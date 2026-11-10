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Πτωτικά κινείται ο χρυσός, καθώς οι αυξανόμενες προσδοκίες για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο αντισταθμίζουν τη θετική επίδραση από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως και 0,8%, προσεγγίζοντας τα 4.110 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την άνοδο σχεδόν 2% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα.

Η προηγούμενη ανοδική αντίδραση είχε τροφοδοτηθεί από τη μεγάλη πτώση του Brent, καθώς οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν αυξημένες πιθανότητες προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Ωστόσο, παρά τη συνέχιση της υποχώρησης του πετρελαίου την Τρίτη, ο χρυσός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Η Fed και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς οι αξιωματούχοι της επισημαίνουν την ανάγκη να περιοριστούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον ως ιδιαίτερα πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό.

Σε αντίθεση με τα ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή τακτική απόδοση. Επομένως, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, το κόστος ευκαιρίας της διακράτησής του γίνεται μεγαλύτερο.

Τη Δευτέρα, δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Fed έστειλαν μηνύματα που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Ο Τομ Μπάρκιν, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ρίτσμοντ, και ο Όσταν Γκούλσμπι, Πρόεδρος της Fed του Σικάγου, αναφέρθηκαν στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και στις πληθωριστικές πιέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι τοποθετήσεις τους ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Χωρίς σαφή κατεύθυνση η αγορά – Στο περιθώριο οι μεγάλοι επενδυτές

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων συνεδριάσεων, οι αναλυτές δεν διακρίνουν ακόμη έναν ξεκάθαρο καταλύτη που θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία του χρυσού μέχρι το τέλος του έτους.

Η Νίκι Σιλς, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων της MKS PAMP SA, επισημαίνει ότι η επικρατούσα εκτίμηση για το πολύτιμο μέταλλο παραμένει από συγκρατημένα ανοδική έως ουδέτερη, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής επενδυτική κατεύθυνση.

«Η πεποίθηση των επενδυτών παραμένει περιορισμένη, καθώς οι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων παραμένουν στο περιθώριο μέχρι τον Ιανουάριο», αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς καθορίζονται κυρίως από τις συναλλαγές επενδυτών που ακολουθούν τις τάσεις των τιμών, καθώς και από τη φυσική ζήτηση για χρυσό.

Η στάση αναμονής των μεγάλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων περιορίζει την πιθανότητα διαμόρφωσης μιας ισχυρής και σταθερής τάσης στο άμεσο μέλλον.

Το δολάριο και η αντίστροφη σχέση με το πετρέλαιο

Ένας παράγοντας που εξακολουθεί να προσφέρει στήριξη στον χρυσό είναι η πρόσφατη αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου.

Η πτώση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τα εμπορεύματα που αποτιμώνται σε δολάρια φθηνότερα για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, ενισχύοντας δυνητικά τη ζήτησή τους.

Ο Bloomberg Dollar Spot Index σημείωνε οριακή άνοδο την Τρίτη, μετά την υποχώρηση κατά 0,5% τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια του 2026, οι τιμές του πετρελαίου και του χρυσού έχουν κινηθεί σε μεγάλο βαθμό προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας τροφοδότησαν τον πληθωρισμό, ενισχύοντας την ανάγκη για αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Αυτό με τη σειρά του λειτούργησε ανασταλτικά για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο.

Αντίθετα, η υποχώρηση του πετρελαίου μπορεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να μειώσει την ανάγκη για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για το πολύτιμο μέταλλο.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι προσδοκίες για τη Fed φαίνεται να υπερισχύουν της θετικής επίδρασης από την αποκλιμάκωση της ενέργειας.

Πτώση και στο ασήμι – Σταθερά πλατίνα και παλλάδιο

Στις συναλλαγές της Τρίτης, γύρω στο μεσημέρι στη Σιγκαπούρη, η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,7%, στα 4.110,81 δολάρια ανά ουγγιά.

Απώλειες κατέγραφε και το ασήμι, το οποίο υποχωρούσε κατά 0,8%, στα 52,99 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την άνοδο σχεδόν 3% της προηγούμενης συνεδρίασης.

Αντίθετα, οι τιμές της πλατίνας και του παλλαδίου παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον στις επόμενες ενδείξεις για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού και στη στάση της Fed, καθώς αυτές αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση του χρυσού μέχρι το τέλος του έτους.