων της.

Αυτή η αλληλεξάρτηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για τις λεγόμενες κυκλικές χρηματοδοτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Τεχνολογικοί όμιλοι επενδύουν σε εταιρείες AI, οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιούν σημαντικό μέρος των κεφαλαίων για να αγοράσουν υπηρεσίες και προϊόντα από τους ίδιους τους επενδυτές τους.

Το μοντέλο αυτό ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης, αλλά έχει πυροδοτήσει ανησυχίες ότι οι χρηματοοικονομικές σχέσεις εντός του κλάδου ενδέχεται να συμβάλλουν στη διόγκωση των αποτιμήσεων.

Η ίδια η Anthropic αναγνωρίζει ότι Amazon, Google και Microsoft είναι ταυτόχρονα επενδυτές, πελάτες, συνεργάτες διανομής και ανταγωνιστές της. Η Amazon διατηρεί συμμετοχή κοντά στο 15%, ενώ η Google περίπου 13%, με τις δύο εταιρείες να ελέγχουν από κοινού σχεδόν το 30% των μετοχών της Anthropic μετά την εισαγωγή.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι της Silicon Valley και οι περιουσίες των ιδρυτών

Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να αναδιατάξει τις ισορροπίες πλούτου και επιρροής στη Silicon Valley, καθώς οι πρώτοι χρηματοδότες της Anthropic βλέπουν τις αρχικές τοποθετήσεις τους να μετατρέπονται σε συμμετοχές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μια μικρή ομάδα επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων έχει δημιουργήσει συνολικά δυνητικά κέρδη άνω των 100 δισ. δολαρίων, χάρη στην εκρηκτική αύξηση της αποτίμησης της εταιρείας.

Μεταξύ των μεγάλων ωφελημένων συγκαταλέγονται οι Spark Capital, Factorial Funds, Iconiq Capital, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures και Coatue Management, καθώς και το κρατικό επενδυτικό ταμείο GIC της Σιγκαπούρης.

Στους επενδυτές περιλαμβάνεται επίσης η Sound Ventures, το επενδυτικό σχήμα που ίδρυσαν ο ηθοποιός Άστον Κούτσερ και ο Γκάι Οσίρι, γνωστός από τη δραστηριότητά του στη μουσική βιομηχανία και τη συνεργασία του με τη Μαντόνα. Έκθεση στην Anthropic διαθέτουν ακόμη κεφάλαια που διαχειρίζονται τα μεγάλα fund της Fidelity και της Blackstone.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αντζνέι Μίντα, ιδρυτή της AMP PBC και ενός από τους πρώτους επενδυτές της Anthropic το 2021. Η αποτίμηση με την οποία εισήλθε τότε στην εταιρεία ήταν περισσότερο από 2.000 φορές χαμηλότερη από εκείνη που επιτεύχθηκε κατά τη φετινή δημόσια εγγραφή.

Στην κορυφή της λίστας των ωφελημένων βρίσκονται, φυσικά, οι ίδιοι οι δημιουργοί της Anthropic. Ο διευθύνων σύμβουλος, Ντάριο Αμοντέι, και η αδελφή του, Ντανιέλα Αμοντέι, πρόεδρος της εταιρείας, συγκαταλέγονται στους επτά συνιδρυτές που αναμένεται να αποκτήσουν τεράστιες προσωπικές περιουσίες.

Κάθε συνιδρυτής σχεδίαζε να ρευστοποιήσει μετοχές αξίας περίπου 250 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της IPO, διατηρώντας παράλληλα συμμετοχή αποτιμώμενη σε περίπου 18 δισ. δολάρια με βάση την τιμή διάθεσης.

Δεν πρόκειται, πάντως, για την πρώτη ευκαιρία ρευστοποίησης. Τον Απρίλιο η Anthropic είχε διευκολύνει ιδιωτική συναλλαγή πώλησης μετοχών συνολικής αξίας 4,66 δισ. δολαρίων, στην οποία συμμετείχαν στελέχη και υφιστάμενοι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων τα δύο αδέλφια Αμοντέι.

