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Το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, παρέσυρε την Παρασκευή και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οδηγώντας στην εξάλειψη των κερδών που είχαν συσσωρεύσει από την αρχή της εβδομάδας. Πάντως, οι δείκτες στην Ευρώπη συνολικά επιδεικνύουν μεγαλύτερες αντοχές απέναντι στην τωρινή κρίση, κυρίως λόγω της σαφώς μικρότερης έκθεσης που έχουν σε τεχνολογικές μετοχές και εταιρείες ΑΙ.

Έτσι ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1% στις 648,33 μονάδες κλείνοντας έτσι την εβδομάδα με μικρή κάμψη της τάξεως του 0,5%.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής ο γερμανικός DAX κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες ύψους 1,92% στις 25.820 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,81% στις 8.139 μονάδες και ο FTSE 100 κατέγραψε απώλειες ύψους 1,01% στις 10.673 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 0,90% στις 50.052 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.369 μειωμένος κατά 0,60%.

Η απότομη ρευστοποίηση τεχνολογικών μετοχών πυροδοτήθηκε από την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τις ρυθμιστικές συνέπειες των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι επενδυτές έσπευσαν να ενσωματώσουν στις αποτιμήσεις τον κίνδυνο αυστηρότερου αντιμονοπωλιακού ελέγχου των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς και ενισχυμένης ομοσπονδιακής εποπτείας της ταχύτατα αναπτυσσόμενης βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανησυχία εντάθηκε από τις νίκες των Δημοκρατικών σε ορισμένες κρίσιμες πολιτείες, όπου έχει ήδη αναπτυχθεί ισχυρό κίνημα τοπικών αντιδράσεων κατά των ενεργοβόρων data centers, τα οποία απαιτούν επίσης μεγάλες ποσότητες νερού.

Το κίνημα αυτό επεκτάθηκε πλέον και στην Ευρώπη όπου τόσο σήμερα Παρασκευή όσο και μέσα στο Σαββατοκύριακο διοργανώνονται συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά των κέντρων δεδομένων σε περίπου 15 χώρες, από τουλάχιστον 100 οργανώσεις. Μάλιστα, η δράση νωρίτερα κοντά στο Άμστερνταμ οδήγησε σε εισβολή δεκάδων διαδηλωτών σε εργοτάξιο νέου γιγαντιαίου data center της Microsoft.

Οι δράσεις αυτές ανησυχούν τους επενδυτές που φοβούνται ότι οι καθυστερήσεις στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και η επιβολή αυστηρότερων περιορισμών θα μπορούσαν να διαταράξουν τον τεράστιο κύκλο εταιρικών κεφαλαιουχικών δαπανών που είχε οδηγήσει τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι ανησυχίες αυτές μεταφέρθηκαν και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανατρέποντας τη θετική δυναμική που είχε διαμορφωθεί στον τεχνολογικό κλάδο μετά την ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων και συμπαρασύροντας τον ευρύτερο Stoxx 600. Έτσι, στις χαμένες της ημέρας ήταν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών και λογισμικού, όπως η ASML Holding, η Prosus, η Capgemini και η SAP.

«Οι ανακατανομές κεφαλαίων είναι αναμενόμενες και η υψηλή μεταβλητότητα πιθανότατα θα διατηρηθεί για μερικές ημέρες. Ωστόσο, ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης διόρθωσης δεν θεωρείται ακόμη ιδιαίτερα υψηλός», σχολίασε ο Γκιγιέρμο Ερνάντες Σαμπέρε, επικεφαλής συναλλαγών της MPPM.

Πάντως, παρά τη σημαντική πτώση της Παρασκευής, οι ευρωπαϊκές μετοχές αναδεικνύονται σε μία από τις ελκυστικότερες επενδυτικές επιλογές μέσα στο σημερινό περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Η σύνθεση των ευρωπαϊκών αγορών, με σημαντική παρουσία βιομηχανικών επιχειρήσεων σταθερών επιδόσεων, τραπεζών, αμυντικών μετοχών και εταιρειών εμπορευμάτων, θεωρείται πλεονέκτημα σε μια περίοδο κατά την οποία ο τεχνολογικός κλάδος αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις.

Σε αντίθεση με την αμερικανική αγορά, όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, η μεγαλύτερη κλαδική διαφοροποίηση της Ευρώπης προσφέρει στους επενδυτές εναλλακτικές τοποθετήσεις, καθώς μειώνουν την έκθεσή τους στις εταιρείες που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον Στεφάν Μπουζνά, διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext NV, τα επιχειρήματα υπέρ της ευρωπαϊκής αγοράς είναι ξεκάθαρα. «Η Ευρώπη είναι το μέρος όπου πρέπει να επενδύει κανείς σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

«Η Ευρώπη είναι ένα πολύ ασφαλές μέρος όσον αφορά τη σχέση απόδοσης και κινδύνου», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητα της περιοχής εν μέσω των αναταράξεων που προκαλεί η αναδιάρθρωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων διεθνώς.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές κινήθηκαν σταθεροποιητικά μετά τη χθεσινή τους ανάκαμψη με την προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου να πέφτει λίγο κάτω από τα 98 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI να χάνει 0,41% στα 90,17 δολάρια το βαρέλι.

Πτωτικά κινήθηκε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου να υποχωρεί 1,06% στα 4.069 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κέρδισε σημαντικό έδαφος με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 102,16, καταγράφοντας την μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση του από τα μέσα Σεπτεμβρίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1148.