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Το ευμετάβλητο κλίμα διατηρήθηκε για ακόμη μία εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτή τη φορά με ανοδική κατάληξη. Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε επτά διαδοχικές εβδομάδες εναλλαγής προσήμου, με εβδομαδιαίες μεταβολές άνω του 2% σε απόλυτους όρους. Η περιοχή των 2.600 μονάδων παραμένει ζώνη έντονης αντιπαράθεσης αγοραστών και πωλητών, με το πλεονέκτημα να αλλάζει διαρκώς πλευρά, καθώς οι κινήσεις είτε εξαντλούν γρήγορα τη δυναμική τους είτε ανακόπτονται από νέα δεδομένα που μεταβάλλουν τις επενδυτικές διαθέσεις.

Η καλύτερη των αναμενομένων εταιρική κερδοφορία, με αιχμή τον τραπεζικό κλάδο, αποτελεί το κυριότερο ανάχωμα στις πιέσεις που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό —με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εξελίξεις— αλλά και από ειδικές επιχειρηματικές εξελίξεις σε δεικτοβαρείς εταιρείες, όπως η Coca Cola HBC και η Allwyn.

Η ισχυρή αύξηση κατά 32% των καθαρών κερδών εννεαμήνου των 25 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα προσφέρει ουσιαστική θεμελιώδη στήριξη στην αγορά, ενισχύοντας τις αντοχές της απέναντι στις εσωτερικές και εξωτερικές αβεβαιότητες. Παρ’ όλα αυτά, οι αποδόσεις στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, ένδειξη ότι οι επενδυτές γίνονται πιο επιλεκτικοί, σταθμίζοντας την ποιότητα της κερδοφορίας, τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές κάθε εταιρείας, στάση που ενδεχομένως θα διατηρηθεί ως το τέλος της σύντομης σεζόν δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Στις ΗΠΑ η συζήτηση για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Δεκέμβριο αφορά πλέον το μέγεθος της αύξησης επιτοκίων μετά τις δημοσιεύσεις για τις νέες θέσεις εργασίας και τον δείκτη Τιμών Καταναλωτή Οκτωβρίου. Πριν από την ανακοίνωση, ο διοικητής της FED Christopher Waller δήλωσε ότι προσανατολίζεται σε αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο, προσθέτοντας ότι θα πρέπει «να εξεταστεί αύξηση 50 μονάδων βάσης εάν ο δομικός πληθωρισμός διαμορφωθεί κοντά στο 0,3% ή υψηλότερα» γεγονός το οποίο ενσωματώθηκε με πιθανότητα 15% στο εργαλείο πρόβλεψης των αμερικανικών επιτοκίων στο CME. Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις πριν από τη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου περιλαμβάνουν τον PPI Οκτωβρίου στις 13 Νοεμβρίου, τις λιανικές πωλήσεις στις 17 Νοεμβρίου, τον PCE στις 25 Νοεμβρίου και την απασχόληση Νοεμβρίου στις 4 Δεκεμβρίου ωστόσο η αύξηση των 25 μονάδων βάσης θεωρείται βέβαιη.

Το γεγονός της ερχόμενης εβδομάδας που ξεχωρίζει στο εξωτερικό είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Nvidia την ερχόμενη Τρίτη 9 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση μετά την παραίτηση Huang, με την Kress να εκτελεί προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου και οικονομικής διευθύντριας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μετά το αμερικανικό κλείσιμο, επομένως η αντίδραση θα μεταφερθεί στις ασιατικές και ευρωπαϊκές συνεδριάσεις της Τετάρτης, λίγες ώρες πριν από τα πρακτικά της FED.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης επανήλθε πάνω από τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών χωρίς να πάρει ωστόσο μεγάλες αποστάσεις διατηρώντας μια εύθραυστη αισιοδοξία για την συνέχεια. Η συσσώρευση συμπληρώνει ήδη δύο μήνες και στην τελευταία φάση της εντείνονται οι απόπειρες διαφυγής προς αμφότερες τις κατευθύνσεις, χωρίς να αποκτούν διάρκεια.

Ξεκάθαρος νικητής δεν έχει ακόμη αναδειχθεί, αν και οι αγοραστές έχουν πλέον το βραχυπρόθεσμο προβάδισμα. Η διατήρηση του Δείκτη πάνω από τους δύο κινητούς μέσους αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για την ενίσχυση αυτού του πλεονεκτήματος, ενώ η επιβεβαίωση της ανοδικής διαφυγής απαιτεί και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Μέχρι να αναιρεθεί και αυτό το προβάδισμα το μεγαλύτερο μέρος των ενεργών κωδικών θα περιμένει ένα πιο πειστικό σινιάλο διευρύνοντας ενδεχομένως τα επίπεδα διαχειριστικής πειθαρχίας (stop loos).

Η αντίσταση πλέον βρίσκεται στις 2.680 μονάδες ενώ χαμηλότερα η βραχυπρόθεσμη στήριξη βρίσκεται στα επίπεδα του «φρέσκου» ανοδικού χάσματος μεταξύ 2.609-2.621 μονάδων. Η εβδομάδα που ξεκινάει έχει παράσταση νίκης υπέρ των αγοραστών με πολύ οριακό ωστόσο προβάδισμα.

Την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα η ΔΕΗ και η Aegean Airlines, ενώ την ίδια ημέρα οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα. Για την Εθνική, η μικτή διανομή διαμορφώνεται σε €0,26 μετά την προσαρμογή για τις ίδιες μετοχές, με καταβολή στις 20 Νοεμβρίου, ενώ για τη Jumbo το μικτό ποσό ανέρχεται σε €1 ανά μετοχή.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου τη σκυτάλη των αποτελεσμάτων παίρνουν οι Trade Estates, Quest Holdings, ElvalHalcor, Alpha Trust Ανδρομέδα και Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ακολουθούν οι Ideal Holdings, Cenergy Holdings και Lavipharm.