Προμήθειες-ρεκόρ 550 εκατ. δολαρίων για τη Wall Street

Η ιστορική IPO δημιουργεί σημαντικά έσοδα και για τις επενδυτικές τράπεζες που ανέλαβαν υποστηρικτικό ρόλο στην IPO.

Οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, οι οποίες ηγήθηκαν της διαδικασίας, εκτιμάται ότι θα εισπράξουν περίπου 113 εκατ. δολάρια η καθεμία σε προμήθειες.

Η JPMorgan Chase και η Citigroup αναμένεται να αποκομίσουν περίπου 55 εκατ. δολάρια η καθεμία, ενώ οι αντίστοιχες αμοιβές της Bank of America υπολογίζονται σε περίπου 16,5 εκατ. δολάρια.

Το συνολικό ποσό των προμηθειών φτάνει περίπου τα 550 εκατ. δολάρια, προσεγγίζοντας το ιστορικό επίπεδο των 550,2 εκατ. δολαρίων που είχαν εισπράξει οι τράπεζες από τη δημόσια εγγραφή της Visa το 2008 και ξεπερνώντας τα περίπου 500 εκατ. δολάρια που συνδέθηκαν με την IPO της SpaceX.

Επιπλέον, Anthropic και SpaceX εξασφάλισαν μια ασυνήθιστη παραχώρηση: οι ανάδοχοι δεν λαμβάνουν πρόσθετη προμήθεια για μετοχές που πωλούνται μέσω της δυνατότητας υπερκατανομής, της λεγόμενης greenshoe. Η εξέλιξη αποτυπώνει τη διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτουν πλέον οι μεγαλύτερες εταιρείες που εισέρχονται στο χρηματιστήριο, καθώς οι κορυφαίες τράπεζες ανταγωνίζονται έντονα για τη διαχείριση τέτοιων συναλλαγών.

Από την OpenAI σε μια εταιρεία 1,5 τρισ. δολαρίων

Η διαδρομή της Anthropic προς τη Wall Street ξεκίνησε πριν από λιγότερο από έξι χρόνια, όταν μια ομάδα στελεχών της OpenAI αποφάσισε να αποχωρήσει και να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο της διαφοροποίησής της βρέθηκε εξαρχής η ασφάλεια των συστημάτων AI και η ανάγκη να αναπτύσσονται με μεγαλύτερη προσοχή τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν σημαντικές ανθρώπινες ικανότητες.

Η Anthropic επέλεξε τη νομική μορφή της εταιρείας δημοσίου οφέλους (public benefit corporation), η οποία προβλέπει τη συνεκτίμηση των συμφερόντων των μετόχων και των ευρύτερων κοινωνικών επιπτώσεων των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η δομή διακυβέρνησής της περιλαμβάνει επίσης το Long-Term Benefit Trust, έναν μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και την ανεξαρτησία της εταιρείας από βραχυπρόθεσμες εμπορικές πιέσεις.

Η είσοδος στο Nasdaq καθιστά την Anthropic την πρώτη αμερικανική εταιρεία με βασική δραστηριότητα την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI που εισέρχεται στο χρηματιστήριο, αφήνοντας πίσω τη μεγάλη ανταγωνίστριά της, OpenAI, η οποία δεν σχεδιάζει δημόσια εγγραφή πριν από το 2027.

Η σημασία της εξέλιξης ξεπερνά την ίδια την εταιρεία. Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της χρηματιστηριακής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είχε επικεντρωθεί στους κατασκευαστές επεξεργαστών, στους παρόχους υπολογιστικού νέφους και στις επιχειρήσεις υποδομών. Πλέον, η Wall Street αποκτά άμεση πρόσβαση σε μια από τις εταιρείες που αναπτύσσουν τα ίδια τα προηγμένα μοντέλα AI, μεταφέροντας το επενδυτικό ενδιαφέρον από τους προμηθευτές της τεχνολογίας στους δημιουργούς της.

