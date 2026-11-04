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Το δολάριο κατέγραψε ήπια πτώση μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη εκλογική βραδιά για τον Πρόεδρο Τραμπ, η οποία οδήγησε το Κογκρέσο σε σαφή επικράτηση των Δημοκρατικών. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ελαφρώς αρνητικό για το αμερικανικό νόμισμα. Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών είναι πιθανό να περιορίσει την επεκτατική δημοσιονομική ατζέντα του Τραμπ, μετριάζοντας τις ανησυχίες για το έλλειμμα και περιορίζοντας τις πιέσεις πώλησης στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Οι χαμηλότερες αποδόσεις θα μπορούσαν να μειώσουν το επιτοκιακό πλεονέκτημα που έχει στηρίξει το δολάριο, ενώ η αποκλιμάκωση της έντασης στις αγορές ομολόγων ενδέχεται να περιορίσει τις ροές κεφαλαίων προς το αμερικανικό νόμισμα ως ασφαλές καταφύγιο, οι οποίες το έχουν ενισχύσει τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην αγορά συναλλάγματος, κυρίως επειδή το εκλογικό αποτέλεσμα είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές. Οι Δημοκρατικοί μπορούν να ανακόψουν τη δημοσιονομική ατζέντα του Τραμπ, αλλά, καθώς ο ίδιος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο και είναι απίθανο να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Γερουσία για την παράκαμψή του, το Κογκρέσο μπορεί να εμποδίσει νέες δαπάνες, αλλά δεν μπορεί να ανατρέψει όσα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Παράλληλα, οι αποδόσεις των ομολόγων είναι απίθανο να υποχωρήσουν σημαντικά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν. Μια Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών περιορίζει τη δυνατότητα του Τραμπ να διορίσει μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed που τάσσονται υπέρ μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, καθώς αναμένεται να προκύψουν ελάχιστες κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη λήξη της θητείας του, ο πρακτικός αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος. Η πραγματική δοκιμασία για τη δημοσιονομική πολιτική θα έρθει με τις διαπραγματεύσεις για το ανώτατο όριο του ομοσπονδιακού χρέους το 2027.

*Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών και Ebury