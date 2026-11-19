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Το ενδιαφέρον για την πώληση χρυσών λιρών παραμένει έντονο, με αρκετούς πολίτες να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εξαργύρωσής τους χωρίς να διαθέτουν αποδείξεις αγοράς ή έγγραφα κληρονομιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαδικασίες της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και οι προϋποθέσεις που ισχύουν ανάλογα με το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

Για πολλές οικογένειες, η χρυσή λίρα εξακολουθεί να αποτελεί ένα παραδοσιακό μέσο αποταμίευσης και διατήρησης της περιουσίας. Επί δεκαετίες, άλλωστε, αποτελούσε συνηθισμένο δώρο από παππούδες και γιαγιάδες προς τα εγγόνια τους, ιδιαίτερα σε σημαντικές οικογενειακές περιστάσεις, όπως η γέννηση, η βάπτιση και ο γάμος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες χρυσές λίρες περνούσαν από τη μία γενιά στην επόμενη, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την αρχική αγορά ή τη μεταβίβασή τους. Η απουσία αυτών των εγγράφων προκαλεί σήμερα προβληματισμό στους κατόχους που επιθυμούν να τις ρευστοποιήσουν.

Πώς γίνεται η πώληση χρυσών λιρών έως 10.000 ευρώ

Για συναλλαγές συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ, η διαδικασία που ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι απλούστερη, καθώς δεν απαιτείται κατ’ αρχήν η προσκόμιση παραστατικών αγοράς ή εγγράφων που πιστοποιούν την απόκτηση των λιρών μέσω κληρονομιάς.

Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης, όπως την αστυνομική του ταυτότητα, καθώς και το τελευταίο εκκαθαριστικό της φορολογικής του δήλωσης. Η εξόφληση της συναλλαγής πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ενδεικτικά, εάν η τιμή στην οποία αγοράζει η τράπεζα κάθε χρυσή λίρα βρίσκεται κοντά στα 1.000 ευρώ, το όριο των 10.000 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε δέκα λίρες. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός, καθώς καθορίζεται από την επίσημη τιμή αγοράς που ισχύει την ημέρα της πώλησης.

Τι αλλάζει όταν η αξία ξεπερνά τις 10.000 ευρώ

Αυξημένες απαιτήσεις ως προς τα δικαιολογητικά ενδέχεται να προκύψουν όταν το συνολικό τίμημα από την πώληση χρυσών λιρών υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων. Ως αποδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραστατικά αγοράς, κληρονομικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον τρόπο απόκτησης των λιρών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, είναι πιθανό να ζητηθούν φορολογικά εκκαθαριστικά παλαιότερων ετών, ακόμη και για χρονικό διάστημα πενταετίας, προκειμένου να εξεταστεί η οικονομική δυνατότητα απόκτησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους διατηρούν χρυσές λίρες που αγοράστηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες ή περιήλθαν στην κατοχή τους από συγγενικά πρόσωπα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα αρχικά παραστατικά συχνά έχουν χαθεί ή δεν υπήρξαν ποτέ στη διάθεση των σημερινών κατόχων.

Μπορούν οι χρυσές λίρες να πωληθούν τμηματικά;

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά τη δυνατότητα πώλησης των λιρών σε περισσότερες από μία συναλλαγές, ώστε κάθε επιμέρους ποσό να παραμένει χαμηλότερο από το όριο των 10.000 ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι, κατά την εφαρμογή των σχετικών ελέγχων, δεν εξετάζονται αποκλειστικά οι μεμονωμένες συναλλαγές. Συνυπολογίζονται και οι τμηματικές πωλήσεις που πραγματοποιεί ο ίδιος πελάτης. Αυτό σημαίνει ότι η σταδιακή ρευστοποίηση μικρότερου αριθμού λιρών, ακόμη και σε διαφορετικές ημερομηνίες, δεν απαλλάσσει αυτομάτως τον πωλητή από την υποχρέωση προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι πρόσθετοι έλεγχοι

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, για την πραγματοποίηση συναλλαγών απαιτούνται έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, και αποδεικτικό ΑΦΜ. Όταν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, προβλέπεται η συλλογή επιπλέον πληροφοριών που αφορούν στην ταυτότητα, τη διεύθυνση κατοικίας και την επαγγελματική δραστηριότητα του συναλλασσόμενου.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η προσκόμιση εκκαθαριστικών πενταετίας ή κληρονομικών εγγράφων δεν αποτελεί καθολική υποχρέωση για κάθε πώληση άνω των 10.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορούν να ζητηθούν κατά περίπτωση, όταν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της προέλευσης των χρυσών λιρών ή των οικονομικών στοιχείων του κατόχου. Η πώληση πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσοι σχεδιάζουν να ρευστοποιήσουν τις λίρες τους μπορούν να ανατρέχουν στα επίσημα δελτία τιμών της τράπεζας, ώστε να γνωρίζουν την τιμή αγοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της συναλλαγής.