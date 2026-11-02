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Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μπαίνοντας στον Νοέμβριο με το δεξί, με τους επενδυτές να επιστρέφουν επιλεκτικά στις μετοχές, καθώς η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και οι προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βελτίωσαν το κλίμα. Παράλληλα, η ανάκαμψη στον τεχνολογικό κλάδο βοήθησε τις αγορές να απορροφήσουν μέρος των πιέσεων που είχαν προκαλέσει οι ισχυρές απώλειες της Wall Street την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,45%, στις 649,65 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,64%, στις 25.982,87 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,29%, στις 10.761,33 μονάδες. Την καλύτερη επίδοση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών εμφάνισε το Παρίσι, με τον CAC 40 να ενισχύεται κατά 0,98%, στις 8.047,69 μονάδες. Στην περιφέρεια, στο Μιλάνο, ο FTSE MIB ακολούθησε με άνοδο 0,90%, φτάνοντας τις 49.947,94 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 18.957 μονάδες μειωμένος κατά 1,63%.

Το πετρέλαιο και οι εξελίξεις στο Ιράν

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας διαδραμάτισε η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι πληροφορίες για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για περιορισμό της έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 105 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις συνομιλίες Ιρανών αξιωματούχων με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και τις ενδείξεις ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει, προς το παρόν, τη διπλωματική οδό.

Ειδικότερα στις 19:00 ώρα Ελλάδος το Brent, υποχωρούσε κατά 7,3% στα 105,14 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχωρούσε κατά περίπου 7% στα 96,87 δολάρια το βαρέλι.

Η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους λειτούργησε υποστηρικτικά για επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις τιμές των καυσίμων, κυρίως στους κλάδους των αερομεταφορών και του τουρισμού. Αντίθετα, οι ενεργειακές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, καθώς η πτώση του αργού περιορίζει τις προοπτικές εσόδων των πετρελαϊκών ομίλων.

Στο επίκεντρο Alstom, Ryanair και τεχνολογία

Στο εταιρικό μέτωπο, η γαλλική Alstom βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τη μετοχή της να καταγράφει απώλειες που ξεπέρασαν το 25%, μετά τη νέα υποβάθμιση των προβλέψεων για την κερδοφορία της. Η κατασκευάστρια σιδηροδρομικού εξοπλισμού επικαλέστηκε προβλήματα στην υλοποίηση έργων στη Γερμανία και προειδοποίησε για αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των Aixtron και Infineon ανέκαμψαν από τις πρόσφατες πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών. Θετική ήταν και η αντίδραση της Ryanair, παρά τις προειδοποιήσεις της αεροπορικής εταιρείας για σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων το επόμενο οικονομικό έτος και την εξέταση μέτρων περιστολής δαπανών.

Τα επόμενα κρίσιμα τεστ

Στο μακροοικονομικό πεδίο, η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική τον Οκτώβριο, αν και με βραδύτερο ρυθμό, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, στα νέα εταιρικά αποτελέσματα και στις επόμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Άνοδο άνω του 1% κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλό ενός έτους στο οποίο είχαν υποχωρήσει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Στη βελτίωση του κλίματος συνέβαλε η πτώση των τιμών του πετρελαίου, η οποία περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Στις αγορές των commodities η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 2,4%, στα 3.966,71 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πτώση 3,6% που σημείωσε την Παρασκευή, όταν βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, σημείωναν άνοδο 2,1%, στα 3.978,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων του γεν και του ευρώ, υποχώρησε κατά 0,38%, στις 101,59 μονάδες, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση του από τις 15 Οκτωβρίου.

Αντίθετα, το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,48%, στα 1,1212 δολάρια, παρά την απόφαση της Fitch, αργά το βράδυ της Παρασκευής, να υποβαθμίσει τις προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας σε «αρνητικές» από «σταθερές».