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Η διοικητική κρίση στη Nvidia και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου διαμόρφωσαν ένα αρνητικό σκηνικό στη Wall Street, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Η ίδια η Nvidia υποχώρησε τελικά κατά 4%, μετά την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, προκαλώντας νέο κύμα αβεβαιότητας γύρω από την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,36% στις 52.297 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,35% στις 7.592 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,39% και τις 25.366 μονάδες.

Βασικό θέμα που απασχόλησε τους επενδυτές ήταν φυσικά η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από το τιμόνι της Nvidia, μετά από 33 χρόνια στο τιμόνι και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εξέλιξη αυτή όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία αλλά για τον κλάδο του AI συνολικά.

Η νέα πτώση της μετοχής οδήγησε τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia κάτω από το όριο των 4 τρισ. δολαρίων, αποτυπώνοντας τις έντονες πιέσεις που δέχεται ο αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος.

Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου, ενώ η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή πρόσφερε μερική ανακούφιση στους επενδυτές που εξακολουθούν να ανησυχούν για το εύρος του σκανδάλου, όχι τόσο τη ροζ διάσταση του, όσο αυτή που έχει να κάνει με τη διαρροή πληροφοριών στην Κίνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNBC, η υπόθεση αποκτά νέες διαστάσεις καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών Tesari, η Άλις Χουάνγκ (ήτοι η πέτρα του σκανδάλου) ενδέχεται να κατείχε συμμετοχές σε επιχειρήσεις στην Κίνα που ωφελούσαν τη Huawei, τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Nvidia στην κινεζική αγορά.

Η Άλις Χουάνγκ είχε αρχικά παρουσιαστεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας τεχνολογίας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, με Αμερικανούς αξιωματούχους να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συνδεόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα της Tesari εγείρουν ερωτήματα για τον ρόλο και τις προθέσεις της, αλλά και για το κατά πόσον ο πρώην επικεφαλής της Nvidia γνώριζε ότι η γυναίκα με την οποία φερόταν να διατηρεί προσωπική σχέση είχε επιχειρηματικούς δεσμούς με συμφέροντα που συνδέονται με τον βασικό ανταγωνιστή της εταιρείας του στην Κίνα.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ συμφώνησε να καταθέσει για την υπόθεση στο Κογκρέσο, στα τέλη Νοεμβρίου, μετά από συνεχείς εκκλήσεις για το θέμα από υψηλόβαθμα στελέχη και των δύο κομμάτων.

«Όταν ένα κορυφαίο στέλεχος αποχωρεί από μια εταιρεία της Wall Street, το πρώτο ερώτημα είναι πάντα το ίδιο: Οι πελάτες συνεργάζονταν με τον τραπεζίτη ή με την τράπεζα;», επεσήμανε ο Μαρκ Μάλεκ της Siebert Financial. «Η Nvidia πρόκειται τώρα να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, στην πιο μεγάλη σκηνή της αγοράς», πρόσθεσε.

«Παρά την αβεβαιότητα αυτή, τα θεμελιώδη εταιρικά μεγέθη του κολοσσού των ημιαγωγών παραμένουν αμετάβλητα και μένει να φανεί εάν η αλλαγή στην κορυφή της διοίκησης θα έχει ουσιαστική επίδραση στη στρατηγική και στην υλοποίησή της στο μέλλον», δήλωσε ο Τζέιμς ΜακΚαν της Edward Jones.

Από την πλευρά του, ο Μπρετ Κένγουελ της eToro εκτίμησε ότι άλλες εταιρείες του κλάδου ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία. Ανάμεσα τους η AMD και η Broadcom που για το λόγο αυτό είδαν τις μετοχές τους να παρουσιάζουν σημαντική άνοδο στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Πραγματικά, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η διοικητική αβεβαιότητα στη Nvidia θα μπορούσε να ωθήσει μεγάλους πελάτες να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές τους, ενισχύοντας τη ζήτηση για ανταγωνιστικούς επεξεργαστές και εξειδικευμένα μικροκυκλώματα AI.

Επόμενο κρίσιμο τεστ για την Nvidia θα είναι τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει η εταιρεία την ερχόμενη εβδομάδα, σε μια παρουσίαση όπου μέτοχοι και αναλυτές θα επιζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τα επόμενα βήματα της στην μετά-Χουάνγκ εποχή, αλλά και τη διαδικασία εντοπισμού νέου, μόνιμου CEO.

Πρόσθετο βάρος στο επενδυτικό κλίμα προκάλεσε η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία ενίσχυσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και των αμερικανικών επιτοκίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, ενώ έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επικεντρωθεί σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Οι δηλώσεις αυτές σε συνδυασμό με νέα χτυπήματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία συνέβαλαν στην αβεβαιότητα γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές της αγοράς ενέργειας.

Η τιμή του Brent εκτινάχθηκε κοντά στα 95 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI λίγο πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο η Federal Reserve να επιταχύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων, στην προσπάθειά της να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 5,113% και του 2ετούς πρόσθεσε άλλες 14 μονάδες βάσης στο 4,869%.

Μετά τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, οι αγορές χρήματος θεωρούν πλέον βέβαιη μια νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορούν και οι τοποθετήσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Η Μέρι Ντέιλι επισήμανε ότι πιθανότατα θα χρειαστούν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων για να περιοριστεί ο πληθωρισμός. Ο Όσταν Γκούλσμπι προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός εισέρχεται σταδιακά σε μια δύσκολη φάση, ενώ η Μπεθ Χάμακ υποστήριξε ότι απαιτείται ακόμη πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Σημειωτέον ότι νωρίτερα η Fed ανακοίνωσε και αλλαγές στο ημερολόγιο συνεδριάσεων της FOMC για το 2027, προβλέποντας ότι η συνάντηση του Οκτωβρίου θα αφιερωθεί σε ζητήματα στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής, χωρίς τη συνήθη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα επιτόκια.

Στις υπόλοιπες εταιρικές εξελίξεις, η Microsoft ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο πακέτο εφαρμογών εργασίας της, προειδοποιώντας ότι οι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε άλλα εργαλεία.

Η εταιρεία επιχειρεί να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πλήρες εύρος των προβλημάτων. Πάντως, η μετοχή της παρέμεινε σε θετικό έδαφος.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η ανακοίνωση της SpaceX ότι σχεδιάζει την κατασκευή δύο μεγάλων εγκαταστάσεων υπερυπολογιστών, προκειμένου να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται νέα εγκατάσταση ύψους 50 δισ. δολαρίων στην Αριζόνα, ενώ τα δύο έργα αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις υπολογιστικές δυνατότητες της εταιρείας.

Η αγορά αποτιμά και τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται γύρω από το IPO της Anthropic, με φόντο και τη διοικητική κρίση στη Nvidia.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας που έχει αναπτύξει το chatbot Claude, η Nvidia έχει συμφωνήσει να αγοράσει μετοχές της Anthropic αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης συνολικού ύψους 26 δισ. δολαρίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Χουάνγκ έχει φέρει τη συγκεκριμένη δέσμευση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν εάν η αλλαγή διοίκησης θα επηρεάσει τη στρατηγική χρηματοδότησης και συνεργασιών της Nvidia στον τομέα της AI.