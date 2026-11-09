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Νέα ιστορικά υψηλά αναμένεται να καταγράψει η τιμή του χρυσού μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις επενδυτών και διαχειριστών κεφαλαίων, την ώρα που τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες τον Σεπτέμβριο έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο ετών. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, παρά την πρόσφατη υποχώρηση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και η αναζήτηση εναλλακτικών απέναντι στο αμερικανικό δολάριο ενισχύουν τη ζήτηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council), που δημοσιεύθηκαν στις 4 Νοεμβρίου, οι καταγεγραμμένες καθαρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες ανήλθαν σε 61 τόνους τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από τις αρχές του 2026.

Επιπλέον, η έκθεση της 3ης Νοεμβρίου δείχνει ότι οι συνολικές, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων μη δημοσιοποιημένων, καθαρές αγορές των κεντρικών τραπεζών έφτασαν τους 321 τόνους το τρίτο τρίμηνο, αυξημένες κατά 42% σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρυσός είχε καταγράψει ιστορικό ρεκόρ άνω των 5.500 δολαρίων ανά ουγγιά τον Ιανουάριο, έπειτα από μια εντυπωσιακή άνοδο. Παρότι έκτοτε έχει υποχωρήσει αισθητά, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων αναμένουν ότι η τιμή του θα ενισχυθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα στις οικονομίες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Χρυσός: Προβλέψεις για νέα ρεκόρ μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες

Μιλώντας πρόεσφατα στο συνέδριο Precious Metals Symposium των Financial Times, η Σάρλοτ Γιανγκ, διαχειρίστρια κεφαλαίων της Troy Asset Management, προέβλεψε ότι ο χρυσός θα καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Όπως εξήγησε, ο χρυσός αποτελεί το ιδανικό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου απέναντι στην επιδείνωση της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών.

Η ίδια αναφέρθηκε στη συνεχή διόγκωση του αμερικανικού δημόσιου χρέους, αλλά και στις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως θα καταφύγουν εκ νέου στην εκτύπωση χρήματος όταν η οικονομία εισέλθει στην επόμενη ύφεση. «Ο χρυσός δεν μπορεί να τυπωθεί με τον ίδιο τρόπο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Πολ Καρν, επικεφαλής επενδύσεων για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην Aon Investments, εκτίμησε ότι η τιμή του χρυσού θα φθάσει σε νέα ιστορικά υψηλά μέσα στην επόμενη διετία.

Αναφερόμενος στην αμερικανική οικονομική πολιτική και στη χρήση του δολαρίου ως εργαλείου πίεσης, σημείωσε: «Όταν μετατρέπεις το δολάριο σε όπλο, μην εκπλήσσεσαι όταν οι άλλοι σταματούν να το χρησιμοποιούν. Τι θα χρησιμοποιήσουν στη θέση του;» Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στον χρυσό.

Φόβοι για χρηματοπιστωτική κρίση και στροφή των μεγάλων περιουσιών στον χρυσό

Ακόμη πιο ανήσυχος για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας εμφανίστηκε ο Πίτερ Μαρόνε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της μεταλλευτικής εταιρείας Allied Gold. Όπως ανέφερε, οι επενδυτές θα πρέπει να αναρωτηθούν εάν «βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης» «Μου φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός χρηματοπιστωτικού γεγονότος», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα family offices, τα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζονται μεγάλες οικογενειακές περιουσίες, αυξάνουν σημαντικά τις τοποθετήσεις τους σε χρυσό, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο ασταθές.

Η τάση αυτή συνοδεύεται από μια ευρύτερη μετατόπιση κεφαλαίων από τα κρατικά ομόλογα προς τον χρυσό, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και προστασία των χαρτοφυλακίων τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ίαν Κόκεριλ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής χρυσού Endeavour Mining, επισήμανε ότι η τιμή του πολύτιμου μετάλλου στηρίζεται σε ισχυρούς μακροοικονομικούς παράγοντες.

Όπως εξήγησε, η στήριξη προέρχεται από «το μακροοικονομικό περιβάλλον, την απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών στα νομίσματα χωρίς αντίκρισμα σε κάποιο φυσικό περιουσιακό στοιχείο και τις κεντρικές τράπεζες που αναρωτιούνται πώς μπορούν να προστατεύσουν την αξία του νομίσματός τους».

«Αυτό αποτελεί ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο για την τιμή του χρυσού», τόνισε. Αναφερόμενος στα σημερινά επίπεδα τιμών, πρόσθεσε: «Είναι τα 4.000 δολάρια το κατώτατο όριο; Δεν γνωρίζω. Αλλά αν δεν είναι, βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτό, ενόψει του επόμενου ανοδικού κύματος στην τιμή του χρυσού».

Οι κεντρικές τράπεζες αναζητούν εναλλακτική απέναντι στο δολάριο

Η Σούκι Κούπερ, παγκόσμια επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων της Standard Chartered, υπογράμμισε ότι η ζήτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες παραμένει «πολύ ισχυρή». Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες προχώρησαν φέτος σε πωλήσεις χρυσού, καθώς συγκεκριμένες χώρες χρειάστηκε να αντλήσουν κεφάλαια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Παρά τις επιμέρους αυτές ρευστοποιήσεις, η γενικότερη τάση παραμένει προσανατολισμένη στην ενίσχυση των αποθεμάτων χρυσού.

Σύμφωνα με τη Σάρλοτ Γιανγκ, οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών αναζητούν ένα εναλλακτικό αποθεματικό νόμισμα απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Όπως εκτίμησε, αυτή η εναλλακτική είναι πιθανότερο να είναι ο χρυσός και όχι κάποιο άλλο διεθνές νόμισμα, όπως το ευρώ ή το ιαπωνικό γεν. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες θα ενισχυθούν περαιτέρω, καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές χάνουν σταδιακά την εμπιστοσύνη τους στο αμερικανικό νόμισμα και αναζητούν εναλλακτικές επιλογές.

Η Κίνα συνεχίζει να αυξάνει τα αποθέματα χρυσού

Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας της Κίνας αυξήθηκαν σε περίπου 2.435 τόνους στα τέλη Οκτωβρίου, καθώς το Πεκίνο συνέχισε τις αγορές για 24ο διαδοχικό μήνα. Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, ο χρυσός αντιπροσώπευε το 8,5% των συνολικών συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας.

Η συνεχιζόμενη συσσώρευση χρυσού από την Κίνα και άλλες κεντρικές τράπεζες ενισχύει την εκτίμηση ότι το πολύτιμο μέταλλο αποκτά ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή διαχείριση αποθεματικών, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυριαρχία του δολαρίου βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις.