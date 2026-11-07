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Η Goldman Sachs ενημέρωσε τους πελάτες της με νέο σημείωμα της ότι οι μεγαλύτερες του αναμενομένου νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των κέντρων δεδομένων, ιδιαίτερα σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Goldman υποστήριξαν ότι αναμένουν από τους Δημοκρατικούς να χρησιμοποιήσουν τη νέα τους πλειοψηφία σε Βουλή και Γερουσία για να πιέσουν για παραχωρήσεις πολιτικής γύρω από τις επικείμενες δημοσιονομικές προθεσμίες.

«Με τους Δημοκρατικούς να κερδίζουν πολύ μεγαλύτερες του αναμενομένου πλειοψηφίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, αναμένουμε να αξιοποιήσουν τις επικείμενες δημοσιονομικές προθεσμίες για να επιδιώξουν παραχωρήσεις πολιτικής, ειδικά για τον περιορισμό του πολέμου στο Ιράν, την ανάκληση επιλεγμένων δασμών και την ανατροπή των πρόσφατα θεσπισμένων περικοπών δαπανών», ανέφερε η ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας.

Η Goldman αναμένει, επίσης, ότι οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτειακές και τοπικές αναμετρήσεις θα φέρουν αυστηρότερους κανόνες για την AI και τα κέντρα δεδομένων.

Οι αναλυτές μετοχών της εκτιμούν ότι αυτό θα επιβαρύνει ορισμένες αμερικανικές εταιρείες κοινής ωφέλειας και ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας, οι οποίοι πωλούν ηλεκτρική ενέργεια σε κέντρα δεδομένων. Το τελευταίο ειδικά φάνηκε από το sell-off των μετοχών του κλάδου στη Wall Street.

Ωστόσο, η τράπεζα αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα γίνει λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου.

«Αναμένουμε ότι το ζήτημα των κέντρων δεδομένων θα εξασθενήσει κάπως σε σημασία στο μέλλον και τυχόν μορατόριουμ στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων θα είναι βραχύβια», αναφέρει η ανάλυση.