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Οι πλουσιότεροι επενδυτές του κόσμου στρέφουν όλο και περισσότερο το βλέμμα τους πέρα από τις μετοχές και τα ομόλογα, διοχετεύοντας κεφάλαια σε hedge funds, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία υποδομών, καθώς η μεταβλητότητα των αγορών και οι φόβοι για επίμονο πληθωρισμό ωθούν προς τη διαφοροποίηση.

Από τους ασιατικούς δισεκατομμυριούχους έως τα παγκόσμια family offices, οι εναλλακτικές επενδύσεις καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στα χαρτοφυλάκια που κάποτε κυριαρχούσαν τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με αναλυτές.

Τα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία του τμήματος private wealth της JPMorgan Asset Management στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο 40% τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τον Νταν Γουάτκινς, περιφερειακό διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των πελατών με υψηλή και εξαιρετικά υψηλή καθαρή θέση.

Η μετατόπιση αυτή λαμβάνει χώρα καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν όλο και πιο συγκεντρωμένες αγορές μετοχών, γεωπολιτική αβεβαιότητα και ανησυχίες ότι οι μετοχές και τα ομόλογα ενδέχεται να μην παρέχουν την ίδια προστασία έναντι των πτωτικών τάσεων της αγοράς όπως παλαιότερα, σύμφωνα με ειδικούς.

«Παρατηρούμε μια απότομη αύξηση στην προγραμματισμένη κατανομή περιουσιακών στοιχείων προς εναλλακτικές επενδύσεις μεταξύ των οικογενειακών γραφείων με τα οποία συνομιλούμε», δήλωσε ο Τζον Γουντς, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων για την Ασία στη Lombard Odier.

Οι εναλλακτικές επενδύσεις αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% των χαρτοφυλακίων των μεμονωμένων οικογενειακών γραφείων, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την BNY Wealth. Τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευαν το 41% των κατανομών, όπως διαπίστωσε η έκθεση.

Οι εύποροι επενδυτές επιδιώκουν διαφοροποίηση, εισόδημα και πρόσβαση σε επενδύσεις εκτός των εισηγμένων αγορών, ενώ οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις, τα στενά πιστωτικά περιθώρια και την αυξανόμενη συσχέτιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων έχουν επιταχύνει την τάση αυτή, προσέθεσε ο Γουντς.

Τα hedge funds αναδεικνύονται ως μια προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των εύπορων επενδυτών που αναζητούν προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς, ιδίως καθώς οι παραδοσιακές στρατηγικές διαφοροποίησης αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις.

Ο Ολαόλου Αγκάνγκα, επικεφαλής δημιουργίας χαρτοφυλακίων και ανάλυσης στην Citi Wealth, δήλωσε ότι τα hedge funds έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό μεταξύ των επιλέξιμων πελατών, οι οποίοι αναζητούν αποδόσεις που εξαρτώνται λιγότερο από την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

Οι ιδιωτικές πιστώσεις αποτελούν έναν άλλο τομέα που προσελκύει ενδιαφέρον, προσφέροντας στους επενδυτές συμβατικές ροές εισοδήματος, ενώ ορισμένες στρατηγικές hedge funds επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη από τις διαφορές στην απόδοση μεταξύ εταιρειών, αντί να βασίζονται σε γενικές ανοδικές τάσεις της αγοράς, ανέφερε ο Γουντς.

Η έρευνα της Citi για το 2026, στην οποία συμμετείχαν 351 family offices, διαπίστωσε ότι ο πληθωρισμός αποτελούσε τη μεγαλύτερη ανησυχία τους, ακολουθούμενος από τα επιτόκια, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη μεταβλητότητα της αγοράς.

Οι εύπορες οικογένειες αναζητούν όλο και περισσότερο επενδύσεις που μπορούν να αποφέρουν εισόδημα και να συμβάλλουν στη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης εν μέσω επίμονου πληθωρισμού και αβεβαιότητας σχετικά με τα επιτόκια, ενώ παράλληλα διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους έναντι της μεταβλητότητας της αγοράς, σύμφωνα με τον Αγκάνγκα.

