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Σε πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia και εξακολουθούν να ανησυχούν για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά μετά και την αυστηροποίηση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ.

Έτσι, λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,75% στις 650,72 μονάδες απομακρυνόμενος από τα υψηλά της περασμένης εβδομάδας, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισε να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Αναλόγως στο κόκκινο βρέθηκαν οι μεγάλες αγορές της περιοχής, με τον DAX να κάνει βουτιά ύψους 2,08% στις 26.045 μονάδες, τον CAC 40 να καταγράφει πτώση 1,62% στις 8.226 μονάδες και τον FTSE 100 στο Λονδίνο να χάνει 1,76% στις 10.689 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 1,31% και τις 50.845 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.625 μονάδες μειωμένος κατά 1,61%.

Μέχρι πρόσφατα, οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν επιδείξει σχετικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην αναταραχή που προκαλεί η μείωση των επενδυτικών θέσεων σε εταιρείες συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως στη Wall Street.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί δείκτες έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε αμυντικούς κλάδους, όπως η φαρμακοβιομηχανία, σε σύγκριση με τους αμερικανικούς, όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν ιδιαίτερα υψηλή βαρύτητα.

Ωστόσο, η απόφαση της Ουάσιγκτον να εντείνει τις προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και μικροτσίπ, κλιμακώνοντας τον μεταξύ τους ανταγωνισμό για την τεχνολογική κυριαρχία, αναζωπύρωσε τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο διεθνώς και τη διάθεση ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές, επηρεάζοντας πλέον και την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, στον απόηχο και της υπόθεσης της Nvidia, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένα μικροτσίπ ΑΙ. Με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ειδική αμερικανική άδεια για την αγορά προηγμένων μικροτσίπ. Στόχος είναι να αποτραπεί η πρακτική κινεζικών τεχνολογικών ομίλων να μισθώνουν εξ αποστάσεως υπολογιστική ισχύ από εγκαταστάσεις εκτός Κίνας, παρακάμπτοντας τους υφιστάμενους εξαγωγικούς περιορισμούς.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το sell-off στον τεχνολογικό κλάδο γενικεύτηκε διεθνώς, φτάνοντας και σε ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η ASML Holding, η SAP SE, η STMicroelectronics, η γαλλική εταιρεία ημιαγωγών Soitec και η φινλανδική Nokia, η οποία κατέγραψε απώλειες κοντά στο 4%, μετά την απόφαση της Nvidia να μειώσει κατά 56% τη συμμετοχή της στην εταιρεία κατά το τρίτο τρίμηνο.

Σημειωτέον πως, σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έρευνα της Bank of America, οι διαχειριστές κεφαλαίων περιόρισαν την έκθεσή τους στις τεχνολογικές μετοχές διεθνώς με τον ταχύτερο μηνιαίο ρυθμό των τελευταίων 20 ετών, καθώς το ποσοστό εκείνων που διατηρούν αυξημένες τοποθετήσεις στον κλάδο υποχώρησε από 37% σε μόλις 12%, αντανακλώντας τις εντεινόμενες ανησυχίες για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το επόμενο σημαντικό τεστ για τις διεθνείς αγορές θα είναι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, μετά το κλείσιμο της αποψινής συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις ότι η νέα διοίκηση του τεχνολογικού κολοσσού μπορεί να διατηρήσει εντός χρονοδιαγράμματος τα σχέδια ανάπτυξης των προϊόντων του, μετά την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας.

Σε επίπεδο μετοχών, ισχυρές απώλειες της τάξεως του 6% κατέγραψε και η Deutsche Bank AG, μετά από αποκαλυπτικά δημοσιεύματα που βασίζονται σε διαρροές εγγράφων και αφορούν σε ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, παρατυπίες και αμφιλεγόμενες υποθέσεις του παρελθόντος, μεταξύ των οποίων και πληρωμές ύψους 582 εκατ. δολαρίων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η τράπεζα υποστήριξε ότι τα περιστατικά χρονολογούνται πριν από πολλά χρόνια και ότι έκτοτε έχει ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου της.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές ανάρρωσαν ελαφρά μετά το πολυήμερο πτωτικό σερί στον απόηχο των νέων εκτιμήσεων για επιστροφή της παγκόσμιας αγοράς σε πλεόνασμα κατά το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν με ταχύ ρυθμό.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε τάνκερ και η πτώση των αμερικανικών αποθεμάτων ανέβασαν την προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου στα 93,24 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 86,46 δολάρια το βαρέλι.

Μικρή άνοδος και για τον χρυσό, που παρόλ’ αυτά παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και έναν χρόνο. Η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά ενισχύθηκε 0,50% στα 3.872 δολάρια την ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα σταθεροποιήθηκε μετά το πενθήμερο ράλι που το έφερε σε υψηλά 19 μηνών. Ο δείκτης δολαρίου διόρθωσε ελαφρά στο 103,44 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1017

Συνολικά από τις αρχές Νοεμβρίου το δολάριο έχει ενισχυθεί κατά περίπου 1,7%, ενώ τα κέρδη του για τη χρονιά έχουν φτάσει περίπου το 5,9% με βασικό καταλύτη τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.