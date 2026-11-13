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Η Euronext συνέστησε το πρωί της Παρασκευής στις εισηγμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για την κοινοποίηση εταιρικών πληροφοριών, καθώς η διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook της Microsoft έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία.

«Οι ομάδες Εταιρικών Πράξεων και Εισαγωγής Εταιρειών της Euronext αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή διακοπή στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν email», ανέφερε ο όμιλος σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Euronext, η οποία διαχειρίζεται τα χρηματιστήρια του Παρισιού, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας, του Άμστερνταμ, του Όσλο, της Αθήνας και του Μιλάνου, κάλεσε τις εισηγμένες εταιρείες και τους εκπροσώπους τους να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές για επείγοντα ζητήματα.

Ειδικότερα, η σύσταση αφορά σε θέματα αναστολής διαπραγμάτευσης, διαχείρισης εταιρικών πράξεων, γνωστοποιήσεων σημαντικών μετοχικών συμμετοχών στο Όσλο, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις πλατφόρμες MyEuronext και Newspoint.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέστησε στους χρήστες της πλατφόρμας MyEuronext να πραγματοποιούν τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιούν τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (two-factor authentication).

Ωστόσο, η Euronext δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται η ασφαλής ταυτοποίηση των υπόλοιπων προσώπων που επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις υπηρεσίες της.

Εκπρόσωπος του χρηματιστηριακού ομίλου δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο παγκόσμιο μπλακ άουτ των υπηρεσιών της Microsoft, το οποίο έχει επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες διεθνώς, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία εφαρμογών όπως το Outlook, το Teams και το Copilot.