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Πολύ πιθανό θεωρεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων, εξαιτίας των ανοδικών πιέσεων στις τιμές καταναλωτή, ο Γιοάχιμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

«Εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι θα χρειαστεί να παρέμβουμε ξανά», δήλωσε την Παρασκευή σε ομιλία του ο πρόεδρος της Bundesbank. «Κάθε μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενών επιδράσεων».

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το βασικό σενάριο των προβλέψεων του Σεπτεμβρίου, ο πληθωρισμός αναμενόταν να κορυφωθεί γύρω στην αλλαγή του έτους και να παραμείνει πάνω από τον στόχο έως και το 2027. Ωστόσο, έκτοτε οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί, καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι προέβλεπε το συγκεκριμένο σενάριο.

«Πλησιάζουμε πλέον το δυσμενές σενάριο των προβλέψεων του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Νάγκελ, προσθέτοντας ότι η οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική.

Ο ίδιος επισήμανε ότι «η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έχει επίσης επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες», ενώ «τα πρώτα στάδια της αλυσίδας διαμόρφωσης των τιμών υποδηλώνουν ανοδικές πιέσεις».

Παράλληλα, τόνισε ότι «ο υποκείμενος πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, ακολουθώντας την απότομη άνοδο του γενικού πληθωρισμού».

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι είναι απίθανο να επαναληφθεί το 2022, εφόσον κάνουμε τη δουλειά μας», κατέληξε.