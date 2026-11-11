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Μια ολλανδική νεοφυής επιχείρηση που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Palantir συγκέντρωσε 300 εκατ. δολάρια με αποτίμηση $1,3 δισ., καθώς ξεκινά ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσω της εξαγοράς κρίσιμων προμηθευτών και της υποστήριξής τους στην ανάπτυξή τους.

Η Onodrim, που ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ότι αποστολή της είναι να βοηθήσει την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα και να ανταποκριθεί στις κυβερνητικές παραγγελίες.

Ο Αλεξάντερ Μπλέσινγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας, δήλωσε ότι η προσέγγιση της Onodrim διαφέρει από εκείνη των παραδοσιακών ομίλων ιδιωτικών κεφαλαίων.

«Δεν αγοράζουμε τα περιουσιακά σας στοιχεία με σκοπό το οικονομικό κέρδος για να τα πουλήσουμε ξανά σε πέντε χρόνια. Είμαστε κατά βάση επιχειρηματίες», ανέφερε αναφερόμενος στο επιχειρηματικό σενάριο που παρουσιάζει η Onodrim στις επιχειρήσεις που έχει στο στόχαστρό της.

Πολλές από τις επιχειρήσεις-στόχους, προσέθεσε, είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διευθύνονται από τους ιδρυτές τους. Στόχος είναι οι ιδρυτές να παραμείνουν και να συμβάλουν στην επέκταση των επιχειρήσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στην Onodrim.

Οι εταιρείες του τομέα της άμυνας έχουν στο ενεργητικό τους ιστορικά υψηλό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, αφού οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αύξησαν δραστικά τις στρατιωτικές δαπάνες ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Onodrim ελπίζει ότι η πρότασή της θα πείσει όχι μόνο τους μικρότερους προμηθευτές αλλά και τους πελάτες τους, σε μια εποχή που οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να διερευνούν τρόπους επέκτασης της παραγωγής. Πολλές από τις νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στην τεχνολογία κατασκευάζουν κρίσιμα εξαρτήματα, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από εξωτερικούς προμηθευτές.

Η Onodrim δήλωσε ότι έχει ήδη εντοπίσει αρκετές εταιρείες στις οποίες επιθυμεί να επενδύσει, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ο Άιστις Σιμάιτις, ένας από τους πρώτους υπαλλήλους της Palantir στην Ευρώπη το 2013, συνίδρυσε την Onodrim μαζί με τον Μπλέσινγκ, ο οποίος ήταν μηχανικός στον αμερικανικό όμιλο και συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της εμβληματικής πλατφόρμας λογισμικού Foundry, η οποία χρησιμοποιείται από εταιρείες και κυβερνήσεις για την εξορθολογισμό των δεδομένων και την ψηφιοποίηση των ροών εργασίας.

Ο τρίτος συνιδρυτής της εταιρείας, Κρίστιαν Γκάρετ της 137 Ventures, δεν έχει επιχειρησιακό ρόλο.

Ο τελευταίος γύρος χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου Lux Capital, με τη συμμετοχή υφιστάμενων επενδυτών, όπως οι General Catalyst και Lakestar.

Ένας αρχικός γύρος χρηματοδότησης ύψους 45 εκατ. δολαρίων νωρίτερα φέτος υποστηρίχθηκε από την General Catalyst, τη Lakestar και το Founders Fund, τον όμιλο επιχειρηματικών κεφαλαίων που ιδρύθηκε από τον αμερικανό δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Πίτερ Τίελ, ο οποίος είναι επίσης συνιδρυτής της Palantir.

Ο Σιμάιτις ανέφερε ότι η εταιρεία προσπάθησε να εξισορροπήσει τη βάση των επενδυτών μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών, αλλά τόνισε ότι «θέλουμε να χτίσουμε μια ευρωπαϊκή εταιρεία». Το Founders Fund ήταν «μειοψηφικός επενδυτής χωρίς δικαίωμα ελέγχου», προσέθεσε, σύμφωνα με τους Financial Times.