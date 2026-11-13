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Στην αγορά μετοχών της Nvidia με πρωτοφανή ένταση στράφηκαν οι μικροεπενδυτές στη Wall Street, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την κατάρρευση της τιμής μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού των μικροτσίπ.

Παρά την αναταραχή που έχει προκαλέσει η αποπομπή του επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου, οι ιδιώτες επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στην ανάκαμψη της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Vanda Research, τα οποία επικαλείται το Bloomberg, κατά τα πρώτα 30 λεπτά της συνεδρίασης της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, οι μικροεπενδυτές πραγματοποίησαν καθαρές αγορές μετοχών της Nvidia αξίας 111 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καθαρή εισροή κεφαλαίων που έχει καταγραφεί στο πρώτο ημίωρο διαπραγμάτευσης της μετοχής, με το ποσό να ξεπερνά κατά περισσότερες από 40 φορές το αντίστοιχο επίπεδο μιας συνηθισμένης συνεδρίασης.

Η έκταση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτυπώνεται και σε ένα ακόμη στοιχείο: μέχρι και την Τετάρτη, η Nvidia είχε απορροφήσει το 61% των συνολικών καθαρών αγορών των Αμερικανών μικροεπενδυτών σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της Vanda Research, Βιράτζ Πατέλ, η αποχώρηση του Χουάνγκ δεν φαίνεται να έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών στην εταιρεία. Παρά το ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα του πρώην διευθύνοντος συμβούλου, η Nvidia εξακολουθεί να συγκεντρώνει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Από το -14,3% στο -4,3%: Η εντυπωσιακή μεταβολή της Nvidia

Η συνεδρίαση της Πέμπτης χαρακτηρίστηκε από ακραίες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να αποτιμήσουν τις συνέπειες της αιφνίδιας αλλαγής ηγεσίας.

Η μετοχή της Nvidia βρέθηκε να καταγράφει ενδοσυνεδριακές απώλειες έως 14,3%, καθώς η ανακοίνωση της αποχώρησης του Χουάνγκ ενίσχυσε τους φόβους για το μέλλον της εταιρείας και τις επιπτώσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι πιέσεις περιορίστηκαν αισθητά, καθώς οι αγοραστές επέστρεψαν στην αγορά, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ζήτησης για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Τελικά, η Nvidia ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 4,34%, στα 166,19 δολάρια, ανακτώντας σημαντικό μέρος των αρχικών απωλειών της.

Η ισχυρή ζήτηση δεν περιορίστηκε στην ίδια τη μετοχή. Σύμφωνα με τη Vanda, σημαντικές εισροές καταγράφηκαν και σε μοχλευμένα ETF που ακολουθούν την πορεία της Nvidia, με τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα να εμφανίζουν την πέμπτη μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων σε διάστημα τριών ημερών στην ιστορία τους.

Αντίθετα, τα αντίστροφα ETF, που αποδίδουν όταν υποχωρεί η μετοχή, δεν προσέλκυσαν καθαρές εισροές, παρότι παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον Πατέλ, δείχνει ότι οι τοποθετήσεις των μικροεπενδυτών κινούνται σχεδόν αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης της Nvidia.

Έχει χαθεί σχεδόν το ένα τρίτο της χρηματιστηριακής αξίας από τα υψηλά

Πίσω από την εντυπωσιακή αντίδραση των μικροεπενδυτών βρίσκεται μια πολύ μεγαλύτερη διόρθωση της μετοχής.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Nvidia έχει χάσει περίπου 31% από το υψηλό που κατέγραψε τον Οκτώβριο, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από την εταιρεία και τις αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κεφαλαιοποίησή της έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σύγκριση με την κορύφωση του επενδυτικού ενθουσιασμού, με το Reuters να επισημαίνει ότι η εταιρεία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με απώλειες χρηματιστηριακής αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων σε διάστημα περίπου ενός μήνα, με βάση τις αποτιμήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η αναστάτωση επιταχύνθηκε μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, μία από τις οποίες αφορούσε επιχειρηματία που έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών και υποψιών για πιθανή κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η Nvidia ανακοίνωσε επίσημα στις 12 Νοεμβρίου ότι ο Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ενώ καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η Κολέτ Κρες, μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της Nvidia.

Πιέσεις στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και στα data centers

Η κρίση στη Nvidia δεν περιορίζεται στη μετοχή της. Η εταιρεία βρίσκεται στον πυρήνα ενός εκτεταμένου οικοσυστήματος επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης, προμηθευτών υπολογιστικών υποδομών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την τεχνολογία και τις χρηματοδοτικές της πρωτοβουλίες.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η συνεδρίαση της Πέμπτης συνοδεύτηκε από ισχυρές απώλειες σε αρκετές εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nebius υποχώρησε κατά 16,8%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από την 1η Ιουλίου, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της και την επιδείνωση των προβλέψεών της.

Η CoreWeave, εταιρεία υπηρεσιών cloud που διατηρεί στενή επιχειρηματική σχέση με τη Nvidia, κατέγραψε απώλειες 6,9%, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν και οι εταιρείες υποδομών data centers.

Η IREN υποχώρησε κατά 6,5% και η Applied Digital κατά 5,4%.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor Index έκλεισε με πτώση 0,5%, έχοντας προηγουμένως ενισχυθεί κατά 17,2% στις τέσσερις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι απώλειες στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Στην περίπτωση της Super Micro Computer, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξυπηρετητών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι απώλειες έφτασαν ενδοσυνεδριακά περίπου το 12%, μετά από δημοσίευμα για ενδεχόμενη έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση που συνδέεται με τον Χουάνγκ. Πρόκειται για αναφορά σε πιθανή έρευνα και όχι σε διαπιστωμένη παρανομία.

