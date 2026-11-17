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Η επιστροφή της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές δεν εγγυάται περισσότερα διεθνή κεφάλαια ούτε ισχυρότερη χρηματιστηριακή παρουσία. Αντίθετα, ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η ελληνική αγορά θα περάσει από μια κατηγορία στην οποία έχει υπολογίσιμη βαρύτητα σε μια πολύ μεγαλύτερη, όπου η συμμετοχή της θα είναι περιορισμένη.

Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της J.P. Morgan, η οποία στην έκθεσή της της 17ης Νοεμβρίου για τις προοπτικές του 2027 μειώνει τη σύστασή της για τις ελληνικές μετοχές σε Neutral από Overweight. Ο αμερικανικός οίκος θεωρεί ότι η ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία των προηγούμενων ετών έχει ήδη αποτυπώσει μεγάλο μέρος της βελτίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια νέας υπεραπόδοσης.

Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία, αλλά χάνει χρηματιστηριακό βάρος

Στις 27 Μαΐου 2027 η Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών του MSCI, ύστερα από 13,5 χρόνια παρουσίας στις αναδυόμενες.

Η J.P. Morgan εκτιμά ότι η μετάβαση θα συνοδευτεί από καθαρές εκροές περίπου 275 εκατ. δολαρίων. Οι συνολικές πωλήσεις από κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες αναδυόμενων αγορών υπολογίζονται σε 5,07 δισ. δολάρια, ενώ οι αντίστοιχες αγορές από κεφάλαια αναπτυγμένων αγορών σε 4,80 δισ. δολάρια.

Οι άμεσες εκροές δεν θεωρούνται ιδιαίτερα μεγάλες. Μεγαλύτερη σημασία έχει η αλλαγή της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Σήμερα η ελληνική αγορά αντιπροσωπεύει το 5,9% του MSCI CEEMEA και το 0,61% του MSCI Emerging Markets. Μετά την αναβάθμιση, η βαρύτητά της θα περιοριστεί στο 0,44% του MSCI Europe, στο 0,27% του MSCI EAFE και μόλις στο 0,06% του MSCI World. Με εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση 61,7 δισ. δολαρίων στους δείκτες, η Ελλάδα θα αποτελεί τη δεύτερη μικρότερη αγορά του MSCI Europe, πάνω μόνο από την Πορτογαλία.

Η J.P. Morgan υπενθυμίζει ότι η προηγούμενη αναβάθμιση, το 2001, είχε συνοδευτεί από σημαντική υποχώρηση του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών.

Ποιες ελληνικές μετοχές επηρεάζονται περισσότερο

Οι εκτιμήσεις για τις επιμέρους μετοχές παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.

Οι ισχυρότερες πιέσεις αναμένονται στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με καθαρές εκροές 210,9 εκατ. δολαρίων, στην Allwyn με 208 εκατ. και στη Jumbo με 165,3 εκατ. δολάρια.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη Jumbo, οι εκροές συνδέονται με τη μετάβασή τους από τον βασικό δείκτη αναδυόμενων αγορών στον δείκτη μικρότερης κεφαλαιοποίησης των αναπτυγμένων αγορών. Στην περίπτωση της Allwyn, το σενάριο της J.P. Morgan δεν προβλέπει αντίστοιχη ένταξη στους νέους δείκτες.

Αντίθετα, οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο. Η Εθνική Τράπεζα συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες εκτιμώμενες καθαρές εισροές, ύψους 42,5 εκατ. δολαρίων, ακολουθούμενη από τη Eurobank με 34,7 εκατ., την Πειραιώς με 31,8 εκατ. και την Alpha Bank με 21,1 εκατ. δολάρια.

Στις υπόλοιπες εταιρείες, η Cenergy εμφανίζει πιθανές εισροές 40,1 εκατ. δολαρίων, η ΔΕΗ 21,2 εκατ., η Optima Bank 15 εκατ., η Titan 14,6 εκατ. και ο ΟΤΕ 9,4 εκατ. δολάρια.

Θετικό ισοζύγιο προβλέπεται επίσης για την CrediaBank με 8,7 εκατ. δολάρια, την AKTOR με 8,6 εκατ., τη Motor Oil με 8,4 εκατ., τη HelleniQ Energy με 8,1 εκατ., τον ΑΔΜΗΕ με 6,7 εκατ., τη Viohalco με 6,4 εκατ. και την Bally’s Intralot με 6,2 εκατ. δολάρια.

Μικρότερες εισροές αναμένονται για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την Aegean, την ΕΥΔΑΠ, τη Lamda Development, τη Σαράντης, την Κρι Κρι, τον ΟΛΠ και την Autohellas.

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες δεν θεωρούνται πλέον φθηνές

Η αλλαγή στάσης συνδέεται και με τις αποτιμήσεις του τραπεζικού κλάδου.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο πολλαπλασιαστή κερδών 9,4 φορές για τους επόμενους δώδεκα μήνες, έναντι 9,5 φορών των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η αναμενόμενη μερισματική απόδοση ανέρχεται στο 5,34%, έναντι 5,47% στην Ευρώπη.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση κερδών 17% για τις ελληνικές τράπεζες το 2027, έναντι 14% των ευρωπαϊκών. Ωστόσο, ο ρυθμός προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 9% το 2028.

Η J.P. Morgan ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί τον κλάδο υπερτιμημένο, αλλά δεν διαπιστώνει πλέον το μεγάλο αποτιμητικό πλεονέκτημα που δικαιολογούσε αυξημένη έκθεση.

Σε αυτό το πλαίσιο αφαιρεί τη Eurobank από τις δέκα κορυφαίες επιλογές της περιοχής, χωρίς να αμφισβητεί τις επιχειρηματικές της προοπτικές. Αντίθετα, θεωρεί ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 15% και οι αυξανόμενες διανομές προς τους μετόχους μπορούν να στηρίξουν μακροπρόθεσμα την αξία της.

Οι εκλογές του 2027 και ο πραγματικός κίνδυνος

Σε αντίθεση με τη μετάβαση στους νέους δείκτες, οι ελληνικές εκλογές του 2027 δεν θεωρούνται σημαντικός χρηματιστηριακός κίνδυνος.

Η J.P. Morgan τοποθετεί την πιθανή διεξαγωγή τους τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και επισημαίνει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις. Αναφέρει επίσης ότι η αγορά προβλέψεων Kalshi αποτιμά στο 87% την πιθανότητα νέας εκλογικής νίκης της, σημειώνοντας πάντως τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα της συγκεκριμένης αγοράς.

Η βασική ανησυχία παραμένει η επενδυτική ζήτηση. Οι διαχειριστές αναδυόμενων αγορών αναμένεται να μειώσουν σταδιακά τις ελληνικές θέσεις τους, ενώ οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές επιλέγουν κυρίως μετοχές ανά κλάδο και όχι ανά χώρα.

Η Εθνική δεν βρίσκεται μεταξύ των 50 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εταιρειών, η ΔΕΗ κατατάσσεται 21η μεταξύ 28 επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ο ΟΤΕ θα είναι η δεύτερη μικρότερη εταιρεία του δυτικοευρωπαϊκού κλάδου επικοινωνιών.

Έτσι, σύμφωνα με την J.P. Morgan, το βασικό ερώτημα για το 2027 δεν είναι αν οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους, αλλά αν η ελληνική αγορά θα μπορέσει να διατηρήσει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών μετά την αναβάθμισή της.