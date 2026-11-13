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Ανοδικά κινείται ο χρυσός την Παρασκευή (13/11), ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών που κατέγραψε τις προηγούμενες ημέρες, καθώς επενδυτές με μακροπρόθεσμη αισιοδοξία για το πολύτιμο μέταλλο αξιοποιούν τη βουτιά των τιμών για να ενισχύσουν τις θέσεις τους.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και 1,2%, προτού περιορίσει τα κέρδη της και σταθεροποιηθεί κοντά στα 3.890 δολάρια ανά ουγγιά. Η αντίδραση ακολουθεί τη χθεσινή πτώση σε χαμηλό 13 μηνών, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Η μεταστροφή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στην αγορά ομολόγων, με τις αποδόσεις ορισμένων αμερικανικών κρατικών τίτλων να αυξάνονται την Πέμπτη κατά περισσότερες από 12 μονάδες βάσης. Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στους βραχυπρόθεσμους τίτλους, οι οποίοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Γιατί επιστρέφουν οι αγοραστές στον χρυσό

Η ισχυρή υποχώρηση του πολύτιμου μετάλλου κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο συνδέθηκε άμεσα με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, σύμφωνα με τον Ρατζίβ Ντε Μέλο, διαχειριστή χαρτοφυλακίων παγκόσμιας μακροοικονομικής στρατηγικής στην GAMA Asset Management.

Όπως εκτιμά, η ανάκαμψη της Παρασκευής μπορεί να εξηγηθεί από την επιστροφή στην αγορά μεγάλων διαχειριστών συναλλαγματικών αποθεμάτων, μετά την υποχώρηση του χρυσού κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Το συγκεκριμένο επίπεδο είχε δοκιμαστεί και στο παρελθόν, τον Ιούλιο και στα τέλη Οκτωβρίου, με τη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες, μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και κινεζικά νοικοκυριά να λειτουργεί υποστηρικτικά για τις τιμές.

Παρά τη σημερινή αντίδραση, πάντως, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού εξακολουθούν να οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες.

Βουτιά άνω του 6% σε τρεις συνεδριάσεις

Η πρόσφατη διόρθωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς ο χρυσός έχασε περισσότερο από 6% της αξίας του μέσα σε τρεις συνεδριάσεις.

Καταλύτης για τις ρευστοποιήσεις αποτέλεσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν ταχύτερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Το αρνητικό κλίμα επιδείνωσαν οι δηλώσεις αξιωματούχων της Fed που τάσσονται υπέρ μιας πιο επιθετικής σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων αποτελεί παραδοσιακά αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη περιοδική απόδοση. Όσο αυξάνονται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, τόσο ενισχύεται το κόστος ευκαιρίας για τους επενδυτές που διακρατούν χρυσό.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ διατηρείται και μικρότερη πιθανότητα για μια μεγαλύτερη κίνηση, της τάξης των 50 μονάδων βάσης.

Ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν, μάλιστα, ότι ο κύκλος αυξήσεων ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά τον Δεκέμβριο.

Fed: Επιμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής ενισχύθηκε από τις τοποθετήσεις τριών αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, και ο ομόλογός του στο Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, υπογράμμισαν την Πέμπτη ότι οι τιμές στην αμερικανική οικονομία παραμένουν υψηλές.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντέιλι, εκτίμησε ότι πιθανότατα θα απαιτηθούν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Όπως επισήμανε, οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από τους δασμούς ή τις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια επαναφοράς του πληθωρισμού υπό έλεγχο.

Η εικόνα στην αγορά πολύτιμων μετάλλων

Στις 10:23 π.μ. ώρα Ελλάδας, ο χρυσός στην αγορά άμεσης παράδοσης ενισχυόταν κατά 0,4%, στα 3.892,11 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας περιορίσει τα αρχικά του κέρδη.

Αντίθετα, το ασήμι υποχωρούσε κατά 0,3%, στα 49,85 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πτωτικά κινούνταν και η πλατίνα. Το παλλάδιο κατέγραφε άνοδο.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων, παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος.