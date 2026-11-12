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Για τρίτη διαδοχική ημέρα υποχωρεί ο χρυσός, παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αυστηρές τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed ενισχύουν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Το πολύτιμο μέταλλο κινείται κοντά στα 3.975 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας καταγράψει απώλειες άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές του υπό το βάρος των υψηλότερων αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και της ενίσχυσης του δολαρίου.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον πλήρως αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ ορισμένοι επενδυτές δεν αποκλείουν ακόμη μεγαλύτερη παρέμβαση, κατά 50 μονάδες βάσης.

Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή των προσδοκιών διαδραμάτισαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία παραμένουν ισχυρές.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου, Όσταν Γκούλσμπι, χαρακτήρισε μάλιστα την τελευταία έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή «οριακά ανησυχητική», ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η Fed θα χρειαστεί να διατηρήσει αυστηρή νομισματική πολιτική.

Άλμα στις αποδόσεις των ομολόγων και ενίσχυση του δολαρίου

Η αλλαγή των προσδοκιών για τα επιτόκια έχει αποτυπωθεί έντονα στην αμερικανική αγορά ομολόγων.

Οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, οι οποίες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της νομισματικής πολιτικής, έχουν αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης από την αρχή της εβδομάδας.

Παράλληλα, ο δείκτης που παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού δολαρίου ενισχύθηκε κατά σχεδόν 1% στις συνεδριάσεις της Τρίτης και της Τετάρτης.

Ο συνδυασμός υψηλότερων επιτοκίων και ισχυρότερου δολαρίου δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για τον χρυσό.

Το πολύτιμο μέταλλο δεν αποφέρει τόκο, με αποτέλεσμα η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων να αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησής του.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε άλλα νομίσματα, περιορίζοντας δυνητικά τη ζήτηση.

OCBC: Κίνδυνος υποχώρησης προς τα 3.870 δολάρια

Οι αναλυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρυσού.

Ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC), εκτιμά ότι το λιγότερο ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω απωλειών.

Σε σημείωμά του επισημαίνει ότι ο χρυσός αντιμετωπίζει αυξημένο καθοδικό κίνδυνο, με την τιμή του να ενδέχεται να υποχωρήσει προς τα 3.870 δολάρια ανά ουγγιά.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Γουόνγκ, εάν ο δείκτης κινηθεί υψηλότερα από τις προβλέψεις, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική και να παρατείνει τη διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα.

«Οποιαδήποτε ανοδική έκπληξη στον δείκτη τιμών παραγωγού ενέχει τον κίνδυνο να παρατείνει την πρόσφατη υποχώρηση», σημείωσε.

Πριν από την ανακοίνωση του PPI, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τις σημερινές δηλώσεις του Μάικλ Μπαρ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, καθώς και άλλων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, αναζητώντας ενδείξεις για την απόφαση του Δεκεμβρίου.

Global X: Δύσκολες οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές

Η νέα πτώση έρχεται μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του χρυσού να διατηρήσει την ανάκαμψή του στα τέλη Οκτωβρίου.

Τότε, οι τιμές είχαν ξεπεράσει πρόσκαιρα τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, υποστηριζόμενες από την υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και τη σταδιακή ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών.

Ωστόσο, η ανοδική κίνηση δεν είχε διάρκεια και το πολύτιμο μέταλλο επέστρεψε σε πτωτική τροχιά.

Ο Τζάστιν Λιν, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Global X ETFs, εκτιμά ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες για τον χρυσό σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι αρκετά αρνητικές», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) δημιουργεί πρόσθετο ανταγωνισμό για τον χρυσό.

«Καθώς οι τοποθετήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αποκτούν ξανά δυναμική, γίνεται πραγματικά δύσκολο να δικαιολογήσει κανείς τη διακράτηση χρυσού, όταν υπάρχουν ευκαιρίες σε άλλους τομείς της αγοράς», σημείωσε.

Η επιστροφή κεφαλαίων σε μετοχές και άλλες επενδύσεις με υψηλότερες προσδοκώμενες αποδόσεις περιορίζει την ελκυστικότητα του χρυσού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Πτώση και στο ασήμι – Η εικόνα των πολύτιμων μετάλλων

Στη Σιγκαπούρη, η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,4%, στα 3.971,04 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας κάτω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων.

Απώλειες κατέγραφε και το ασήμι, το οποίο σημείωνε πτώση 0,8%, στα 51,28 δολάρια ανά ουγγιά.

Αντίθετα, το λευκόχρυσο και το παλλάδιο κινούνταν ελαφρώς ανοδικά.

Ο Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων, παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος, έπειτα από τα σημαντικά κέρδη των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Με τον χρυσό να έχει χάσει το κρίσιμο επίπεδο των 4.000 δολαρίων, η αγορά στρέφεται πλέον στις επόμενες ανακοινώσεις για τον αμερικανικό πληθωρισμό και στις δηλώσεις της Fed.

Το εάν η υποχώρηση θα συνεχιστεί προς τα 3.870 δολάρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων και το πόσο επιθετικά θα κινηθεί η αμερικανική κεντρική τράπεζα τον Δεκέμβριο.