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Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν τον Οκτώβριο ορισμένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως, καθώς η απότομη αναστροφή του ράλι των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street και η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων προκάλεσαν ζημίες σε επενδυτικές στρατηγικές που μέχρι πρόσφατα επωφελούνταν από την άνοδο των αγορών. Μεταξύ των μεγαλύτερων ονομάτων που επηρεάστηκαν ήταν η Marshall Wace και η Millennium Management -γνωστή και από τα πλάνα της για άνοιγμα γραφείων στην Αθήνα- καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μεταφραστούν σε αντίστοιχα κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Η Marshall Wace, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 80 δισ. δολαρίων και ιδρύθηκε από τους δισεκατομμυριούχους Paul Marshall και Ian Wace, κατέγραψε απώλειες και στις δύο βασικές επενδυτικές στρατηγικές της, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των επιδόσεών της.

Ειδικότερα, η στρατηγική Eureka, την οποία διαχειρίζεται ομάδα επενδυτικών διαχειριστών, σημείωσε πτώση 5,4% τον Οκτώβριο, περιορίζοντας τη συνολική απόδοσή της από την αρχή του έτους στο 5,3%.

Αντίστοιχα, η στρατηγική Tops, η οποία βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων και τη χρήση επενδυτικών μοντέλων, υποχώρησε 3,6% τον προηγούμενο μήνα, διατηρώντας οριακά θετική απόδοση 1,3% για το σύνολο του έτους μέχρι σήμερα.

Απώλειες κατέγραψε και η Millennium Management του Ίζι Ενγκλάντερ, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 95 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τους Financial Times, το fund υποχώρησε κατά 2,3% τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα τα κέρδη του για το πρώτο δεκάμηνο του 2026 να περιοριστούν στο 5,7%.

Απώλειες 3% για τον κλάδο – Η εξαίρεση της Citadel

Η αρνητική εικόνα δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένους διαχειριστές κεφαλαίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας ανάλυσης PivotalPath, τα hedge funds παγκοσμίως κατέγραψαν κατά μέσο όρο απώλειες 3% τον Οκτώβριο, με τις στρατηγικές που επικεντρώνονται στις μετοχές να εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις.

Οι συγκεκριμένες στρατηγικές βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς το κύμα πωλήσεων στον τεχνολογικό κλάδο ανέτρεψε τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες.

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, οι συνολικές αποδόσεις του κλάδου από την αρχή του έτους παραμένουν θετικές, σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά, σύμφωνα με την PivotalPath.

Ωστόσο, δεν επηρεάστηκαν όλοι οι μεγάλοι διαχειριστές με τον ίδιο τρόπο.

Η Citadel, ο επενδυτικός κολοσσός του δισεκατομμυριούχου Ken Griffin, κατάφερε να κινηθεί αντίθετα στην ευρύτερη πτωτική τάση.

Το βασικό της fund, Wellington, κατέγραψε άνοδο 1,7% τον Οκτώβριο, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοσή του από την αρχή του έτους στο εντυπωσιακό 15,3%.

Η «φούσκα» της AI και η βουτιά του Nasdaq

Οι πιέσεις στα hedge funds αντανακλούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τα επενδυτικά αυτά κεφάλαια, τα οποία συχνά χρησιμοποιούν μόχλευση για να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια σειρά ταυτόχρονων κινδύνων: τον πόλεμο στο Ιράν, τις ανησυχίες για πιθανή φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη, την άνοδο των επιτοκίων και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μεγαλύτερο πλήγμα προήλθε από τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο δείκτης Nasdaq 100 εισήλθε την περασμένη εβδομάδα σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει 10% από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει στις 6 Οκτωβρίου.

Μια σειρά απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων από τεχνολογικές εταιρείες ενίσχυσε τους προβληματισμούς των επενδυτών σχετικά με τον χρόνο που θα χρειαστεί ώστε οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να αρχίσουν να αποφέρουν ουσιαστικά κέρδη.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Intel, στην οποία η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή. Η μετοχή της εταιρείας ημιαγωγών κατέρρευσε κατά 29% σε μία συνεδρίαση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από το 1974.

«Ήταν μια άσχημη εβδομάδα από κάθε άποψη», σχολίασε στέλεχος εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε hedge funds (prime broker), περιγράφοντας τις επιπτώσεις της αναταραχής στους διαχειριστές κεφαλαίων, μετά την πτώση 3,5% του Nasdaq την Παρασκευή.

Αναταράξεις στα ομόλογα με επίκεντρο τη Γαλλία

Πέρα από τις τεχνολογικές μετοχές, σημαντική πηγή πιέσεων αποτέλεσε και η αγορά ομολόγων, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις προοπτικές του γαλλικού δημόσιου χρέους.

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν ισχυρές πωλήσεις σε γαλλικά και ιταλικά κρατικά ομόλογα, τόσο σε σύγκριση με τα γερμανικά Bunds, που θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο, όσο και σε σχέση με τις αντίστοιχης διάρκειας συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων σε ευρώ.

Οι μεγάλες μεταβολές στις διαφορές αποδόσεων επηρέασαν ιδιαίτερα τις στρατηγικές σχετικής αξίας (relative value) και τις συναλλαγές που βασίζονται στα περιθώρια αποδόσεων (spread trades), οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των hedge funds.

Οι συγκεκριμένες στρατηγικές επιδιώκουν να αξιοποιούν τις αποκλίσεις στις αποτιμήσεις και στις αποδόσεις διαφορετικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ωστόσο, οι απότομες κινήσεις των αγορών μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες, ειδικά όταν χρησιμοποιείται υψηλή μόχλευση.

Graham Capital: Απώλειες στα παραδοσιακά funds, κέρδη στα ποσοτικά μοντέλα

Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, η Graham Capital, η οποία ειδικεύεται σε μακροοικονομικές επενδυτικές στρατηγικές, εμφάνισε μεικτή εικόνα.

Η βασική στρατηγική απόλυτης απόδοσης της εταιρείας, που βασίζεται σε επενδυτικές αποφάσεις διαχειριστών, σημείωσε πτώση 1,8% τον Οκτώβριο, περιορίζοντας τα κέρδη της από την αρχή του έτους στο 1,2%, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις επιδόσεις της.

Αντίθετα, η ποσοτική μακροοικονομική στρατηγική της εταιρείας (quant macro) σημείωσε μόνο οριακές απώλειες τον προηγούμενο μήνα, διατηρώντας κέρδη 21,6% από την αρχή του 2026.

Η Graham Capital συγκαταλέγεται στα ποσοτικά επενδυτικά κεφάλαια που έχουν καταφέρει να επωφεληθούν από τις ισχυρές τάσεις που διαμορφώθηκαν στις αγορές ομολόγων και εμπορευμάτων.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται η Aspect Capital και η Winton του δισεκατομμυριούχου Sir David Harding, οι οποίες έχουν επίσης καταγράψει σημαντικά κέρδη αξιοποιώντας τις τάσεις των συγκεκριμένων αγορών.