Η έρευνα της Citi, ωστόσο, έδειξε επίσης ότι οι μετοχές εισηγμένων εταιρειών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη καθαρή αύξηση στις κατανομές, υποδηλώνοντας ότι οι εύποροι επενδυτές προσθέτουν εναλλακτικές επενδύσεις αντί να εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές αγορές. «Δεν πρόκειται για μια μαζική στροφή μακριά από τις δημόσιες αγορές», δήλωσε ο Γουντς.

Οι υποδομές έχουν αναδειχθεί ως ένας άλλος σημαντικός δικαιούχος αυτής της μετατόπισης, καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τεράστια ζήτηση για κέντρα δεδομένων, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Ο Τομάς Ρολάν Γκουγιό, επικεφαλής των ειδικών επενδύσεων σε ιδιωτικές αγορές για τη Νοτιοανατολική Ασία στην UBS Unified Global Alternatives, δήλωσε ότι οι επενδυτές στοχεύουν όλο και περισσότερο σε περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτροδότηση και την ενεργειακή ασφάλεια.

Τέτοιες επενδύσεις προσφέρουν εν δυνάμει έναν συνδυασμό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και σχετικά προβλέψιμων ταμειακών ροών, ιδίως όταν τα έσοδα υποστηρίζονται από βασική ζήτηση ή μακροπρόθεσμες συμβάσεις.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών αντανακλάται ήδη στις ροές κεφαλαίων. Οι καθαρές εισροές σε ανοιχτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια υποδομών αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως το α’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook που επικαλείται η UBS.

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος των εναλλακτικών χαρτοφυλακίων των εύπορων επενδυτών, αν και αυτοί γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί. Τα family offices προτιμούν όλο και περισσότερο τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, τις επενδύσεις μαζί με διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και την αγορά υφιστάμενων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στη δευτερογενή αγορά, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τον Αγκάνγκα της Citi Wealth.

Τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν στους επενδυτές μεγαλύτερο έλεγχο επί των επενδύσεών τους ή ευκαιρίες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με έκπτωση, ανέφερε ο Γουντς της Lombard Odier.

Η ευρύτερη αυτή στροφή διευκολύνεται επίσης από την ανάπτυξη των «evergreen» και ημι-ρευστών αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν μειώσει τα ελάχιστα όρια επένδυσης και έχουν περιορίσει ορισμένα διοικητικά εμπόδια που συνδέονται με τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια της ιδιωτικής αγοράς, προσέθεσε ο Γουντς.

Όπως αναφέρει το CNBC, η επένδυση σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι χωρίς κινδύνους, ακόμη και αν η μείωσή τους αποτελεί κινητήριο δύναμη για τις ροές κεφαλαίων.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να δεσμεύσουν κεφάλαια για χρόνια, ενώ οι αποτιμήσεις ενδέχεται να καθυστερούν να αντανακλούν τις επιδεινούμενες συνθήκες της αγοράς. Ακόμη και τα αμοιβαία κεφάλαια που προωθούνται ως ημι-ρευστά μπορούν να περιορίσουν τις αναλήψεις όταν αυξάνονται τα αιτήματα εξαγοράς.

Ο Αγκάνγκα της Citi προειδοποίησε επίσης ότι η απόδοση μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαχειριστών, ενώ τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να φαίνονται λιγότερο ευμετάβλητα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, επειδή οι αποτιμήσεις ενημερώνονται λιγότερο συχνά.

Οι επενδυτές πρέπει επίσης να προφυλάσσονται από την ακούσια συγκέντρωση. Ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει κέντρα δεδομένων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, υποδομών και ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να φαίνεται διαφοροποιημένο, ενώ παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένο στον ίδιο επενδυτικό κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε ο Γκουγιό της UBS.

Προς το παρόν, η ροή κεφαλαίων προς εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία καταδεικνύει την αυξανόμενη ελκυστικότητά τους μεταξύ των πλούσιων επενδυτών, χωρίς όμως να γίνεται εις βάρος των παραδοσιακών επενδύσεων, με τον Γουντς να επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των νέων επενδύσεων χρηματοδοτείται από φρέσκο κεφάλαιο και πλεόνασμα ρευστότητας και όχι από μεγάλης κλίμακας πωλήσεις μετοχών και ομολόγων.