Κερδισμένες AMD και Broadcom – Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανταγωνιστές

Παρά τη γενικευμένη νευρικότητα, η εικόνα στον κλάδο των ημιαγωγών δεν ήταν ομοιόμορφα αρνητική.

Αντίθετα, οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές της Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) και Broadcom, κινήθηκαν έντονα ανοδικά.

Σύμφωνα με τη Reuters, η AMD ενισχύθηκε κατά 5,9% και η Broadcom κατά 5,5%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η κρίση στην Nvidia μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για ανταγωνιστικές εταιρείες στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η αντίδραση αυτή αναδεικνύει ότι οι ανησυχίες των επενδυτών δεν αφορούν απαραίτητα τη ζήτηση για τεχνολογία AI συνολικά, αλλά και τη θέση της Nvidia σε μια αγορά όπου η εξάρτηση από έναν κυρίαρχο προμηθευτή έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία.

Σε μια περίοδο που οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι επενδύουν τεράστια ποσά σε υπολογιστικές υποδομές, ακόμη και μια περιορισμένη ανακατανομή των παραγγελιών θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τους ανταγωνισμούς του κλάδου.

Απώλειες και μετά ανάκαμψη για τις ασιατικές τεχνολογικές μετοχές

Η αναταραχή στη Nvidia μεταφέρθηκε και στις ασιατικές αγορές, όπου αρκετές επιχειρήσεις τεχνολογίας εξαρτώνται από την αμερικανική εταιρεία είτε ως προμηθευτή μικροτσίπ είτε ως βασικό συντελεστή της παγκόσμιας αλυσίδας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Reuters, την Πέμπτη ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 2,6%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,9%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, σημείωσε πτώση 1,2%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το πρακτορείο εκείνο το πρωί. Πιέσεις δέχθηκαν και κινεζικές εταιρείες που χρησιμοποιούν επεξεργαστές Nvidia για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Alibaba υποχωρούσε κατά 7,1% στις αμερικανικές συναλλαγές, ενώ η Tencent είχε καταγράψει πτώση 2,6% νωρίτερα, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένους επεξεργαστές μέσω εγκαταστάσεων στο εξωτερικό.

Την Παρασκευή, ωστόσο, επικράτησαν ανοδικές τάσεις στα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις τεχνολογικές μετοχές. Η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στήριξε το επενδυτικό κλίμα, με τον MSCI Asia Pacific να ενισχύεται κατά 0,7%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,1% και ο ευρύτερος Topix κέρδισε 0,8%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%. Στον κλάδο των ημιαγωγών, η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) κατέγραψε κέρδη 1,3%, η Largan Precision εκτινάχθηκε κατά 10%, ενώ η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 0,5%.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι κινεζικές τεχνολογικές μετοχές, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή αυστηροποίηση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,9%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έχασε 0,1% και ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,2%. Η Tencent σημείωσε πτώση 2,6%, η Alibaba έχασε 0,6% και η Foxconn Industrial Internet υποχώρησε κατά 5,6%.

Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,6%, ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας έχασε 0,5% και ο STI της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,7%.

Η επόμενη ημέρα: Οι αποτιμήσεις και το στοίχημα της ανάκαμψης

Παρά την αναταραχή, οι μικροεπενδυτές φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν την υποχώρηση της Nvidia περισσότερο ως ευκαιρία τοποθετήσεων παρά ως ένδειξη μόνιμης επιδείνωσης των προοπτικών της.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, ο λόγος του προσδοκώμενου δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) της Nvidia προς τον αντίστοιχο δείκτη του S&P 500 υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό. Αυτό σημαίνει ότι, συγκριτικά με την ευρύτερη αμερικανική αγορά, η αποτίμηση της Nvidia έχει γίνει ελκυστικότερη από ό,τι στο παρελθόν.

Η μεταβολή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η Nvidia εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η χαμηλότερη αποτίμηση δεν εξαλείφει τους κινδύνους. Εκτός από την αβεβαιότητα που προκαλεί η αλλαγή ηγεσίας, οι επενδυτές εξετάζουν πλέον πιο προσεκτικά το κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, την αύξηση του δανεισμού των τεχνολογικών εταιρειών και την πιθανότητα αυστηρότερων περιορισμών στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Η Nvidia έχει στηρίξει χρηματοδοτικά αρκετές επιχειρήσεις που αποτελούν ταυτόχρονα πελάτες της, δημιουργώντας ένα αλληλοσυνδεόμενο οικοσύστημα επενδύσεων. Η ενδεχόμενη μείωση αυτής της στήριξης θα μπορούσε να επηρεάσει και μικρότερες εταιρείες του κλάδου.

Όπως επισημαίνει ο Τζο Σαλούτσι, της Themis Trading, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν μια πιθανή υποχώρηση του χρηματοδοτικού ρόλου της Nvidia θα περιορίσει την πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων στα κεφάλαια που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους.

Η Wall Street έκλεισε με απώλειες

Η κρίση της Nvidia αποτυπώθηκε και στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Νέας Υόρκης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου με απώλειες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,39%, στις 25.366,09 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,35%, κλείνοντας στις 7.592,40 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 0,36%, στις 52.297,09 μονάδες, καθώς οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο αντιστάθμισαν τα κέρδη των ενεργειακών μετοχών.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για τη Nvidia είναι η ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της στις 17 Νοεμβρίου. Η αγορά αναμένεται να αναζητήσει ενδείξεις για τη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ.

Για την ώρα, το ρεκόρ αγορών από τους μικροεπενδυτές δείχνει ότι η εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Nvidia παραμένει ισχυρή για ένα σημαντικό μέρος της αγοράς. Το στοίχημα είναι αν αυτή η εμπιστοσύνη θα αποδειχθεί αρκετή για να στηρίξει τη μετοχή απέναντι στην αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας.