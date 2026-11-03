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Η κούρσα των τεχνολογικών κολοσσών για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μετατρέπεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αναδιαμόρφωσης της αγοράς εταιρικού χρέους. Οι τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης για νέα data centers, υπολογιστική ισχύ και συναφείς επενδύσεις οδηγούν τις επιχειρήσεις σε πρωτοφανή προσφυγή στις αγορές ομολόγων, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φετινές εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας βρίσκονται ένα βήμα πριν από νέο ιστορικό ρεκόρ, υπερβαίνοντας το προηγούμενο υψηλό των 1,75 τρισ. δολαρίων, που είχε καταγραφεί το 2020.

Μετά την ολοκλήρωση της τιμολόγησης των εκδόσεων της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, το συνολικό ύψος του εταιρικού δανεισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 1,76 τρισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις αναλυτών που ανέμεναν ότι το 2026 θα αποτελούσε χρονιά-ορόσημο για την αγορά, κυρίως λόγω των πρωτοφανών επενδυτικών προγραμμάτων στον τομέα της AI.

Από τις αρχές του έτους, περισσότερα από 300 δισ. δολάρια έχουν αντληθεί από τις διεθνείς αγορές ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το ποσό πλησιάζει το τριπλάσιο των αντίστοιχων κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν σε ολόκληρο το 2025, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες του τεχνολογικού κλάδου.

Χαρακτηριστικό της φετινής δραστηριότητας είναι ότι στις ΗΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί εννέα ξεχωριστές εκδόσεις ομολόγων αξίας τουλάχιστον 25 δισ. δολαρίων η καθεμία.

Με μοναδική εξαίρεση τη χρηματοδότηση της Skydance Corp., η οποία συνδεόταν με εξαγορά, όλες οι υπόλοιπες προήλθαν από εταιρείες τεχνολογίας.

«Παρακολουθούμε έναν από τους πιο απαιτητικούς σε κεφάλαια εταιρικούς επενδυτικούς κύκλους μιας ολόκληρης γενιάς», δήλωσε η Λίντσεϊ Ρόσνερ (Lindsay Rosner), επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος πολλαπλών τομέων της Goldman Sachs Asset Management.

Η άνοδος του κόστους δανεισμού και η επιβράδυνση του Οκτωβρίου

Η εκρηκτική αύξηση των εκδόσεων πραγματοποιείται σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον που γίνεται ολοένα δυσκολότερο για τις επιχειρήσεις.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν ενισχυθεί, αυξάνοντας το κόστος άντλησης κεφαλαίων, ενώ οι επενδυτές εκφράζουν επανειλημμένα προβληματισμό για τη δυνατότητα της αγοράς να απορροφήσει έναν τόσο μεγάλο όγκο νέων τίτλων.

Παράλληλα, παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη θα καταφέρουν να δημιουργήσουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Η φετινή χρονιά έχει ήδη καταγράψει τέσσερις μήνες με ιστορικά ρεκόρ εκδόσεων. Ωστόσο, η δραστηριότητα παρουσίασε έντονη επιβράδυνση τον Οκτώβριο, καθώς οι αποδόσεις ορισμένων αμερικανικών κρατικών ομολόγων αναρριχήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

Η άνοδος σημειώθηκε εν μέσω γενικευμένων πιέσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με βασικούς παράγοντες τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα γύρω από την περαιτέρω πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Οι επενδυτές επιχειρούν να εκτιμήσουν πόσο επιθετικά θα χρειαστεί να κινηθεί η αμερικανική κεντρική τράπεζα για να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρικές εκδόσεις του Οκτωβρίου διαμορφώνονται κοντά στα 79 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας μεγάλη υποχώρηση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Μέχρι τώρα, ο μήνας με τη χαμηλότερη δραστηριότητα ήταν ο Ιούλιος, με εκδόσεις ύψους 139,6 δισ. δολαρίων.

Η αυξημένη μεταβλητότητα έχει οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις στην αναβολή προγραμματισμένων συναλλαγών, καθώς αναμένουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την άντληση κεφαλαίων.

Παρότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από τα πρόσφατα υψηλά τους, το κόστος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα.

Το μέσο πιστωτικό περιθώριο (spread) των αμερικανικών εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας έκλεισε την περασμένη εβδομάδα κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του 2026.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει μέρος του οφέλους που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι εταιρείες από τη μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Παγκόσμια αγορά: Σε απόσταση αναπνοής από τα 6,61 τρισ. δολάρια

Παρά τις δυσκολότερες χρηματοδοτικές συνθήκες, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να καταφεύγουν στην έκδοση ομολόγων για την κάλυψη των αναγκών τους.

Τα αντλούμενα κεφάλαια κατευθύνονται σε νέες επενδύσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.

Ορισμένες εταιρείες επιλέγουν μάλιστα να επισπεύσουν τις προγραμματισμένες εκδόσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση πριν από μια πιθανή νέα αύξηση του κόστους δανεισμού τους επόμενους μήνες.

