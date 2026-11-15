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Η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, παρατεταμένο κύμα πιέσεων, το οποίο εξαντλεί την υπομονή ακόμη και των πιο πιστών επενδυτών της. Το Bitcoin υποχώρησε προς τα 62.000 δολάρια στις συναλλαγές του Σαββατοκύριακου, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο, καθώς οι διαδοχικές αρνητικές εξελίξεις αποδυναμώνουν τη ζήτηση και ενισχύουν τους φόβους για ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους αναταραχής, όταν η αγορά κατέρρεε μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες, αυτή τη φορά η πτώση εξελίχθηκε αρχικά με πιο αργούς ρυθμούς και σχετικά περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων επιταχύνθηκαν, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα.

Η σταδιακή υποχώρηση των τιμών έχει δημιουργήσει αίσθημα κόπωσης και απογοήτευσης, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ολοένα δυσμενέστερο περιβάλλον. Το ιστορικών διαστάσεων περιστατικό κυβερνοεπίθεσης στην Binance, η πολιτική αβεβαιότητα μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου συνθέτουν ένα ιδιαίτερα αρνητικό σκηνικό.

Την ίδια στιγμή, η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο δημιουργούν νέους πόλους έλξης για κεφάλαια που στο παρελθόν ενδεχομένως να κατευθύνονταν προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Η βραχυπρόθεσμη πορεία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα σταθεροποιηθεί η θεσμική ζήτηση και οι μακροοικονομικές συνθήκες θα επιτρέψουν την ανάκαμψη της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου», επισημαίνει η Αΐσα Κιάνι, διευθύνουσα λειτουργιών της Monarq Asset Management.

Όπως προειδοποιεί, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή των συνθηκών, οι ανοδικές αντιδράσεις πιθανότατα θα παραμείνουν εύθραυστες και η μεταβλητότητα υψηλή.

Εκροές σχεδόν 3 δισ. δολαρίων από τα ETF του Bitcoin

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης είναι η αποδυνάμωση της ζήτησης από τους θεσμικούς επενδυτές.

Τα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν απευθείας στο Bitcoin, τα οποία είχαν συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση κεφαλαίων από τη Wall Street, έχουν μετατραπεί πλέον σε πηγή σημαντικών εκροών.

Από τις 30 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την κυβερνοεπίθεση στην Binance, έως τις 13 Νοεμβρίου, οι καθαρές εκροές από τα συγκεκριμένα ETF προσέγγισαν τα 3 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η αυξανόμενη συμμετοχή των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών είχε καλλιεργήσει την προσδοκία ότι η αγορά θα αποκτούσε μεγαλύτερη σταθερότητα.

Παρά τη διεύρυνση της θεσμικής παρουσίας και την ευκολότερη πρόσβαση των επενδυτών στο Bitcoin μέσω των ETF, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα αποδεικνύεται ότι εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις μεταβολές της επενδυτικής ψυχολογίας.

Η Fed, τα ομόλογα και το ισχυρό δολάριο πιέζουν την αγορά

Το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν προσφέρει ουσιαστικά περιθώρια ανακούφισης.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έχει ξεπεράσει το 5%, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας για τους επενδυτές που διακρατούν περιουσιακά στοιχεία χωρίς τακτικό εισόδημα, όπως το Bitcoin.

Παράλληλα, η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου επιβαρύνει τόσο τα κρυπτονομίσματα όσο και τον χρυσό, περιορίζοντας την ελκυστικότητά τους έναντι άλλων επενδυτικών επιλογών.

Η γενικότερη αποστροφή προς τον κίνδυνο επηρεάζει ευρύτερα τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς ο πόλεμος εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και να διατηρεί ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια.

Η Anthropic απορροφά το επενδυτικό ενδιαφέρον

Πρόσθετη πίεση ασκεί στην αγορά των κρυπτονομισμάτων ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια, ιδιαίτερα από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο έχει προσελκύσει εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση για μετοχές να εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά περίπου έξι φορές την προσφορά. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να ρευστοποιούν άλλες τοποθετήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστότητα για τη δημόσια προσφορά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η έκταση μιας τέτοιας μετακίνησης κεφαλαίων.

Ο Τζόσουα Λιμ, συνεπικεφαλής αγορών της FalconX, επισημαίνει ότι οι επικρατέστερες ερμηνείες για την αδυναμία της αγοράς επικεντρώνονται στις μεγάλες εκροές από τα stablecoins, οι οποίες προσεγγίζουν τα 20 δισ. δολάρια τον τελευταίο μήνα, καθώς και στις πιθανές επιπτώσεις της δημόσιας προσφοράς της Anthropic στη διαθέσιμη ρευστότητα.

Στο μικροσκόπιο τα 58.000 δολάρια

Η υποχώρηση του Bitcoin έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για όσους επενδυτές είχαν εκτιμήσει ότι η ευρύτερη αποδοχή των κρυπτονομισμάτων από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα δημιουργούσε μια πιο ανθεκτική βάση για τις αποτιμήσεις τους.

Την ίδια στιγμή, πολλά μικρότερα ψηφιακά νομίσματα έχουν χάσει τα κέρδη αρκετών ετών, περιορίζοντας δραστικά τις αποδόσεις ακόμη και για όσους διατήρησαν τις επενδύσεις τους μέσα από διαδοχικούς κύκλους ανόδου και πτώσης.

Για τους επενδυτές που αναζητούν ενδείξεις σταθεροποίησης, η πορεία του Αυγούστου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς.

Τότε, μετά τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος που ακολούθησε την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για αύξηση των επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων, το Bitcoin ανέκαμψε από επίπεδα κάτω των 65.000 δολαρίων και ξεπέρασε τα 87.000 δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η νέα πτώση έχει εξανεμίσει το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της ανάκαμψης, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο υποχώρησης κάτω από την περιοχή των 58.000 δολαρίων, όπου εντοπίζεται το χαμηλότερο επίπεδο του 2026.

«Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αποφυγής κινδύνου σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα επιτόκια συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς ο πόλεμος εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στον πληθωρισμό», σημειώνει ο Ράιαν Γουότκινς, συνιδρυτής του επενδυτικού κεφαλαίου κρυπτονομισμάτων Syncracy Capital.

Η μεγάλη πρόκληση για το Bitcoin είναι πλέον να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια περίοδο κατά την οποία η θεσμική ζήτηση εξασθενεί, η ρευστότητα περιορίζεται και οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές πολλαπλασιάζονται.