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Στα 20,50 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνει την επικαιροποιημένη τιμή-στόχο για την HELLENiQ ENERGY η Euroxx Χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση overweight , με περιθώριο ανόδου περίπου 28%. Η χρηματιστηριακή προβλέπει ιστορικά υψηλή κερδοφορία για το 2026, με προσαρμοσμένα EBITDA 2,455 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,386 δισ. ευρώ και κύκλο εργασιών 17,79 δισ. ευρώ, χάρη στα εξαιρετικά υψηλά περιθώρια διύλισης.

Για το 2027, η Euroxx εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα διαμορφωθούν σε 1,817 δισ. ευρώ και τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη σε 1,025 δισ. ευρώ, ενώ σε όρους αποτίμησης η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 4,8 φορές και EV/EBITDA 3,2 φορές, βάσει των εκτιμήσεων για το επόμενο έτος. Παράλληλα, προβλέπει μέρισμα 1,30 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, 1 ευρώ για το 2027 και 0,80 ευρώ για το 2028.

Όπως σημειώνει η Euroxx, επικαιροποιεί το μοντέλο της, προκειμένου να ενσωματώσειε τις συνθήκες περιορισμένων αποθεμάτων και την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες οδηγούν τα περιθώρια διύλισης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Εκτιμά ότι η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, καθώς περίπου το 50% της παραγωγής προϊόντων της αφορά σε μεσαία αποστάγματα.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ρεκόρ για τον όμιλο διύλισης, με προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 2,45 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οδηγώντας σε σημαντική δημιουργία ταμειακών ροών και αποκλιμάκωση του δανεισμού. Εξ ού και αυξάνει την τιμή στόχο στα 20,50 ευρώ ανά μετοχή.

Με βάση τις προβλέψεις μας για το 2027, η HELLENiQ ENERGY διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 4,8 φορές και EV/EBITDA 3,2 φορές.

Το πάρτι δεν έχει τελειώσει ακόμη

Στο τρίτο τρίμηνο, συνεχίζει η χρηματιστηριακή, καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αντίκτυπος από τη στενότητα προσφοράς στις αγορές πετρελαϊκών προϊόντων, ως αποτέλεσμα των διαταραχών στην προσφορά αργού πετρελαίου και στη δραστηριότητα των διυλιστηρίων, με την HELLENiQ ENERGY να εμφανίζει πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης 44 δολαρίων ανά βαρέλι στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Παρότι αναμένουμε ότι στο τέταρτο τρίμηνο θα σημειωθεί μερική αποκλιμάκωση των περιθωρίων διύλισης (crack spreads) σε τριμηνιαία βάση, λόγω και της υψηλότερης βάσης κόστους, θεωρούμε ότι το πάρτι δεν έχει τελειώσει ακόμη, καθώς η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανισορροπίες και έντονη μεταβλητότητα.

Διατηρούμε τη θετική μας στάση για τη HELLENiQ ENERGY, καθώς εκτιμούμε ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να επωφελείται από το περιβάλλον υψηλών περιθωρίων διύλισης, τα οποία παραμένουν αισθητά υψηλότερα από τα ιστορικά επίπεδα του μέσου του κύκλου.

Σημαντική δημιουργία ταμειακών ροών και αποκλιμάκωση του δανεισμού

Η κερδοφορία-ρεκόρ έχει μεταφραστεί σε πολύ μεγάλες ταμειακές εισροές για τον όμιλο διύλισης, παρά τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ για το έτος.

Αναμένουμε σημαντική αποκλιμάκωση του δανεισμού, στην οποία συμβάλλει και η συνετή πολιτική διανομής μερισμάτων, με μερισματική απόδοση 6%-8% για το έτος.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένα EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 0,5 φορές το 2026, από 2,9 φορές το προηγούμενο έτος.

Η αποτίμησή μας, με βάση τη μέθοδο του αθροίσματος των επιμέρους δραστηριοτήτων (Sum of the Parts – SOTP), υποδεικνύει τιμή-στόχο 20,50 ευρώ ανά μετοχή, με περιθώριο ανόδου περίπου 28%.