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Ανοδικά κινήθηκε η μετοχή της Nvidia στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, έπειτα από δύο διαδοχικές ημέρες απωλειών, στον απόηχο του σκανδάλου που έχει συγκλονίσει την πολυτιμότερη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο.

Η μετοχή είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Τρίτης με πτώση 5,47%, καθώς ήρθαν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της εξωσυζυγικής σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Τη Δευτέρα, η μετοχή είχε καταγράψει απώλειες 4,3%.

Στις 05:00 τα ξημερώματα, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, η μετοχή της Nvidia ενισχυόταν κατά 4,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.