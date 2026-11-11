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Κοντά στα 4.030 δολάρια ανά ουγγιά κινείται ο χρυσός, διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς τα ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αυστηρές δηλώσεις αξιωματούχων της Fed ενισχύουν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Το πολύτιμο μέταλλο είχε καταγράψει πτώση 2,6% την Τρίτη, υπό την πίεση της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και της ενίσχυσης του δολαρίου, μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Οκτώβριο.

Ο αμερικανικός πληθωρισμός αποδείχθηκε υψηλότερος από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η Fed θα χρειαστεί να συνεχίσει τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της.

Κατά τις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε όλο το φάσμα των λήξεων και ο δείκτης του δολαρίου σταθεροποιήθηκαν, έπειτα από τη σημαντική άνοδο που είχαν σημειώσει την προηγούμενη ημέρα.

Η αγορά προεξοφλεί αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον πλήρως ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στην τελευταία συνεδρίασή της για το 2026.

Η μεταβολή των προσδοκιών δημιουργεί πιέσεις στον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο ή άλλη τακτική απόδοση στους κατόχους του.

Όταν αυξάνονται τα επιτόκια και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, τα έντοκα περιουσιακά στοιχεία γίνονται συγκριτικά πιο ελκυστικά, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού.

Παράλληλα, η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου καθιστά το πολύτιμο μέταλλο ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, περιορίζοντας δυνητικά τη ζήτηση.

Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, ο χρυσός εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από το κρίσιμο ψυχολογικό επίπεδο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, ένδειξη ότι η αγορά διατηρεί σημαντικά στηρίγματα.

Standard Chartered: Ο χρυσός αντέχει παρά τη διόρθωση των μετοχών

Σημαντική στήριξη στις τιμές εξακολουθεί να προσφέρει η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, καθώς και οι συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες.

Παρά την προοπτική υψηλότερων επιτοκίων και τις πληθωριστικές πιέσεις, η υποκείμενη ζήτηση παραμένει ανθεκτική.

Η Σούκι Κούπερ, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της Standard Chartered, επισημαίνει ότι ο χρυσός έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αντοχή ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διόρθωσης στις χρηματιστηριακές αγορές.

«Οι τιμές διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα παρά τη διόρθωση των μετοχών, καθώς ο χρυσός φαίνεται να απομακρύνεται από τον ρόλο του ως πηγής ρευστότητας», ανέφερε σε σημείωμά της.

Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν προχωρούν πλέον στον ίδιο βαθμό σε πωλήσεις χρυσού για να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας όταν υποχωρούν οι μετοχές.

Αντιθέτως, η διατήρηση θέσεων στο πολύτιμο μέταλλο φαίνεται να αντανακλά τη ζήτηση για προστασία απέναντι στις ευρύτερες οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Goolsbee: «Σχεδόν ανησυχητικά» τα στοιχεία του πληθωρισμού

Το αυστηρότερο κλίμα στους κόλπους της Fed αποτυπώνεται και στις δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της.

Ο Όσταν Γκούλσμπι, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου, χαρακτήρισε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου «οριακά ανησυχητικά».

«Έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικό πρόβλημα πληθωρισμού, το οποίο αναπτύσσεται εδώ και καιρό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του ενισχύει τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αποδεικνύονται περισσότερο επίμονες από ό,τι αναμενόταν, περιορίζοντας τα περιθώρια της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.

Ακόμη πιο αυστηρή εμφανίστηκε η Λόρι Λόγκαν, πρόεδρος της Fed του Ντάλας, η οποία εκτίμησε ότι εξακολουθούν να απαιτούνται τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ενδέχεται να χρειαστεί οι αυξήσεις να πραγματοποιηθούν με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον που έχει ακολουθήσει η Fed κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ είχε αφήσει νωρίτερα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Οι τοποθετήσεις αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα σχετικά με την τελική έκταση της νομισματικής σύσφιγξης και περιορίζουν τις πιθανότητες μιας άμεσης και ισχυρής ανάκαμψης του χρυσού.

Μικρή ανάκαμψη για τον χρυσό και το ασήμι

Στις πρωινές συναλλαγές στη Σιγκαπούρη, η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,1% στα 4.038,55 δολάρια ανά ουγγιά, επιχειρώντας να σταθεροποιηθεί μετά τις σημαντικές απώλειες της Τρίτης.

Ανοδικά κινήθηκε και το ασήμι, με κέρδη 1% στα 52,06 δολάρια ανά ουγγιά, έπειτα από πτώση 3,5% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το λευκόχρυσο και το παλλάδιο σημείωναν επίσης μικρή άνοδο.

Την ίδια ώρα, ο Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων, υποχωρούσε οριακά.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις επόμενες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed και στα οικονομικά στοιχεία που θα προηγηθούν της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου.

Παρά την πρόσφατη διόρθωση, η διατήρηση του χρυσού πάνω από τα 4.000 δολάρια υποδηλώνει ότι η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και οι αγορές των κεντρικών τραπεζών εξακολουθούν να αντισταθμίζουν μέρος των πιέσεων από το ισχυρό δολάριο και την προοπτική υψηλότερων επιτοκίων.