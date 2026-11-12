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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά αργού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 3,3% ή 3,06 δολάρια, κλείνοντας στα 95,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 2,6% ή 2,21 δολαρίων, στα 88,74 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη σημαντική ανάκαμψη, και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου παρέμεναν σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών περίπου 3%.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία και στα Στενά του Ορμούζ

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι επιτέθηκαν σε αντλιοστάσιο του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν νέα σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή, την ώρα που οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την ασφάλεια των πετρελαϊκών υποδομών.

Η οργάνωση ισχυρίστηκε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση σε κτίριο της Saudi Aramco στο Ριάντ. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές.

Στον Περσικό Κόλπο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με δεξαμενόπλοια να εξακολουθούν να φλέγονται, πετρελαιοκηλίδες να φτάνουν στις ακτές και επιθέσεις με drones και πυραύλους να πλήττουν υποδομές σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Την Πέμπτη, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερα πετρελαιοφόρα επλήγησαν από εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ, αφού αγνόησαν σχετικές προειδοποιήσεις. Το Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εντείνοντας τους φόβους για νέες διαταραχές στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό κρίσιμη για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαίου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν τη λιμενική περιοχή της Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική Θάλασσα, στη βορειοδυτική Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων.

Η επίθεση εντάσσεται στη σειρά ουκρανικών πληγμάτων κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής. Το λιμάνι της Ουστ-Λούγκα αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου, πετρελαιοειδών, σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων.

«Οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και τα πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πλοίων, αρχίζουν να ασκούν πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις τιμές», δήλωσε ο Τίμοθι Σνάιντερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Matador Economics.

Όπως πρόσθεσε, «φαίνεται ότι οι επενδυτές αρχίζουν να κουράζονται ακούγοντας συνεχώς τα ίδια σχετικά με τις προοπτικές ειρήνευσης».

Από τις απώλειες στο ράλι – Ο ρόλος του Τραμπ και του OPEC+

Η άνοδος της Πέμπτης σηματοδοτεί έντονη αντιστροφή της τάσης, καθώς νωρίτερα στη συνεδρίαση οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν πτωτικά.

Αρχικά, η αγορά είχε επηρεαστεί από ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται πλέον συμφωνία με το Ιράν.

«Αυτές οι ημέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε τα Στενά τους!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πτωτικές πιέσεις είχαν ασκήσει επίσης τα στοιχεία του OPEC+, σύμφωνα με τα οποία η παραγωγή αργού αυξήθηκε τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας, παρά τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, ξεκίνησαν στο Κρεμλίνο νέες συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε ότι ο Πούτιν συμφώνησε να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων και νέες παρεμβάσεις

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) έδειξαν ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκαν τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων απόσταξης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές της ενεργειακής βιομηχανίας, η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να παρατείνει την εξαίρεση από περιορισμούς της αμερικανικής νομοθεσίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η συγκεκριμένη παρέκκλιση από τον νόμο Jones Act επιτρέπει σε ορισμένα πλοία υπό ξένη σημαία να μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, διευκολύνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στις ενεργειακές αγορές.