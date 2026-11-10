Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε τροχιά περαιτέρω υποχώρησης κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν θεωρεί απαραίτητα νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πολέμου που διανύει πλέον τον ένατο μήνα.

Το Brent υποχωρεί λίγο κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τις απώλειες μετά τη βουτιά σχεδόν 6% της Δευτέρας, όταν είχε κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματευόταν κοντά στα 86 δολάρια.

Η αλλαγή του κλίματος στην αγορά συνδέεται με τις αυξανόμενες προσδοκίες για ταχύτερο τερματισμό της σύγκρουσης, ιδιαίτερα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες ανέδειξαν το πολιτικό κόστος του πολέμου για την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου, όταν υπάρχει κίνδυνος αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, προκειμένου να πιέσουν τον Πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τραμπ: Το Ιράν έχει ουσιαστικά ηττηθεί στρατιωτικά

Παρότι διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επιδιώκει πλέον τη σταδιακή ολοκλήρωση της σύγκρουσης.

«Το Ιράν, από στρατιωτική άποψη, έχει ουσιαστικά τελειώσει», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Το Κατάρ διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Ο Τραμπ υπογράμμισε πάντως ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την εκλογική αποδυνάμωση των Ρεπουμπλικανών, η οποία ανέδειξε την έντονη δυσαρέσκεια για τη συνέχιση του πολέμου.

Το γεωπολιτικό ασφάλιστρο υποχωρεί από τις τιμές

Η αλλαγή στη ρητορική της Ουάσιγκτον έχει ήδη προκαλέσει σημαντική διόρθωση στην αγορά ενέργειας.

Το Brent έχει απομακρυνθεί αισθητά από το υψηλό εξαμήνου που είχε καταγράψει στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2020, χωρίς προσαρμογή για τη λήξη των συμβολαίων.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο εάν οι πιο ήπιοι τόνοι από τον Λευκό Οίκο θα οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει ενισχυθεί και στο Ισραήλ, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών έχουν περιορίσει σημαντικά τις επιλογές του Τραμπ για μια μεγάλης κλίμακας και μακροχρόνια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Αυτό αποτυπώνεται και στη ρητορική του», επισημαίνει ο Τακαχίρο Ασαόκα, ανώτερος οικονομολόγος του Itochu Research Institute.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αφαιρεί ένα μέρος από το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου.

Εκτιμά, ωστόσο, ότι το Brent πιθανότατα θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις και η επίθεση στη Σαουδική Αραβία

Παρά τις επανειλημμένες διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική συμφωνία.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και να άρει τις κυρώσεις.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ απαιτούν να σταματήσουν οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και να υπάρξουν παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πιθανότητες άμεσης διπλωματικής προόδου, ενώ οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής παραμένουν.

Τη Δευτέρα, ο πετρελαιαγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας αποτέλεσε στόχο επίθεσης στην περιοχή της Μεδίνας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Saudi Press Agency, η επίθεση προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι, παρά την υποχώρηση των τιμών, οι απειλές για την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή δεν έχουν εξαλειφθεί.

Στο επίκεντρο και οι συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε άλλα μέτωπα, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια, ενώ η Μόσχα εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και μη στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας.

Την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει στο Άμπου Ντάμπι νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Η συμμετοχή διπλωματών υψηλότερου επιπέδου σε σχέση με προηγούμενες συναντήσεις εκλαμβάνεται ως ένδειξη μεγαλύτερης διάθεσης για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, έπειτα από μήνες στασιμότητας.

Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν περαιτέρω το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που εξακολουθεί να στηρίζει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Τα τρία κρίσιμα ραντεβού της αγοράς αυτή την εβδομάδα

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι traders στρέφουν την προσοχή τους στις νέες εκθέσεις των τριών σημαντικότερων οργανισμών παρακολούθησης της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Την Τρίτη δημοσιεύεται η μηνιαία έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), την Τετάρτη ακολουθεί η αντίστοιχη έκθεση του OPEC, ενώ την Παρασκευή αναμένονται οι νέες εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Οι προβλέψεις για την προσφορά και τη ζήτηση θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις διπλωματικές εξελίξεις, καθώς η αγορά επιχειρεί να εκτιμήσει εάν η πρόσφατη μεγάλη υποχώρηση των τιμών σηματοδοτεί μια πιο μόνιμη αποκλιμάκωση ή αποτελεί προσωρινή αντίδραση στις δηλώσεις του Λευκού Οίκου.