Έσοδα 81 δισ. δολαρίων σε ετήσια βάση – Η δύναμη του Claude

Η εντυπωσιακή αποτίμηση της Anthropic στηρίζεται σε μια εξαιρετικά ταχεία αύξηση των εσόδων, την οποία η εταιρεία πέτυχε κυρίως μέσω της διείσδυσής της στην επιχειρηματική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου, ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της εταιρείας έφτασε τα 81 δισ. δολάρια στις 31 Οκτωβρίου 2026, αυξημένος κατά 10 δισ. δολάρια μέσα σε έναν μόλις μήνα.

Τα πραγματικά έσοδα της Anthropic κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 17 δισ. δολάρια, έναντι 1,4 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η δυναμική στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η Anthropic διέθετε περισσότερους από 11.900 πελάτες που απέφεραν τουλάχιστον 100.000 δολάρια ο καθένας σε ετήσια βάση, έναντι περίπου 1.500 στα τέλη του 2025.

Περισσότεροι από 1.900 πελάτες απέφεραν τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια ο καθένας, ενώ περίπου 250 ξεπερνούσαν τα 10 εκατ. δολάρια.

Ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης είναι το Claude Code, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται από προγραμματιστές για τη συγγραφή, ανάλυση και διαχείριση κώδικα.

Η εφαρμογή έχει αποκτήσει ευρεία απήχηση στον κλάδο του λογισμικού, με την εταιρεία να αναφέρει ότι αξιοποιείται ακόμη και από μηχανικούς της NASA.

Παράλληλα, η Anthropic επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς τομείς, από τις νομικές υπηρεσίες και τη χρηματοοικονομική ανάλυση έως την υγεία και την επιστημονική έρευνα. Στο διοικητικό συμβούλιό της συμμετέχει και ο διευθύνων σύμβουλος της Novartis, Βας Ναρασίμχαν, στοιχείο που αντανακλά το ενδιαφέρον της για εφαρμογές σε κλάδους υψηλής εξειδίκευσης.

Ο λογαριασμός των 900 δισ. δολαρίων και το στοίχημα της κερδοφορίας

Πίσω από την εκρηκτική αύξηση των εσόδων βρίσκεται, ωστόσο, μια εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του κόστους.

Η ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, ακριβούς επεξεργαστές, εξειδικευμένα κέντρα δεδομένων και διαρκείς επενδύσεις σε υποδομές.

Η Anthropic έχει συνάψει συμφωνίες για υπολογιστική ισχύ που ξεπερνούν συνολικά τα 900 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας εξαιρετικά υψηλές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις.

Παρά τη ραγδαία αύξηση της δραστηριότητάς της, η εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες 567 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2026. Στα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν σημαντικές δαπάνες υπολογιστικής ισχύος, αλλά και μη ταμειακές επιβαρύνσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα αντιστοίχισης φιλανθρωπικών δωρεών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Goldman Sachs, η Anthropic ενδέχεται να χρειαστεί έως το 2030 για να εμφανίσει θετικές ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές.

Οι ίδιες προβολές τοποθετούν τα ετήσια έσοδα της εταιρείας κοντά στα 685 δισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σενάριο, το οποίο προϋποθέτει συνεχιζόμενη ταχύτατη υιοθέτηση των υπηρεσιών AI από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον, πάντως, γίνεται ολοένα δυσκολότερο. Η Anthropic καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο την OpenAI, αλλά και φθηνότερα μοντέλα ανοικτών βαρών, μεταξύ άλλων από κινεζικές εταιρείες, τα οποία ασκούν πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί η Anthropic επιδιώκει και την επενδυτική βαθμίδα

Η δημόσια εγγραφή δεν αποτελεί μόνο μέσο άντλησης ιδίων κεφαλαίων. Μπορεί να αποτελέσει και ένα κρίσιμο βήμα για την πρόσβαση της Anthropic στις διεθνείς αγορές εταιρικού χρέους.

