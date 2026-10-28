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Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν την Τετάρτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακτώντας τις απώλειες που είχαν καταγράψει στην αρχή της συνεδρίασης, καθώς η ανάκαμψη των βρετανικών μετοχών μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μπέρναμ προσέφερε στήριξη στο επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, η άνοδος παρέμεινε περιορισμένη, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια και των οικονομικών αποτελεσμάτων των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε ελαφρά κατά 0,07% στις 644,14 μονάδες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωνε άνοδο 0,44% στις 25.704 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,07% στις 10.694 μονάδες. Σχεδόν αμετάβλητος στις 7.886 μονάδες έμεινε ο γαλλικός CAC 40 χάνοντας μόλις 18 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 0,40% στις 49.824 μονάδες, ωστόσο ο IBEX 35 διαφοροποιήθηκε με ισχυρές απώλειες ύψους 1,45% στις 18.883 μονάδες μετά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία, κοντά στο Τολέδο.

Κομβικής σημασίας για το κλίμα στην περιοχή στάθηκε η παρουσίαση του πρώτου προϋπολογισμού της βρετανικής κυβέρνησης του Άντι Μπέρναμ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι παρουσίασε στο κοινοβούλιο τον οικονομικό και δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, δεσμευόμενος για αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και επιβεβαιώνοντας ότι διατηρείται δημοσιονομικό περιθώριο ασφαλείας 15 δισ. στερλινών (20 δισ. δολαρίων) για τη χρήση 2029-2030.

Η ανακοίνωση συνέβαλε στον περιορισμό των ανησυχιών για τις δανειακές ανάγκες του βρετανικού Δημοσίου, προσφέροντας στήριξη τόσο στις μετοχές όσο και στα κρατικά ομόλογα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης της Βρετανίας (OBR), η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026 αναθεωρήθηκε ελαφρώς ανοδικά, στο 1,2% από 1,1% προηγουμένως. Αντίθετα, η εκτίμηση για το 2027 υποβαθμίστηκε σημαντικά, στο 1% από 1,6%, εξαιτίας των επιπτώσεων που προκαλεί στην οικονομία η διατήρηση του υψηλού ενεργειακού κόστους λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά παράλληλα ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,4% το 2027, διατηρώντας την πίεση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών τίτλων υποχώρησαν σε όλο το εύρος των λήξεων, με την απόδοση του διετούς ομολόγου να απομακρύνεται από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί για τελευταία φορά το 2023. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων επέτρεψε στον FTSE 100 να ανακτήσει τις πρωινές απώλειες και να περάσει σε θετικό έδαφος.

Επιπλέον στήριξη στην αγορά προσέφεραν τα αποτελέσματα από μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν επιχειρήσεις του καταναλωτικού κλάδου και των υπηρεσιών πληρωμών.

Η BNP Paribas, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας, ανακοίνωσε αύξηση των κερδών τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η μετοχή της υποχωρούσε κατά 2,9%, καθώς τα αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά για να διατηρήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αντίθετα, η Standard Chartered κατέγραψε άνοδο, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα ετήσια έσοδα και την κερδοφορία.

Πτωτικά κινήθηκε η ελβετική UBS, παρότι ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 8% σε ετήσια βάση, στα 2,69 δισ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο. Η επίδοση της UBS ήταν σύμφωνη με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει καταλύτη για τη μετοχή.

Συνολικά η προσοχή των ευρωπαϊκών αγορών και όχι μόνο ήταν στραμμένη και στην Ουάσιγκτον, όπου η Federal Reserve ολοκληρώνει σε λίγες ώρες τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,75% έως 4%, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται περισσότερο στις ενδείξεις για τις επόμενες αποφάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, καθώς οι αγορές αναζητούν πληροφορίες για το κατά πόσο η κεντρική τράπεζα είναι διατεθειμένη να ανεχθεί μια νέα άνοδο του πληθωρισμού που θα προέρχεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η συζήτηση αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει τη δική της απόφαση την Πέμπτη, σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει στο 3,8%.

Οι αποφάσεις των δύο κεντρικών τραπεζών αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, αλλά και τις αποτιμήσεις των μετοχών στις διεθνείς αγορές.

Εν αναμονή της ετυμηγορίας της Fed, το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να μένει σχεδόν αμετάβλητος στο 102,24 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να βρίσκεται στο 1,1147.

Εκτός από τη νομισματική πολιτική, οι επενδυτές περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου των Microsoft και Alphabet, που πρόκειται να ανακοινωθούν απόψε, μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Τα αποτελέσματα των δύο αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία του επενδυτικού ενδιαφέροντος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή της.

Στις αγορές των commodities, οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο νέων ισχυρών πληγμάτων από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, μετά τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές την ερχόμενη Τρίτη έβαλαν πάλι “φωτιά” στις ενεργειακές τιμές.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου ανέβηκε 1,61% στα 115,71 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI εκτινάχθηκε κατά 3% στα 102,97 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε το φράγμα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από την ενεργειακή κρίση του 2022, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για ένα νέο ενεργειακό σοκ το χειμώνα στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο χρυσός, αντιθέτως, έχασε έδαφος με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου να πέφτει 0,49% στα 4.054 δολάρια την ουγγιά.