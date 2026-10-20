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Ας ξεκινήσουμε με αυτό που πολλοί γνωρίζοντες έχουν στο μυαλό τους: Η κρίση εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους επαναφέρει μνήμες του 2011. Εδώ, όμως, υπάρχει ένα «αλλά». Αυτή τη φορά, οι αναδυόμενες οικονομίες εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένες. Την ώρα που οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων αυξάνονται και το κόστος δανεισμού στις ανεπτυγμένες οικονομίες παραμένει υψηλό, οι επενδυτές ανακαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα στις αγορές της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και ορισμένων χωρών της Αφρικής, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η μεταβολή δεν είναι συγκυριακή. Υψηλότερες αποδόσεις, ισχυρότερα εξωτερικά ισοζύγια και μεγαλύτερη αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών δημιουργούν συνθήκες που περιορίζουν την ευπάθεια απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Παράλληλα, η διαφοροποίηση των οικονομικών προοπτικών προσφέρει νέες δυνατότητες τοποθετήσεων σε κρατικά ομόλογα και νομίσματα.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αναδυόμενες αγορές δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποκλειστικά ως επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Για ορισμένους διαχειριστές κεφαλαίων αποτελούν πλέον εναλλακτική πηγή αποδόσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοσιονομική αξιοπιστία παραδοσιακών δανειοληπτών αμφισβητείται.

Η μεγάλη διαφορά από την κρίση του 2011

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, η κρίση χρέους της Ευρωζώνης προκάλεσε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις στις αναδυόμενες αγορές, όπως έγραψε το Reuters. Οι επενδυτές περιόρισαν τις τοποθετήσεις τους, τα τοπικά νομίσματα υποχώρησαν και το κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε απότομα.

Σήμερα, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Το spread των ομολόγων αναδυόμενων οικονομιών σε δολάρια έναντι των αμερικανικών κρατικών τίτλων βρίσκεται κοντά στις 189 μονάδες βάσης, έναντι 447 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο του 2011.

Αντίστοιχα, παρά την άνοδο της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς πάνω από το 5%, η απόδοση του δείκτη Bloomberg για ομόλογα αναδυόμενων αγορών σε τοπικό νόμισμα διαμορφώθηκε στο 4,21%, παραμένοντας σχετικά σταθερή σε μηνιαία βάση.

Η Κάρολ Λάι, διαχειρίστρια κεφαλαίων της Brandywine Global Investment Management, αποδίδει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη βελτίωση των δημοσιονομικών και εξωτερικών ισοζυγίων, αλλά και στις υψηλές ονομαστικές αποδόσεις. Επιπλέον, οι περιορισμένες τοποθετήσεις διεθνών επενδυτών σε αρκετά αναδυόμενα νομίσματα μειώνουν τον κίνδυνο μαζικών αναγκαστικών πωλήσεων.

Η εικόνα ενισχύεται από την αυξημένη αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών, πολλές από τις οποίες αντιμετώπισαν αποτελεσματικότερα τον πληθωρισμό και τις προηγούμενες κρίσεις.

Ο Έρικ Φάιν της VanEck έχει επισημάνει τη σημασία των υψηλών πραγματικών επιτοκίων και της μεγαλύτερης νομισματικής πειθαρχίας για τις αποδόσεις των αναδυόμενων αγορών.

Γαλλία, αποδόσεις ομολόγων και αναζήτηση εναλλακτικών

Η αναταραχή στη Γαλλία αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τις διεθνείς αγορές. Το περιθώριο απόδοσης των γαλλικών έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει διευρυνθεί σε επίπεδα που παραπέμπουν στην προηγούμενη ευρωπαϊκή κρίση χρέους.

Η αβεβαιότητα για τον προϋπολογισμό, οι πολιτικές δυσκολίες και το αυξανόμενο δημόσιο χρέος ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις δυσκολεύουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Η Amundi επισημαίνει ότι η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων αντανακλά έναν ευρύτερο συνδυασμό δημοσιονομικών, γεωπολιτικών και πληθωριστικών κινδύνων. Εκτιμά επίσης ότι οι υψηλότερες αποδόσεις δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά απαιτούν ενεργητική διαχείριση και διεθνή διαφοροποίηση.

