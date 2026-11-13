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Τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης διατηρούν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή (13/11), καθώς οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το Ιράν περιορίζουν τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Brent κινείται γύρω από την περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί κατά 3,3% την Πέμπτη, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται κοντά στα 88,5 δολάρια.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επικεντρωθεί στα εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ, αντί να ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Η κίνηση αυτή δημιουργεί νέα αβεβαιότητα γύρω από τις παρασκηνιακές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη και αποδυναμώνει τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Πέμπτη σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε τα στενά τους!», πρόσθεσε, υιοθετώντας ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη.

Προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών το Brent

Παρά τη διατήρηση των πρόσφατων κερδών, το Brent οδεύει προς δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης, έχοντας προηγουμένως καταγράψει υψηλό εξαμήνου στα τέλη Οκτωβρίου.

Η υποχώρηση των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες συνδέεται με την αύξηση των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, αλλά και με τις προσδοκίες ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ωστόσο, παρά την πρόσφατη διόρθωση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο σχεδόν 60% από τις αρχές του έτους, αποτυπώνοντας τις μεγάλες αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Στενά του Ορμούζ: Στο υψηλότερο επίπεδο οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ενεργειακές υποδομές συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Verisk Maplecroft, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 36 επιβεβαιωμένες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μηνιαίο αριθμό επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού.

«Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σημαντική πηγή ανησυχίας, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία και οι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Σιντ Πέρκινς, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της χρηματιστηριακής εταιρείας Snapper Creek Energy.

Όπως εξήγησε, ο συνδυασμός των πραγματικών κινδύνων για την προσφορά πετρελαίου με την πιο συγκρουσιακή στάση της Ουάσιγκτον δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιστροφή ενός υψηλότερου γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου στις τιμές του αργού.

Αύξηση αποθεμάτων στις ΗΠΑ, αλλά και νέες επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία

Εκτός Μέσης Ανατολής, τα μηνύματα για την πορεία της αγοράς πετρελαίου παραμένουν αντιφατικά.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων την προηγούμενη εβδομάδα, εξέλιξη που λειτουργεί ως παράγοντας πίεσης στις τιμές.

Παράλληλα, η δραστηριότητα των αμερικανικών διυλιστηρίων αυξήθηκε σε εποχικά υψηλό επίπεδο ρεκόρ, ενισχύοντας τις ενδείξεις για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων.

Στον αντίποδα, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανό περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων.

Έτσι, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία πλευρά, τα αυξημένα αμερικανικά αποθέματα και η ενίσχυση ορισμένων ροών πετρελαίου περιορίζουν τις ανοδικές πιέσεις, ενώ από την άλλη, η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ και τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές διατηρεί υψηλό τον γεωπολιτικό κίνδυνο.