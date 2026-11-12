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(Last update 17:32)

Ισχυρούς κλυδωνισμούς προκαλεί στη Nvidia η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών να καταγράφει πτώση 5,44%.

Οι εξελίξεις ακολουθούν τις αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Χουάνγκ και τις πληροφορίες περί έρευνας για τις σχέσεις του με δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων κατέχει υψηλόβαθμη θέση στη Nvidia.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ (Alice Huang), στέλεχος της εταιρείας υπηρεσιών cloud Megaspeed. Σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ενδέχεται να δρα ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ είχε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με την Κίμπερλι Πάουελ (Kimberly Powell), αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, η Πάουελ υπάγεται ιεραρχικά στον Χουάνγκ, γεγονός που εγείρει πρόσθετα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Πιέσεις στη μετοχή και ανησυχία στη Wall Street

Λίγο αφού έγινε γνωστή η αποχώρηση του Τζένσεν, η μετοχή της Nvidia υποχωρούσε κατά 11%, αντανακλώντας την ανησυχία των επενδυτών για τις επιπτώσεις της αλλαγής ηγεσίας.

Την ίδια ώρα, οι ανταγωνίστριες εταιρείες AMD και Broadcom κινούνταν ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη.

Αντίθετα, πτωτικά διαπραγματεύονταν οι μετοχές των Intel, Marvell, Arm και Qualcomm, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη Nvidia επηρέαζε ευρύτερα τον κλάδο των ημιαγωγών.

Αναλυτές της Wall Street ανέφεραν στο CNBC ότι η απομάκρυνση του Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση έως και 20% στη μετοχή, εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου που έχει διαδραματίσει στην ανάπτυξη και την επιτυχία της Nvidia.

Η μετοχή είχε ήδη χάσει περισσότερο από το 20% της αξίας της κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από τις τελευταίες εξελίξεις.

Bernstein: Στα 200 δολάρια η νέα τιμή-στόχος

Στον απόηχο των εξελίξεων, η Bernstein προχώρησε την Πέμπτη σε δραστική αναθεώρηση της αποτίμησης της Nvidia, μειώνοντας κατά 50% την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας, από τα 400 στα 200 δολάρια.

Ο Στέισι Ράσγκον (Stacy Rasgon), ανώτερος αναλυτής της Bernstein, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει σήμερα κάποιο στέλεχος ικανό να αναλάβει τον ρόλο του οραματιστή που θα καθοδηγήσει τη Nvidia την επόμενη δεκαετία.

«Ο Τζένσεν είναι η Nvidia, σωστά; Είναι ο οραματιστής. Ο λόγος που η εταιρεία βρίσκεται στη σημερινή της θέση είναι ότι εκείνος έλαβε κρίσιμες αποφάσεις πριν από δέκα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα που απασχολεί πλέον τους επενδυτές: «Ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να λάβει τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα δέκα χρόνια; Δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός».

Την ίδια στιγμή, η πίεση προς την ηγεσία της Nvidia ενισχύθηκε από τις δημόσιες εκκλήσεις Αμερικανών νομοθετών για παραίτηση του Χουάνγκ, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα γύρω από την εταιρεία.