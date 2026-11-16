Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται υπό πίεση, με το Bitcoin να αναζητά σταθερό έδαφος μετά τις πρόσφατες ισχυρές απώλειες. Οι επενδυτές στρέφονται σε κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς οι ανησυχίες για τα επιτόκια, η απομάκρυνση από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου και οι εκροές κεφαλαίων από τα ETF ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Οι επενδυτές στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης Bitcoin προετοιμάζονται για περαιτέρω απώλειες, μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων και η γενικότερη αποστροφή προς τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα γύρω από το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα.

Τη Δευτέρα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοικτών θέσεων πώλησης στην πλατφόρμα Deribit εντοπιζόταν στην τιμή άσκησης των 60.000 δολαρίων, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης των συμβολαίων. Το επίπεδο αυτό βρίσκεται περίπου 8% χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή του Bitcoin, η οποία διαμορφωνόταν κοντά στα 65.000 δολάρια. Τα δικαιώματα πώλησης παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε προκαθορισμένη τιμή. Χρησιμοποιούνται συχνά ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, όταν οι επενδυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσει περαιτέρω πτώση.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση των επενδυτών έρχεται μετά τη μεγάλη υποχώρηση του Bitcoin την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κατέγραψε απώλειες 12%. Το Σαββατοκύριακο υποχώρησε έως τα 62.000 δολάρια περίπου, σημειώνοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών, προτού ανακτήσει μέρος των απωλειών του, ωστόσο η επιφυλακτικότητα παραμένει έντονη. «Οι συμμετέχοντες στην αγορά επιδίωξαν να αντισταθμίσουν τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο περαιτέρω πτώσης μέσω options, σε συνθήκες ιδιαίτερα περιορισμένης ρευστότητας», δήλωσε η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

Κατά τη διάρκεια των ρευστοποιήσεων, ένας δείκτης που συγκρίνει την τιμολόγηση των δικαιωμάτων πώλησης και αγοράς με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή έφτασε τις 25 μονάδες υπέρ των put options, σύμφωνα με την Mauron. Η εξέλιξη αυτή αποτύπωσε την ισχυρή ζήτηση για προστασία απέναντι στο ενδεχόμενο νέας πτώσης. «Το επίπεδο των 60.000 δολαρίων έχει πλέον διαμορφωθεί ως ισχυρή ζώνη στήριξης, καθώς έχει αντέξει δύο φορές μέσα στη φετινή χρονιά, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024», ανέφερε η Mauron. Όπως πρόσθεσε, μια αποφασιστική διάσπαση αυτού του επιπέδου προς τα κάτω θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην αγορά, καθώς δεν διακρίνεται κάποια σαφής ζώνη στήριξης πριν από τα 40.000 δολάρια.

Tο Bitcoin είχε υποχωρήσει προσωρινά κάτω από τα 60.000 δολάρια την 1η Ιουλίου, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς, στα 57.742 δολάρια. Ωστόσο, από τις 2 Ιουλίου και έπειτα διαπραγματευόταν πάνω από αυτό το όριο.

Εκροές κεφαλαίων από τα ETF

Η τελευταία υποχώρηση του Bitcoin σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί από τους παράγοντες που στο παρελθόν τροφοδοτούσαν την άνοδό του έχουν πλέον αντιστραφεί. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι επενδυτές έχουν αποσύρει σχεδόν 3 δισ. δολάρια από τα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια από τις 29 Οκτωβρίου, όταν σημειώθηκε η επίθεση χάκερ στην Binance, με λεία 6 δισ. δολαρίων.

Οι εκροές αυτές έχουν περιορίσει μία σημαντική πηγή ζήτησης που μέχρι πρότινος στήριζε την αγορά του Bitcoin.

Την ίδια στιγμή, οι προοπτικές για τα επιτόκια στις ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί. Οι επενδυτές ενισχύουν τα στοιχήματά τους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το 2027, ενώ έχουν αρχίσει να αποδίδουν μικρή πιθανότητα ακόμη και σε αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο, μετά τη νέα υπέρβαση των προβλέψεων από τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, η αγορά κρυπτονομισμάτων επηρεάζεται από τη γενικότερη απομάκρυνση των επενδυτών από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, η οποία τροφοδοτείται και από την αναταραχή γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. «Το πρόβλημα είναι ότι το Bitcoin προσπαθεί να διεκδικήσει την προσοχή των επενδυτών μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Robin Singh, διευθύνων σύμβουλος της Koinly. «Μεταξύ της αντιπαράθεσης γύρω από τη Nvidia, της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών εντάσεων, οι επενδυτές έχουν πολλά άλλα ζητήματα που τους απασχολούν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Singh, η απουσία ενός σαφούς καταλύτη που θα μπορούσε να επαναφέρει τους αγοραστές στην αγορά δυσκολεύει την ανάκαμψη του Bitcoin, το οποίο ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στην προσπάθεια να ανακτήσει τη δυναμική του.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιθώρια ανάκαμψης

Από την πλευρά του, ο Jeff Ko, επικεφαλής αναλυτής της ViaBTC, εκτιμά ότι το Bitcoin ενδέχεται να πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής. «Μεγάλο μέρος της πρόσφατης πτώσης πιθανότατα οφείλεται στη μεταφορά κεφαλαίων προς την αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, καθώς οι επενδυτές πούλησαν περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας για να εξασφαλίσουν κεφάλαια για τη συμμετοχή τους», ανέφερε. Όπως σημείωσε, παρόμοια υποχώρηση είχε καταγραφεί και πριν από την IPO της SpaceX, με το Bitcoin να ανακάμπτει στη συνέχεια γρήγορα.

«Η πτώση στα 62.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οδήγησε επίσης στην έξοδο μεγάλου αριθμού θέσεων με μόχλευση», δήλωσε ο Ko, προσθέτοντας ότι αυτό δημιουργεί μια πιο υγιή βάση για ενδεχόμενη ανάκαμψη. Προς το παρόν, πάντως, οι τεχνικοί δείκτες δεν προσφέρουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα.

«Σκιαγραφείται μια πτωτική εικόνα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα», αναφέρει ο Pratik Kala, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Apollo Crypto. Έτσι, οι επενδυτές στην αγορά options παραμένουν προσηλωμένοι στο επίπεδο στήριξης των 60.000 δολαρίων, το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί ανθεκτικό δύο φορές μέσα στη φετινή χρονιά. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα καταφέρει να συγκρατήσει για τρίτη φορά τις πιέσεις και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ανοδική αντίδραση.