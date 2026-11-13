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Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 δολαρίων υποχώρησε σήμερα το Bitcoin, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, καθώς οι ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό και την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων προκαλούν νέο κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα παγκοσμίως κατέγραψε πτώση έως 4,4%, στα 68.297 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 19 Αυγούστου. Στις 13:05 το μεσημέρι στη Σιγκαπούρη διαπραγματευόταν κοντά στα 68.500 δολάρια.

Η υποχώρηση σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές. Οι ασιατικές μετοχές έχασαν τα αρχικά τους κέρδη, που είχαν στηριχθεί στην ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και τα ομόλογα, με τους επενδυτές να αναμένουν τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πληθωρισμός και Fed πιέζουν το Bitcoin

Η αδυναμία του Bitcoin αντανακλά τη συσσώρευση μακροοικονομικών πιέσεων που πλήττουν την αγορά κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η επιμονή του πληθωρισμού έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Παράλληλα, η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές έχει δημιουργήσει προσδοκίες για αυστηρότερη εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων από το επόμενο έτος.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό του Οκτωβρίου, τα οποία ενίσχυσαν το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, από τον οποίο εξαιρούνται τα τρόφιμα και η ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,4%, καθώς το κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών συνέχισε να αυξάνεται.

Πάνω από 1,2 δισ. δολάρια σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις

Η υποχώρηση του Bitcoin προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά παραγώγων, με τους επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί υπέρ της ανόδου των κρυπτονομισμάτων να υφίστανται σημαντικές απώλειες.

Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass, μέσα σε ένα 24ωρο εκκαθαρίστηκαν ανοδικές θέσεις σε κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας άνω των 1,2 δισ. δολαρίων.

Όπως εξήγησε ο Σον ΜακΝάλτι, trader παραγώγων της AQC Tech, η διάσπαση του ορίου των 70.000 δολαρίων ενεργοποίησε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων ανοδικών θέσεων αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.

Η αυξημένη μόχλευση επιδείνωσε έτσι την πτώση, καθώς οι αναγκαστικές πωλήσεις ενίσχυσαν τη μεταβλητότητα.

Η κρίση στη Nvidia και η ισχυροποίηση του δολαρίου

Στις πιέσεις που δέχεται το Bitcoin προστίθεται και η αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στην ηγεσία της Nvidia.

Ο Ριτς Ρόζενμπλουμ, συνιδρυτής της εταιρείας διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων GSR, επισημαίνει ότι η αυξημένη μεταβλητότητα στις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου, έχει οδηγήσει στο κλείσιμο μέρους των ανοδικών θέσεων στο Bitcoin.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό και οι αλλαγές στην ηγεσία της Nvidia επιβαρύνουν συνολικά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία των κρυπτονομισμάτων στις μεταβολές του επενδυτικού κλίματος, ιδιαίτερα όταν οι αγορές προεξοφλούν υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αποσύρονται και οι θεσμικοί επενδυτές – Εκροές 2,5 δισ. από τα Bitcoin ETF

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στους ιδιώτες επενδυτές και στις μοχλευμένες τοποθετήσεις.

Οι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται επίσης να περιορίζουν την έκθεσή τους στο Bitcoin τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εντείνοντας την αρνητική δυναμική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου, τα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (spot Bitcoin ETF), τα οποία επενδύουν απευθείας στο κρυπτονόμισμα, κατέγραψαν καθαρές εκροές άνω των 2,5 δισ. δολαρίων.

Η απομάκρυνση κεφαλαίων από τα ETF αποτελεί πρόσθετη ένδειξη ότι η επιφυλακτικότητα έχει επεκταθεί και στους μεγαλύτερους επενδυτές.