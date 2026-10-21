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Με σημαντικά κέρδη στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να κλείνουν σε θετικό έδαφος και τη Φρανκφούρτη να καταγράφει την ισχυρότερη άνοδο μεταξύ των πέντε δεικτών.

Η ανοδική εικόνα αποτυπώθηκε και στον πανευρωπαϊκό Stoxx 600, ο οποίος έκλεισε στις 644 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,91%. Η θετική μεταβολή του δείκτη, που παρακολουθεί ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών μετοχών, επιβεβαίωσε ότι τα κέρδη δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο εθνική αγορά.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από διαφορετικές ταχύτητες ανόδου, με τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία να εμφανίζουν αισθητά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τη βρετανική αγορά.

Στις μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια , ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 1,35%, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 25.647. Πρόκειται για την καλύτερη ποσοστιαία επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών που εξετάζονται, με τη γερμανική αγορά να δίνει τον τόνο της ανοδικής συνεδρίασης.

Θετική ήταν η εικόνα και στο Παρίσι, με τον γαλλικό CAC 40 να καταγράφει κέρδη 1,06%, φτάνοντας στις 7.921,68 μονάδες, αυξημένος κατά 83,19 μονάδες. Η γαλλική αγορά ακολούθησε την ανοδική κατεύθυνση των υπόλοιπων μεγάλων χρηματιστηρίων της ηπειρωτικής Ευρώπης, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με κέρδη άνω του 1%.

Στην περιφέρεια το Χρηματιστήριο του Μιλάνου, ο FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 1,17%, κλείνοντας στις 49.643 μονάδες και έφτασε μια ανάσα από τις 50.000. Τέλος, ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.323 μονάδες με άνοδο 1,21%.

Στον αντίποδα, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου παρουσίασε σαφώς πιο περιορισμένη άνοδο. Ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε στις 10.752,88 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη μόλις 0,19% ή 19,88 μονάδων.

Τα εταιρικά αποτελέσματα έδωσαν ώθηση στις ευρωαγορές

Η άνοδος των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στηρίχθηκε κυρίως στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, στην ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος μετά τις πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Σημαντική ώθηση έδωσε η EssilorLuxottica, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε πάνω από 14% μετά την ανακοίνωση πωλήσεων υψηλότερων των εκτιμήσεων, ενώ η Randstad κατέγραψε άλμα περίπου 19% χάρη στις καλύτερες επιδόσεις της.

Στο επίκεντρο των αγορών βρέθηκαν επίσης οι τεχνολογικές μετοχές, οι τράπεζες και ο κλάδος ακινήτων, που ενίσχυσαν την ανοδική δυναμική. Θετικά λειτούργησε και η υποχώρηση των πιέσεων στον ενεργειακό κλάδο, ενώ τα ενθαρρυντικά εταιρικά νέα από τις ΗΠΑ στήριξαν την επενδυτική διάθεση. Πάντως, η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνέχισαν να αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας, περιορίζοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών.