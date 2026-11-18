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Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3.800 δολαρίων ανά ουγγιά υποχώρησε ο χρυσός, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς οι νέες δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ενίσχυσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, με στόχο την αντιμετώπιση του επίμονου πληθωρισμού.

Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε απώλειες έως 1,9%, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ημέρες πτώσης, με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και την πορεία των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Στις 14:47 ώρα Σιγκαπούρης, η τιμή spot του χρυσού διαμορφωνόταν στα 3.781,79 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 1,8%, ενώ το ασήμι υποχωρούσε κατά 2,7%, στα 46,12 δολάρια. Αρνητικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Η Fed ανοίγει τον δρόμο για νέες αυξήσεις επιτοκίων

Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση του χρυσού διαδραμάτισαν οι δηλώσεις δύο κορυφαίων στελεχών της Fed, οι οποίες ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού θα απαιτήσει πρόσθετη νομισματική σύσφιγξη.

Ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, εκτίμησε ότι η αμερικανική οικονομία πιθανότατα θα χρειαστεί «αρκετές αυξήσεις επιτοκίων» πριν από την άνοιξη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα έχει ακόμη δουλειά μπροστά της μέχρι να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, καθώς και μία ακόμη αντίστοιχη παρέμβαση έως τον Απρίλιο.

Η μεταβολή των προσδοκιών έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο ή άλλη περιοδική απόδοση στους κατόχους του.

Απώλειες άνω του 25% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Η πτωτική πορεία του χρυσού έχει ενταθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, το πολύτιμο μέταλλο έχει χάσει περισσότερο από το ένα τέταρτο της αξίας του, καθώς η άνοδος των ενεργειακών τιμών τροφοδότησε τον πληθωρισμό και ανάγκασε τις κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων ενισχύουν την ελκυστικότητα των τοποθετήσεων που προσφέρουν σταθερό εισόδημα, σε βάρος περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το ισχυρό δολάριο

Σημαντική πηγή πίεσης για την αγορά πολύτιμων μετάλλων αποτελεί η πορεία των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου βρίσκεται κοντά στο να καταγράψει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παραμονή πάνω από το 5% εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι αυξημένες αποδόσεις καθιστούν πιο ελκυστικά τα ομόλογα σε σχέση με τον χρυσό, ενώ το υψηλότερο κόστος δανεισμού περιορίζει περαιτέρω τη διάθεση για τοποθετήσεις σε πολύτιμα μέταλλα.

Πρόσθετες πιέσεις ασκεί και η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος.

Ο δείκτης του δολαρίου σημείωσε άνοδο 0,1%, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Ο συνδυασμός υψηλών επιτοκίων, ισχυρού δολαρίου και περιορισμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος συντηρεί τις πιέσεις στην αγορά.

Το κρίσιμο όριο των 4.000 δολαρίων

Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικό αναλυτή της Oversea-Chinese Banking Corp., το περιβάλλον παραμένει δυσμενές για τον χρυσό, ιδιαίτερα καθώς η επενδυτική ζήτηση εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

«Το περιβάλλον είναι δύσκολο για τον χρυσό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει υποτονικό», ανέφερε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη παραμονή των τιμών κάτω από τα 4.000 δολάρια θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις ρευστοποιήσεις.

«Όσο περισσότερο ο χρυσός παραμένει κάτω από τα 4.000 δολάρια, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος νέων πιέσεων από πωλήσεις», σημείωσε.

Κατά την εκτίμησή του, οι επενδυτές αναμένεται να παραμείνουν επιφυλακτικοί όσο απουσιάζει κάποιος ουσιαστικός παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιστροφή της πτωτικής τάσης.

Στο επίκεντρο τα πρακτικά της Fed

Το επόμενο σημαντικό σημείο αναφοράς για τις αγορές είναι η δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed του Οκτωβρίου, που αναμένεται αργότερα την Τετάρτη.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις διαθέσεις των μελών της κεντρικής τράπεζας και κυρίως για το πόσο επιθετικά προτίθενται να κινηθούν τους επόμενους μήνες ως προς τα επιτόκια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, απέφυγε να τοποθετηθεί άμεσα για τη νομισματική πολιτική.

Η στάση του συνάδει με την προτίμηση που έχει εκφράσει να μην παρέχει βραχυπρόθεσμη καθοδήγηση στις αγορές σχετικά με τις επόμενες αποφάσεις για τα επιτόκια.