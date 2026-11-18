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Η αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών μετοχών σπάνια έχει βρεθεί φέτος σε τόσο υψηλά επίπεδα, με τις προσδοκίες να συγκλίνουν προς τη συνέχιση της ανοδικής πορείας των χρηματιστηρίων της περιοχής.

Η Ευρώπη ήδη υπεραποδίδει, με τον Stoxx Europe 600 να καταγράφει άνοδο 9,88% το 2027, έναντι κερδών 6,3% για τον δείκτη MSCI All-Country. Η περιοχή έχει αντέξει σε μεγάλο βαθμό την απότομη υποχώρηση των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές κατά το τρέχον τρίμηνο.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν το πετρελαϊκό σοκ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν και βρίσκονται πλέον σε θέση να επωφεληθούν από την αποκλιμάκωση των τιμών του αργού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η περιορισμένη έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο, οι ικανοποιητικοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης και τα μεγάλα κυβερνητικά προγράμματα δαπανών αποτελούν βασικούς παράγοντες που προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Bank of America: Το 67% των διαχειριστών αναμένει άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών

«Η αισιοδοξία για την Ευρώπη ενισχύεται ενόψει του 2027», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America, μεταξύ των οποίων η Παουλίνα Στσελίνσκα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μηνιαίας έρευνας της τράπεζας μεταξύ Ευρωπαίων διαχειριστών κεφαλαίων.

«Το 67% των ερωτηθέντων, σε καθαρή βάση, αναμένει άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών τους επόμενους μήνες, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο», επισήμαναν.

Τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν τις δυνατότητες για περαιτέρω κέρδη.

Οι τοποθετήσεις των διεθνών επενδυτών σε μετοχές της Ευρωζώνης παραμένουν 0,8 τυπικές αποκλίσεις χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια αύξησης της έκθεσής τους.

Τον Νοέμβριο, οι επενδυτές περιόρισαν την υποεπενδεδυμένη θέση τους στις αγορές της Ευρωζώνης στο 5% σε καθαρή βάση, από 8% τον προηγούμενο μήνα.

Στη Βρετανία, το αντίστοιχο ποσοστό υποεπένδυσης υποχώρησε στο 21%, από 26% τον Οκτώβριο.

Κερδοφορία: Αύξηση 33% στα κέρδη ανά μετοχή, στα επίπεδα της Wall Street

Τα εταιρικά κέρδη αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό της περαιτέρω ανόδου των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Σε αυτό το μέτωπο, η Ευρώπη ανταγωνίζεται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι εταιρείες του δείκτη MSCI Europe καταγράφουν αύξηση 33% στα κέρδη ανά μετοχή κατά το τρέχον τρίμηνο, επίδοση αντίστοιχη με εκείνη του S&P 500.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή θετική έκπληξη σε σχέση με την αύξηση 23% που προέβλεπαν οι αναλυτές πριν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Η ισχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας, η οποία έχει ξεπεράσει την άνοδο των μετοχών στη διάρκεια του έτους, σημαίνει ότι οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 6% σε όρους πολλαπλασιαστών κερδοφορίας.

Αυτό αναμένεται να διατηρήσει την ελκυστικότητα της περιοχής σε σχετικούς όρους, ιδιαίτερα εφόσον τα εταιρικά κέρδη παραμείνουν ανθεκτικά.

Ο φόβος του FOMO και ο κίνδυνος υπερβολικά δημοφιλών τοποθετήσεων

Οι αναλυτές της Bank of America επισήμαναν ότι ο ενθουσιασμός για τις ευρωπαϊκές αγορές έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που συνδυάζει τον συνωστισμό σε δημοφιλείς επενδυτικές επιλογές με τον φόβο ότι οι επενδυτές θα χάσουν την άνοδο (FOMO).

Σύμφωνα με την έρευνα, το 33% των επενδυτών θεωρεί τη συγκέντρωση κεφαλαίων στις πιο δημοφιλείς τοποθετήσεις ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιό του.

Από την άλλη πλευρά, το 30% ανησυχεί ότι διατηρεί ανεπαρκή έκθεση στις μετοχές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει το συνεχιζόμενο χρηματιστηριακό ράλι.

Ορισμένοι αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι η ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών ενδέχεται σύντομα να χάσει τη δυναμική της.

Μεταξύ των προκλήσεων που επικαλούνται περιλαμβάνονται η άνοδος των αποτιμήσεων σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, η πολιτική αστάθεια σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και ο κίνδυνος επιβράδυνσης της εταιρικής κερδοφορίας.

Πετρέλαιο: Πτώση 20% στις τιμές και αλλαγή ισορροπιών στα εταιρικά κέρδη

Ένας σημαντικός παράγοντας προβληματισμού αφορά στη συμβολή του ενεργειακού κλάδου στην αύξηση των εταιρικών κερδών.

Περίπου το ήμισυ της αύξησης της κερδοφορίας κατά το τρέχον τρίμηνο προήλθε από τις ενεργειακές μετοχές.

Ωστόσο, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ήδη υποχωρήσει κατά περίπου 20% αυτόν τον μήνα, η συγκεκριμένη ώθηση αναμένεται να εξασθενήσει, ιδιαίτερα εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η προβλεπόμενη αύξηση 20% των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη για φέτος αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 9% το 2027.

Παρά την επιβράδυνση, πρόκειται για μια ισχυρή επίδοση για την περιοχή.

Επιπλέον, το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος θα συμβάλει στη μείωση των λειτουργικών δαπανών των περισσότερων άλλων κλάδων, προσφέροντας ενδεχομένως ένα σημαντικό αντιστάθμισμα στην εξασθένηση των κερδών των ενεργειακών εταιρειών.

Γερμανία, άμυνα και υποδομές στηρίζουν το ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό ράλι

Στην πρώτη γραμμή των θετικών παραγόντων για τις ευρωπαϊκές μετοχές βρίσκονται οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για αυξημένες δαπάνες στην άμυνα και στις υποδομές, ιδιαίτερα στη Γερμανία.

Οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής το 2027 κάνουν λόγο για επιτάχυνση στο 1,5%, από 1,2% φέτος.

Παράλληλα, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και ο περιορισμός του κόστους έχουν ήδη συμβάλει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

Citigroup: Περιθώριο ανόδου 10% στις αποτιμήσεις

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι στρατηγικοί αναλυτές της Citigroup, υπό την Μπεάτα Μάνθεϊ, αναβάθμισαν τη σύστασή τους για τις ευρωπαϊκές μετοχές, εξαιρουμένης της Βρετανίας, σε «overweight», δηλαδή σε αυξημένη στάθμιση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η απόφαση βασίστηκε στις ευρύτερες αλλαγές οικονομικής πολιτικής στην περιοχή, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

«Κατά την άποψή μας, οι αλλαγές πολιτικής δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να αναπροσαρμοστούν ανοδικά κατά 10% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», ανέφεραν οι αναλυτές της Citigroup.