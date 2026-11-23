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Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφει ο χρυσός τη Δευτέρα, μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων οκτώ μηνών, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι αγορές περιορίζουν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε έως και 2,6%, ξεπερνώντας τα 3.630 δολάρια ανά ουγγιά, έπειτα από βουτιά 9% την προηγούμενη εβδομάδα, που την είχε οδηγήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 12 μηνών.

Παράλληλα, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) 14 ημερών υποχώρησε κάτω από τις 30 μονάδες, ένδειξη ότι ο χρυσός ενδέχεται να έχει εισέλθει σε κατάσταση υπερπώλησης, δημιουργώντας περιθώρια για τεχνική αντίδραση.

Η Κίνα στηρίζει την ανάκαμψη του χρυσού

Σημαντικό ρόλο στην ανακοπή της πτώσης διαδραματίζουν οι αγοραστές στην Κίνα, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον χρυσό ως μέσο διατήρησης της αξίας των αποταμιεύσεών τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στην αγορά Σουιμπέι της Σενζέν, που αποτελεί το επίκεντρο του λιανικού εμπορίου χρυσού στην Κίνα, τα καταστήματα κατακλύστηκαν από καταναλωτές που αναζητούσαν κοσμήματα, σύμφωνα με τον Σονγκ Τζιανγκζέν, ερευνητή της Guangzhou Southern Gold Market Academy.

Όπως εξήγησε, το αγοραστικό ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από ιδιώτες επενδυτές που θεωρούν ότι οι σημερινές τιμές αποτελούν το κατώτατο σημείο της αγοράς.

Η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο χρυσός έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις τόσο από τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια όσο και από τη μαζική αποχώρηση επενδυτών από τεχνολογικές μετοχές.

Η Fed, ο Μπέσεντ και οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Η ανάκαμψη του χρυσού συνδέεται επίσης με τις εξελίξεις στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, τα οποία κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την περασμένη Παρασκευή. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ωθώντας τους επενδυτές προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Τη Δευτέρα, πάντως, το ράλι των αμερικανικών ομολόγων έχασε μέρος της δυναμικής του, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχικών δεικτών ανέκαμψαν. Παρά τη βελτίωση του κλίματος, ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να εκφράζουν επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από την AI.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι η Fed κινδυνεύει να πλήξει την αμερικανική οικονομία εάν προχωρήσει σε υπερβολική νομισματική σύσφιγξη ως απάντηση στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Μια προηγούμενη παρέμβασή του, τον Αύγουστο, με στόχο τον περιορισμό του υψηλού μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού, είχε οδηγήσει σε υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων, προκαλώντας πρόσκαιρο ράλι στον χρυσό.

Πλέον, οι επενδυτές στην αγορά swaps έχουν περιορίσει τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι η μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών θα μπορούσε να επηρεάσει την πραγματική οικονομία.

Η απόδοση του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, υποχώρησε την Παρασκευή κατά 12 μονάδες βάσης, περιορίζοντας τις πιέσεις στον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο.

Απώλειες κατά ένα τρίτο από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές απώλειες.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή του έχει υποχωρήσει περίπου κατά ένα τρίτο, καθώς η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους τροφοδότησε τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιτοκίων.

Από τις 11 Νοεμβρίου, το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται κάτω από το επίπεδο στήριξης των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς η κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών ανάγκασε αρκετούς επενδυτές να ρευστοποιήσουν θέσεις σε χρυσό προκειμένου να καλύψουν ζημιές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Πρόσθετη πίεση άσκησε η ενίσχυση του δολαρίου, το οποίο είχε καταγράψει άνοδο σχεδόν 2% από τις αρχές Νοεμβρίου, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. Τη Δευτέρα, ωστόσο, το αμερικανικό νόμισμα εμφάνισε σημάδια υποχώρησης.

Ο Άντριαν Ας, επικεφαλής ερευνών της BullionVault, εκτιμά ότι, με βάση την ιστορική εμπειρία, η πτώση του χρυσού κατά τις τελευταίες 13 εβδομάδες πιθανότατα έχει εξαντλήσει, προς το παρόν, τη δυναμική της.

Όπως πρόσθεσε, η πλατφόρμα επενδύσεων σε χρυσό έχει ήδη καταγράψει ισχυρή αύξηση της ζήτησης από επενδυτές που επιδιώκουν να αγοράσουν μετά τη μεγάλη διόρθωση.

Άνοδος και για ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο

Στις 12:40 το μεσημέρι στη Σιγκαπούρη, η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 2%, στα 3.608,49 δολάρια ανά ουγγιά. Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραφε το ασήμι, το οποίο κέρδιζε 2,5%, φτάνοντας στα 42,18 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη βουτιά 15% της προηγούμενης εβδομάδας.

Ανοδικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχωρούσε κατά 0,1%, έπειτα από άνοδο 0,6% την περασμένη εβδομάδα.