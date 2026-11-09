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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου με μεγαλύτερη διαφορά από εκείνη που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις, αποτέλεσμα που αναμενόταν να έχει μικρή επίδραση στις αγορές — και για μία ημέρα πράγματι έτσι έγινε: οι μετοχές ενισχύθηκαν την Τετάρτη και το δολάριο υποχώρησε. Η ανακούφιση, όμως, δεν κράτησε πολύ.

Οι επενδυτές στράφηκαν στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών για την ανάπτυξη των data centers Τεχνητής Νοημοσύνης και την Πέμπτη ακολούθησαν έντονες ρευστοποιήσεις στις μετοχές ημιαγωγών και στις εταιρείες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ήταν η χειρότερη ημέρα για τον S&P 500 από τον Απρίλιο του 2025 και οδήγησε τον Nasdaq σε περιοχή διόρθωσης. Οι ρευστοποιήσεις επεκτάθηκαν την Παρασκευή στις ασιατικές και τις αναδυόμενες αγορές μετοχών.

Το δολάριο ΗΠΑ ήταν το ισχυρότερο από τα βασικά νομίσματα της εβδομάδας, με το ελβετικό φράγκο να ακολουθεί από κοντά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια εν μέσω των ρευστοποιήσεων στις αγορές μετοχών. Η άνοδος του δολαρίου ενισχύθηκε την Παρασκευή από την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ήταν πολύ ισχυρότερη από τις προσδοκίες.

Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών βρέθηκαν υπό πίεση εν μέσω της γενικότερης επανατιμολόγησης του κινδύνου στις αγορές. Η εβδομάδα που ξεκινά δεν περιλαμβάνει αποφάσεις για τα επιτόκια από Fed, ΕΚΤ ή Τράπεζα της Αγγλίας, οπότε στο επίκεντρο περνούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και οι ομιλίες αξιωματούχων.

Ο CPI των ΗΠΑ την Τρίτη είναι μακράν το σημαντικότερο γεγονός και αποτελεί κρίσιμο τεστ για την εκτίμησή μας ότι η Fed θα προχωρήσει σε μία ακόμη αύξηση επιτοκίων και στη συνέχεια θα σταματήσει. Δέκα αξιωματούχοι της Fed έχουν προγραμματιστεί να μιλήσουν μετά την έκθεση για την απασχόληση της περασμένης εβδομάδας.

Ο Διοικητής της BoE Bailey μιλά τη Δευτέρα, το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου για το τρίτο τρίμηνο ανακοινώνεται την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή δημοσιεύονται ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ και η προκαταρκτική εκτίμηση για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο. Οι αγορές αμερικανικών ομολόγων θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη λόγω Veterans Day, ενώ οι αγορές μετοχών θα λειτουργήσουν κανονικά, οπότε η ρευστότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Στερλίνα

Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%, με ψήφους 8-1. Η Catherine Mann ήταν η μόνη που διαφοροποιήθηκε, υποστηρίζοντας αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης. Η BoE ανέφερε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις, καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται να πλησιάσει το 5% έως τα μέσα του 2027 λόγω του ενεργειακού κόστους. Η στερλίνα ενισχύθηκε μετά την απόφαση, αλλά τα κέρδη εξανεμίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες, καθώς οι ροές προς ασφαλή καταφύγια ευνόησαν περισσότερο το ελβετικό φράγκο. Η Επιτροπή φάνηκε λιγότερο ενωμένη ως προς το πόσο ακόμη πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια απ’ όσο υποδηλώνει η ψηφοφορία και θεωρούμε ότι οι τρεις επιπλέον αυξήσεις που έχουν προεξοφλήσει οι αγορές είναι περισσότερες από όσες τελικά θα πραγματοποιήσει η MPC. Η ομιλία του Bailey τη Δευτέρα και η ανακοίνωση του ΑΕΠ την Πέμπτη αποτελούν τις επόμενες ευκαιρίες για να αξιολογηθεί αυτή η

εκτίμηση.

Ευρώ

Το ευρώ ενισχύθηκε μετά την αρχική υποχώρηση του δολαρίου που ακολούθησε τις εκλογές, αλλά έχασε αυτά τα κέρδη την Παρασκευή, καθώς η αποφυγή ρίσκου και η ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στήριξαν το αμερικανικό νόμισμα. Οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία παραμένουν ο βασικός παράγοντας πίεσης, ενώ οι μεγάλες διαδηλώσεις στη χώρα την Πέμπτη υπενθύμισαν ότι η μάχη για τον προϋπολογισμό απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της περασμένης εβδομάδας δεν έκρυβαν εκπλήξεις, όμως ο γενικός δείκτης στο 4%, διπλάσιος από τον στόχο της ΕΚΤ, διατηρεί την πίεση στην κεντρική τράπεζα να προχωρήσει σε τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Η προκαταρκτική εκτίμηση για το ΑΕΠ την Παρασκευή και οι ομιλίες των αξιωματούχων της ΕΚΤ Cipollone και Schnabel είναι τα βασικά σημεία που θα παρακολουθήσουν οι αγορές. Όσο οι αγορές μετοχών παραμένουν ασταθείς, το ευρώ είναι πιθανό να συνεχίσει να κινείται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το γενικό κλίμα ανάληψης ή αποφυγής ρίσκου.

Δολάριο ΗΠΑ

Η πρώτη αντίδραση για το δολάριο λόγω του εκλογικού αποτελέσματος ήταν πτωτική, καθώς ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών καθιστά λιγότερο πιθανές νέες φορολογικές μειώσεις ή πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης, ενώ τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν.

Οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης μετέτρεψαν στη συνέχεια το δολάριο σε ασφαλές καταφύγιο, αν και η πτώση των αποδόσεων περιόριζε την ελκυστικότητά του μέχρι την Παρασκευή, όταν η έκθεση για την απασχόληση αύξησε περίπου στο 77% την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο και οδήγησε υψηλότερα τις αποδόσεις των διετών αμερικανικών ομολόγων. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι ο Δεκέμβριος θα σηματοδοτήσει την τελευταία αύξηση επιτοκίων και ότι η αποτίμηση

της αγοράς για μία ακόμη αύξηση μετά από αυτήν είναι μάλλον υπερβολική.

Το κατά πόσο το δολάριο θα διατηρήσει τα κέρδη του θα εξαρτηθεί από το αν θα σταθεροποιηθούν οι αγορές μετοχών. Εάν συμβεί αυτό, ένα Κογκρέσο που δύσκολα θα εγκρίνει πρόσθετη δημοσιονομική τόνωση λόγω του βέτο του Trump περιορίζει τα περιθώρια για σημαντικά περαιτέρω κέρδη του δολαρίου. Ο CPI της Τρίτης είναι το πρώτο τεστ για την εκτίμησή μας ότι θα υπάρξει μία ακόμη αύξηση επιτοκίων και στη συνέχεια παύση, καθώς μια υψηλότερη από το αναμενόμενο ένδειξη στον δομικό πληθωρισμό θα καθιστούσε δύσκολη την υπεράσπιση αυτού του σεναρίου.

*Ο Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury