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Η σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στη Wall Street. Η μετοχή του κολοσσού των μικροεπεξεργαστών κατέγραψε ενδοσυνεδριακή βουτιά σχεδόν 9%, αγγίζοντας το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων μηνών, πριν κλείσει τελικά με απώλειες 4,3%.

Η απότομη αυτή πτώση πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, μετά από αναφορές ότι ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών. Η παραδοχή του ίδιου για τη διατήρηση ερωτικής σχέσης με την Άλις Χουάνγκ, κινεζικής υπηκοότητας στέλεχος της εταιρείας cloud computing Megaspeed, έφερε στην επιφάνεια σοβαρά ερωτήματα εθνικής ασφάλειας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Προειδοποίηση του Μαΐου: «Nvidia: Το Πρόβλημα της Κίνας»

Για τους παροικούντες τη Wall Street, οι αποκαλύψεις δεν αποτελούσαν πλήρη έκπληξη. Η Culper Research, μια μυστικοπαθής εταιρεία που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις μετοχών χωρίς κάλυψη (short selling), είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ήδη από τον Μάιο. Σε έκθεσή της με τίτλο «Nvidia: Το πρόβλημα της Κίνας», η Culper είχε περιγράψει λεπτομερώς τη θέση της κατά της εταιρείας.

Όπως σημείωνε η Culper, το στοίχημά της δεν ήταν εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επικεντρωνόταν στο γεγονός ότι η Nvidia αντιμετώπιζε ένα δομικό πρόβλημα με την Κίνα. Η έκθεση επισήμαινε ότι η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη στην οποία εργαζόταν η Άλις Χουάνγκ, ανήκε σε ένα ευρύτερο δίκτυο ασιατικών εταιρειών συνδεδεμένων με την Alibaba. Το δίκτυο αυτό φέρεται να διευκόλυνε την Κίνα να παρακάμπτει τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας.

Στην ίδια έκθεση υπογραμμιζόταν ότι ο Χουάνγκ όχι μόνο εγγυήθηκε επανειλημμένα για τη Megaspeed —χαρακτηρίζοντάς την ως εταιρεία χωρίς Κινέζους μετόχους— αλλά διατηρούσε παράλληλα μια «ενοχλητικά στενή σχέση» με την Άλις Χουάνγκ. Πρώην υπάλληλοι της Nvidia και της Megaspeed επιβεβαίωσαν τότε στους ερευνητές της Culper ότι εντός της εταιρείας υπήρχαν έντονες υποψίες για την ύπαρξη μιας ειδικής, μη επαγγελματικής σχέσης.

Τι Είναι η Culper Research και ο Σκιώδης Ιδρυτής της

Η προφανής πρόσβαση της Culper σε εσωτερικά στελέχη κορυφαίων εταιρειών ξεχωρίζει, ωστόσο η ίδια διατηρεί ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Ιδρύθηκε το 2019 από τον Christian Lamarco με σκοπό την αποκάλυψη εταιρειών που εξαπατούν τους επενδυτές.

Το όνομά της αποτελεί απευθείας αναφορά στο «Culper Spy Ring», το θρυλικό δίκτυο κατασκόπων του Τζορτζ Ουάσινγκτον κατά τον Αμερικανικό Επαναστατικό Πόλεμο, το οποίο χρησιμοποιούσε αόρατο μελάνι και κρυπτογραφημένα κείμενα. Ο ίδιος ο Lamarco παραμένει μια φιγούρα δύσκολα εντοπίσιμη στο διαδίκτυο, με ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Η Culper έχει στο ενεργητικό της σημαντικές επιτυχίες, όπως την αποκάλυψη της απάτης στη φαρμακευτική CytoDyn, η οποία οδήγησε στην καταδίκη του πρώην CEO της. Παράλληλα όμως, η επιθετική της στρατηγική έχει προκαλέσει και δικαστικές διαμάχες, όπως η αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της η εταιρεία Tecnoglass.

Ευρύτερες Επιπτώσεις στον Παγκόσμιο Ανταγωνισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η υπόθεση της Nvidia προσλαμβάνει πλέον γεωπολιτικές διαστάσεις. Παράλληλα με τις αποκαλύψεις της Culper, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ για τη Megaspeed είχε παγώσει στα τέλη του περασμένου έτους μετά από παρέμβαση της ίδιας της Nvidia.

Αναλυτές της αγοράς και στελέχη επενδυτικών εταιρειών επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει συνολικά τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναφέρουν ειδικοί του τομέα, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με μια εκτεταμένη επιχείρηση άσκησης επιρροής από την πλευρά της Κίνας, με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμους επεξεργαστές AGI. Το γεγονός ότι ο πλέον επιδραστικός διευθύνων σύμβουλος στον χώρο της τεχνολογίας βρέθηκε εκτεθειμένος δημιουργεί ένα νέο τοπίο αβεβαιότητας για την αγορά.