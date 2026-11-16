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Στα 110 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του έτους εκτιμά ότι θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου Brent η UBS, επισημαίνοντας ότι τα περιορισμένα διαθέσιμα αποθέματα και τα μικρά περιθώρια αύξησης της προσφοράς καθιστούν την αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη, παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών το τελευταίο διάστημα.

Το Brent έκλεισε την Παρασκευή κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο στη συνεδρίαση της Δευτέρας σημειώνει σημαντική πτώση άνω του 2,5% στα 93,37 δολάρια το βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, οι τιμές κινήθηκαν μεταξύ 89,16 και 97,13 δολαρίων, ανακάμπτοντας μετά τη διάψευση από το Ιράν των πληροφοριών περί συνομιλιών και τις νέες εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα ποιες μεταβολές στα αποθέματα ή στην παραγωγή θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πιέσεις από τη στενότητα της προσφοράς, αλλά και ποιοι κλάδοι της οικονομίας είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενη άνοδο του Brent προς τα 110 δολάρια.

Χρυσός: Η UBS βλέπει ευκαιρίες αγοράς κάτω από τα 4.000 δολάρια

Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η προθεσμιακή τιμή του χρυσού στην αμερικανική αγορά κινείται πτωτικά τη Δευτέρα γύρω στα 3.865 δολάρια, φτάνοντας ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο της εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Σχολιάζοντας την πορεία του χρυσού, η UBS επισημαίνει πως, τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες δηλώσεις αρκετών αξιωματούχων της Fed, οδήγησαν τις αγορές να προεξοφλούν εκ νέου περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Η μεταβολή των προσδοκιών ενίσχυσε τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το δολάριο, δημιουργώντας πιέσεις στην τιμή του χρυσού.

Ωστόσο, η UBS επιμένει ότι η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές παραμένει ισχυρή και θα ανεβάσει και πάλι τις τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council), τα οποία επικαλείται η ελβετική τράπεζα, οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τους 321 μετρικούς τόνους.

Παράλληλα, οι εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) ανήλθαν σε 211 μετρικούς τόνους, ανεβάζοντας τα παγκόσμια διαθέσιμα σε νέο ιστορικό υψηλό, πάνω από τους 4.250 μετρικούς τόνους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η UBS προτείνει στους επενδυτές που έχουν περιορισμένη έκθεση στον χρυσό να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης των τοποθετήσεών τους κατά τις διορθώσεις της τιμής κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Χαλκός: Η τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers ενισχύουν τη ζήτηση

Όσον αφορά τον χαλκό, εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή της UBS μεταξύ των βιομηχανικών μετάλλων, καθώς η τράπεζα εκτιμά ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να υποστηρίζεται από τις επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, τα κέντρα δεδομένων, τον εξηλεκτρισμό και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην πλευρά της παραγωγής ενισχύουν τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου.

Ειδικότερα, η παραγωγή σε δύο σημαντικές εγκαταστάσεις εξόρυξης χαλκού στη Χιλή μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 21% και 14% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, τα αποθέματα που παρακολουθεί το Χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης (Shanghai Futures Exchange) υποχώρησαν περισσότερο από 24%, σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024.

Η συνδυασμένη επίδραση της αυξανόμενης ζήτησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας ενισχύει τις προοπτικές του χαλκού, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της UBS.