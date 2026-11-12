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(Last update 17:32)
Ισχυρούς κλυδωνισμούς προκαλεί στη Nvidia η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών να καταγράφει πτώση 5,44%.
Οι εξελίξεις ακολουθούν τις αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Χουάνγκ και τις πληροφορίες περί έρευνας για τις σχέσεις του με δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων κατέχει υψηλόβαθμη θέση στη Nvidia.
Την Κυριακή, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ (Alice Huang), στέλεχος της εταιρείας υπηρεσιών cloud Megaspeed. Σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ενδέχεται να δρα ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.
Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ είχε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με την Κίμπερλι Πάουελ (Kimberly Powell), αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia.
Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, η Πάουελ υπάγεται ιεραρχικά στον Χουάνγκ, γεγονός που εγείρει πρόσθετα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.
Πιέσεις στη μετοχή και ανησυχία στη Wall Street
Λίγο αφού έγινε γνωστή η αποχώρηση του Τζένσεν, η μετοχή της Nvidia υποχωρούσε κατά 11%, αντανακλώντας την ανησυχία των επενδυτών για τις επιπτώσεις της αλλαγής ηγεσίας.
Την ίδια ώρα, οι ανταγωνίστριες εταιρείες AMD και Broadcom κινούνταν ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη.
Αντίθετα, πτωτικά διαπραγματεύονταν οι μετοχές των Intel, Marvell, Arm και Qualcomm, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη Nvidia επηρέαζε ευρύτερα τον κλάδο των ημιαγωγών.
Αναλυτές της Wall Street ανέφεραν στο CNBC ότι η απομάκρυνση του Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση έως και 20% στη μετοχή, εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου που έχει διαδραματίσει στην ανάπτυξη και την επιτυχία της Nvidia.
Η μετοχή είχε ήδη χάσει περισσότερο από το 20% της αξίας της κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από τις τελευταίες εξελίξεις.
Bernstein: Στα 200 δολάρια η νέα τιμή-στόχος
Στον απόηχο των εξελίξεων, η Bernstein προχώρησε την Πέμπτη σε δραστική αναθεώρηση της αποτίμησης της Nvidia, μειώνοντας κατά 50% την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας, από τα 400 στα 200 δολάρια.
Ο Στέισι Ράσγκον (Stacy Rasgon), ανώτερος αναλυτής της Bernstein, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει σήμερα κάποιο στέλεχος ικανό να αναλάβει τον ρόλο του οραματιστή που θα καθοδηγήσει τη Nvidia την επόμενη δεκαετία.
«Ο Τζένσεν είναι η Nvidia, σωστά; Είναι ο οραματιστής. Ο λόγος που η εταιρεία βρίσκεται στη σημερινή της θέση είναι ότι εκείνος έλαβε κρίσιμες αποφάσεις πριν από δέκα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα που απασχολεί πλέον τους επενδυτές: «Ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να λάβει τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα δέκα χρόνια; Δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός».
Την ίδια στιγμή, η πίεση προς την ηγεσία της Nvidia ενισχύθηκε από τις δημόσιες εκκλήσεις Αμερικανών νομοθετών για παραίτηση του Χουάνγκ, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα γύρω από την εταιρεία.
Nvidia: Ανησυχία για την επόμενη ημέρα χωρίς τον Χουάνγκ – «Η μετοχή δεν είναι πλέον επενδύσιμη»
Η απουσία ξεκάθαρου σχεδίου διαδοχής εντείνει την αβεβαιότητα για το μέλλον της Nvidia – Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ηγεσία του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της, καθώς η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της εταιρείας και την ικανότητά της να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Χουάνγκ αποτέλεσε τον βασικό αρχιτέκτονα της ανάπτυξης της Nvidia από την ίδρυσή της, το 1993, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωσή της από κατασκευάστρια εξοπλισμού για ηλεκτρονικά παιχνίδια σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.
Ωστόσο, η στενή σύνδεση της εταιρείας με το πρόσωπο και το όραμά του δημιουργεί πλέον σημαντική αβεβαιότητα για τη διαδοχή του.
Questar Capital: «Η Nvidia δεν αποτελεί πλέον επενδυτική επιλογή»
Ακόμη πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Ρίτσαρντ Ράιλ (Richard Reyle), επικεφαλής επενδύσεων της Questar Capital Partners, ο οποίος υποστήριξε ότι η έλλειψη σαφούς σχεδίου διαδοχής καθιστά τη μετοχή της Nvidia μη ελκυστική για επενδύσεις.
Μιλώντας στην εκπομπή Access Middle East του CNBC, επισήμανε ότι η εταιρεία δεν φαίνεται να διαθέτει σήμερα πρόσωπο έτοιμο να αναλάβει την ηγεσία της.
Κατά την εκτίμησή του, η Nvidia βρίσκεται μπροστά σε δύο ιδιαίτερα δύσκολες επιλογές.
Η πρώτη είναι να διατηρήσει τον Χουάνγκ στην ηγεσία, αντιμετωπίζοντας όμως το ενδεχόμενο πολύμηνων ακροάσεων ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου, καθώς και συνεχών ελέγχων και ερωτήσεων σχετικά με τις τελευταίες αποκαλύψεις.
Η δεύτερη είναι να προχωρήσει στην αντικατάστασή του, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Ράιλ, θα μπορούσε να καταστήσει τη μετοχή της εταιρείας μη επενδύσιμη λόγω της αβεβαιότητας που θα προκαλούσε.
«Θα πρέπει είτε να κρατήσουν τον Τζένσεν και να αντιμετωπίσουν μήνες επί μηνών ακροάσεων και εξηγήσεων ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου είτε να προχωρήσουν χωρίς αυτόν», σημείωσε.
Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τη Nvidia δεν σημαίνει πως έχουν χαθεί οι επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
«Αυτό δεν καθιστά μη επενδύσιμη την τεχνητή νοημοσύνη ως επενδυτικό θέμα. Καθιστά, όμως, σίγουρα τη Nvidia μη επενδύσιμη», κατέληξε.
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