Αυτό ακριβώς το περιβάλλον ενισχύει το ενδιαφέρον για αναδυόμενες οικονομίες που προσφέρουν υψηλότερο εισόδημα από τόκους χωρίς να παρουσιάζουν απαραίτητα αντίστοιχη επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών τους.

Λατινική Αμερική, Ασία και επιλεκτικές τοποθετήσεις

Η Λατινική Αμερική βρίσκεται μεταξύ των βασικών επενδυτικών επιλογών. Η Brandywine έχει ενισχύσει την έκθεσή της σε νομίσματα της περιοχής, αξιοποιώντας τις υψηλές αποδόσεις και τις διαφοροποιημένες προοπτικές νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, διατηρεί θέσεις στη Βόρεια Ασία, όπου οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογικές υποδομές δημιουργούν πρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Η Aberdeen Investments υιοθετεί περισσότερο εξειδικευμένη στρατηγική, επιλέγοντας κρατικά ομόλογα σε τοπικό νόμισμα από χώρες όπως η Νιγηρία, η Αίγυπτος και το Καζακστάν.

Ο Έντουιν Γκουτιέρες, επικεφαλής κρατικού χρέους αναδυόμενων αγορών, θεωρεί ότι η χαμηλότερη συσχέτιση αυτών των τίτλων με τις ανεπτυγμένες αγορές μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη διαφοροποίησης.

Η λογική δεν περιορίζεται στην αναζήτηση υψηλών επιτοκίων. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των συναλλαγματικών κινδύνων, της ρευστότητας, της δημοσιονομικής πολιτικής και της δυνατότητας κάθε οικονομίας να απορροφήσει εξωτερικούς κραδασμούς.

Οι αδύναμοι κρίκοι και ο κίνδυνος μετάδοσης

Η ανθεκτικότητα δεν είναι ομοιόμορφη. Η Βραζιλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δημοσιονομικές προκλήσεις, με ονομαστικό έλλειμμα κοντά στο 10% του ΑΕΠ και δημόσιο χρέος άνω του 80%.

Αντίστοιχα, οι οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παραμένουν περισσότερο εκτεθειμένες στις ευρωπαϊκές αναταράξεις, λόγω των στενών εμπορικών και χρηματοπιστωτικών δεσμών τους με την Ευρωζώνη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πολωνίας, την οποία η Moody’s υποβάθμισε τον Σεπτέμβριο από A2 σε A3, επικαλούμενη τη δημοσιονομική επιδείνωση και τις αυξανόμενες δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους. Ο οίκος προβλέπει έλλειμμα περίπου 7% του ΑΕΠ για το 2026 και το 2027.

Ο Λίντον Μαν της Invesco προειδοποιεί ότι ακόμη και οι ισχυρότερες οικονομίες δεν είναι προστατευμένες από αιφνίδια επιδείνωση της ρευστότητας, η οποία μπορεί να προκαλέσει απότομες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Τα επόμενα τεστ για τις αγορές

Το επόμενο διάστημα, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τα στοιχεία πληθωρισμού σε Κίνα, Ινδία, Τσεχία, Αργεντινή και Πολωνία, αναζητώντας ενδείξεις μετακύλισης της ενεργειακής ακρίβειας στις εγχώριες οικονομίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εμπορικές επιδόσεις της Κίνας και η ανάπτυξη της Μαλαισίας, όπου οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Το βασικό συμπέρασμα για τους διαχειριστές κεφαλαίων είναι ότι η επιλογή χώρας αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη γενική έκθεση στις αναδυόμενες αγορές. Οι υψηλές αποδόσεις μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία, αλλά μόνο όταν συνοδεύονται από αξιόπιστη οικονομική πολιτική και ελεγχόμενους κινδύνους.

Σε έναν κόσμο όπου ακόμη και οι μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις, οι αναδυόμενες αγορές διεκδικούν πλέον διαφορετικό ρόλο στα διεθνή χαρτοφυλάκια: όχι απλώς ως επενδύσεις μεγαλύτερου ρίσκου, αλλά ως επιλεκτικές πηγές εισοδήματος, διαφοροποίησης και δυνητικής υπεραπόδοσης.