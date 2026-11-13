Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν την Παρασκευή οι τιμές του αργού πετρελαίου, με την αγορά να καταγράφει τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για αυξανόμενο πλεόνασμα προσφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια στιγμή, η στροφή της Ουάσιγκτον προς τον οικονομικό αποκλεισμό και την ενίσχυση των πιέσεων κατά του Ιράν περιορίζει τις ανησυχίες για νέα στρατιωτική κλιμάκωση, έπειτα από εννέα μήνες πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν στα 95,84 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%, ή 2 σεντς. Αντίθετα, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 0,20%, ή 18 σεντς, κλείνοντας στα 88,56 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, και οι δύο δείκτες αναφοράς μέτρησαν απώλειες περίπου 2,5%, μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Brent είχε υποχωρήσει κατά 16% και το WTI κατά 13%.

Η αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου που συνδέεται με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, σε συνδυασμό με τη νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η οποία προβλέπει διεύρυνση του παγκόσμιου πλεονάσματος πετρελαίου, σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στο κλίμα της αγοράς.

«Είναι σαφές ότι πριν από μερικούς μήνες ο μεγαλύτερος φόβος ήταν η έλλειψη πετρελαίου. Τώρα φαίνεται πως η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η υπερπροσφορά», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

Από τον φόβο της έλλειψης στον κίνδυνο υπερπροσφοράς

Η αγορά πετρελαίου πέρασε μια ιδιαίτερα ασταθή εβδομάδα, καθώς οι αρχικές προσδοκίες για προσέγγιση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επισκιάστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, καθώς και από πλήγματα κατά δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τη Σουγκάντα Σαχντέβα, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών SS WealthStreet, με έδρα το Νέο Δελχί, οι ενδείξεις από τον Τραμπ ότι ενδεχομένως δεν απαιτείται περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση κατά της Τεχεράνης ενισχύουν την εκτίμηση πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να στραφεί περισσότερο σε οικονομικές κυρώσεις και περιορισμούς στις μεταφορές πετρελαίου, αντί να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σημαντικό ρόλο στην υποχώρηση των τιμών διαδραματίζουν και οι ενδείξεις εξασθένησης της ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων αργού και καυσίμων παραπέμπει σε συγκρατημένες προοπτικές κατανάλωσης.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξέλιξη αποδόθηκε στη χαμηλότερη ζήτηση για προϊόντα διύλισης και στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών πετρελαίου.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και οι επιθέσεις των Χούθι

Παρά την υποχώρηση των τιμών, οι κίνδυνοι για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν αυξημένοι, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς εξαγωγής αργού από τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Μέσης Ανατολής.

Την Πέμπτη, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τέσσερα πετρελαιοφόρα επλήγησαν από εκρήξεις στα Στενά, αφού προηγουμένως είχαν αγνοήσει προειδοποιήσεις.

Το Reuters διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα και ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Την ίδια ημέρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον σταθμού άντλησης στον πετρελαιαγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας, ενεργειακής εγκατάστασης στην πόλη Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και κτιρίου της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Οι επιθέσεις διατηρούν την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και των θαλάσσιων μεταφορών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την αυξανόμενη παγκόσμια προσφορά και την υποτονική ζήτηση φαίνεται να υπερισχύουν προς το παρόν των γεωπολιτικών κινδύνων, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου υπό πίεση.