Η ισχυρή δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην αμερικανική αγορά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δημόσιες κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων απέχουν λιγότερο από 70 δισ. δολάρια από το ιστορικό ρεκόρ των 6,61 τρισ. δολαρίων, που είχε σημειωθεί το προηγούμενο έτος.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, η ανάγκη των επιχειρήσεων για πρόσβαση σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Ωστόσο, οι επενδύσεις στα ομόλογα δεν έχουν αποδειχθεί χωρίς κόστος για τους κατόχους τους.

Τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας έχουν καταγράψει απώλειες 1,49% από την αρχή του έτους έως την Παρασκευή, καθώς η άνοδος των επιτοκίων έχει επηρεάσει αρνητικά την αποτίμησή τους.

Μάλιστα, ορισμένες νέες εκδόσεις εμφάνισαν αξιοσημείωτες απώλειες ήδη από τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσής τους.

Παρ’ όλα αυτά, η υποχώρηση των τιμών δεν έχει αποθαρρύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων συνεχίζουν να τοποθετούν σημαντικά ποσά σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βρίσκουν αγοραστές ακόμη και υπό πιο απαιτητικές συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης κατέγραψαν καθαρές εισροές περίπου 235 δισ. δολαρίων έως τον Σεπτέμβριο.

Η συνέχιση αυτών των τοποθετήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης της πρωτογενούς αγοράς, παρά τη μεταβλητότητα που επηρεάζει τους ήδη διαπραγματεύσιμους τίτλους.

Γιατί οι τεχνολογικοί όμιλοι συνεχίζουν να δανείζονται

Η επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων δεν είναι ίδια για όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη υποδομών AI εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να αντλήσουν κεφάλαια, ακόμη και όταν το κόστος δανεισμού αυξάνεται.

«Το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης δεν περιορίζει τη συνολική δραστηριότητα», δήλωσε ο Τιμ Κέρπις (Tim Kurpis), επικεφαλής πιστωτικών επενδύσεων επενδυτικής βαθμίδας της AllianceBernstein.

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των εκδόσεων που σχετίζονται με την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης προέρχεται από εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες εμφανίζουν σχετικά περιορισμένη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων.

Η χρηματοδοτική στρατηγική των συγκεκριμένων επιχειρήσεων διαφέρει από εκείνη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε πιο παραδοσιακούς κλάδους.

Οι τελευταίες προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, επιλέγοντας να χρηματοδοτούν μεγαλύτερο μέρος των συγχωνεύσεων και εξαγορών μέσω ιδίων κεφαλαίων, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στην έκδοση νέου χρέους.

Ταυτόχρονα, περιορίζουν τις εκδόσεις ομολόγων μεγάλης διάρκειας, ώστε να μειώνουν την έκθεσή τους σε υψηλό κόστος χρηματοδότησης για παρατεταμένη περίοδο.

Αντίθετα, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να προχωρούν σε επενδύσεις τεράστιας κλίμακας, αντιμετωπίζοντας την ανάπτυξη της AI ως βασικό στοιχείο της μελλοντικής ανταγωνιστικότητάς τους.

Η διαφοροποίηση αυτή εξηγεί γιατί η συνολική αγορά εταιρικού χρέους παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια, παρά την επιβράδυνση σε ορισμένους κλάδους.

Το ρεκόρ του 2020 και η μεγάλη διαφορά με το σήμερα

Η σύγκριση με το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ αναδεικνύει πόσο διαφορετικές είναι οι σημερινές συνθήκες χρηματοδότησης.

Το 2020, στη διάρκεια της πανδημίας, η Federal Reserve είχε μειώσει τα βασικά επιτόκια σχεδόν στο μηδέν και είχε δεσμευτεί να αγοράζει εταιρικά ομόλογα, προκειμένου να στηρίξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την αμερικανική οικονομία.

Τα έκτακτα αυτά μέτρα δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον δανεισμού, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να σπεύσουν στις αγορές για να εξασφαλίσουν φθηνή χρηματοδότηση.

Εκείνη τη χρονιά, οι εκδόσεις είχαν ξεπεράσει το προηγούμενο ιστορικό υψηλό κατά περίπου 30%, φτάνοντας τα 1,75 τρισ. δολάρια.

Το 2025, το συνολικό ύψος των εκδόσεων διαμορφώθηκε στα 1,59 τρισ. δολάρια, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση μετά το 2020.

Φέτος, αντίθετα, το νέο ρεκόρ διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων αποδόσεων και σημαντικά ακριβότερου δανεισμού.

Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στην προέλευση της ζήτησης για κεφάλαια: ενώ το 2020 οι εκδόσεις ενισχύθηκαν από τις εξαιρετικά χαλαρές νομισματικές συνθήκες, το 2026 κυριαρχούν οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, η αμερικανική αγορά εταιρικών ομολόγων βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν τον δανεισμό, ακόμη και όταν οι χρηματοοικονομικές συνθήκες γίνονται λιγότερο ευνοϊκές.