Ο Ντάριο Αμοντέι δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία φιλοδοξεί μελλοντικά να εξασφαλίσει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας. Μια τέτοια εξέλιξη θα της επέτρεπε να αντλεί μεγαλύτερα ποσά μέσω δανεισμού, με χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Μέχρι σήμερα, η Anthropic βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε εξειδικευμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες και εγγυήσεις που συνδέονταν με τους συνεργάτες της στον τομέα των υποδομών.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά τις χρηματοδοτικές επιλογές της, αν και η επίτευξη του στόχου θα εξαρτηθεί από τη μελλοντική οικονομική της θέση, την παραγωγή ταμειακών ροών και τη δυνατότητά της να διαχειριστεί τις υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες.

Η δέσμευση των Αμοντέι: «Δεν θα υποκύψουμε σε πιέσεις»

Η ιστορική εισαγωγή συνοδεύτηκε από ένα ισχυρό μήνυμα των δύο επικεφαλής της Anthropic για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης στο Nasdaq, ο Ντάριο Αμοντέι υπογράμμισε ότι η χρηματοοικονομική ενίσχυση της εταιρείας δεν πρόκειται να οδηγήσει σε εγκατάλειψη των αρχών ασφάλειας που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της.

«Η δυσκολότερη δουλειά για την ασφάλεια βρίσκεται ακόμη μπροστά μας», επισήμανε, δεσμευόμενος ότι η Anthropic θα προσαρμόζει τον ρυθμό εκπαίδευσης και διάθεσης νέων συστημάτων AI, ακόμη και αν χρειαστεί να καθυστερήσει την εμπορική τους ανάπτυξη.

«Δεν θα υποκύψουμε ούτε σε επιχειρηματικές ούτε σε πολιτικές πιέσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ισχυρότερη χρηματοοικονομική θέση που εξασφαλίζει η δημόσια εγγραφή ενδυναμώνει την αποφασιστικότητα της εταιρείας να ακολουθήσει τον δρόμο που θεωρεί σωστό.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης μία από τις καθοριστικότερες στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία, υπογραμμίζοντας την ευθύνη που συνοδεύει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της μελλοντικής της εξέλιξης.

Από την πλευρά της, η Ντανιέλα Αμοντέι προσπάθησε να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για τον αντίκτυπο της AI στην καθημερινότητα και την κοινωνία. «Θέλουμε το Claude να είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης, που θα είναι ειλικρινής μαζί σας, θα σας κάνει πιο ικανούς, αλλά θα αφήνει τον έλεγχο στα χέρια σας», ανέφερε.

Σημείωσε επίσης ότι, σε αντίθεση με πολλές τεχνολογικές υπηρεσίες που επιδιώκουν να αυξήσουν τον χρόνο παραμονής των χρηστών στις οθόνες, η Anthropic φιλοδοξεί να τους επιστρέψει χρόνο. «Αυτή η τεχνολογία χρειάζεται τη φωνή σας. Όχι την εμπιστοσύνη σας, ούτε τη χρήση της. Η κατάληξη αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη», δήλωσε, απευθυνόμενη σε όσους παρακολουθούν με αβεβαιότητα την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic οδηγεί τη Wall Street σε χρονιά ρεκόρ

Η εισαγωγή της Anthropic αποτελεί την κορύφωση μιας χρονιάς που ήδη καταγράφεται ως ιστορική για την αμερικανική αγορά δημόσιων εγγραφών.

Τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί από νέες εισαγωγές στις ΗΠΑ το 2026 ξεπερνούν τα 220 δισ. δολάρια, επίπεδο συγκρίσιμο με το σύνολο των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν την πενταετία 2021–2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται αναλυτές της αγοράς.

Η Anthropic και η SpaceX κυριαρχούν στη φετινή δραστηριότητα, ενώ σημαντικές δημόσιες εγγραφές πραγματοποίησαν επίσης η Cerebras Systems, με άντληση 6,4 δισ. δολαρίων, και η Madison Air Solutions, με 2,6 δισ. δολάρια.