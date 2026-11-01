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Μια νέα δυνατότητα της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr επιτρέπει στους καταναλωτές να περιορίζουν το κόστος των αγορών τους στο σούπερ μάρκετ, αναζητώντας πιο οικονομικά προϊόντα από εκείνα που έχουν επιλέξει, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν διαφορετικό κατάστημα.

Η υπηρεσία «Ψάξε μου Φθηνότερα» εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε λίστα 31 προϊόντων σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει περίπου τα 20 ευρώ ανά καλάθι.

Ειδικότερα, κατά τη δοκιμή στις αλυσίδες Σκλαβενίτης και Μασούτης, η συνολική αξία των αγορών περιορίστηκε κατά 19,77 ευρώ και 20,56 ευρώ αντίστοιχα. Η μείωση προέκυψε αποκλειστικά από την αντικατάσταση επιλεγμένων προϊόντων με φθηνότερες εναλλακτικές, χωρίς να απαιτηθεί αλλαγή αλυσίδας.

Στην περίπτωση του Σκλαβενίτη, το αρχικό κόστος για τα 31 προϊόντα ανερχόταν σε 103,14 ευρώ. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Ψάξε μου Φθηνότερα», το ποσό μειώθηκε στα 83,37 ευρώ, με το οικονομικό όφελος να διαμορφώνεται στα 19,77 ευρώ, δηλαδή στο 19,2%.

Αντίστοιχα, στον Μασούτη, η αξία του αρχικού καλαθιού ήταν 104,38 ευρώ και μετά την επιλογή οικονομικότερων προϊόντων περιορίστηκε στα 83,82 ευρώ. Η συνολική εξοικονόμηση έφτασε τα 20,56 ευρώ, ποσοστό περίπου 19,7%.

Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν αποκλειστικά το καλάθι και τις τιμές που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η σύγκριση τιμών και η αναζήτηση φθηνότερων επιλογών μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εξόδων του νοικοκυριού, ακόμη και όταν οι αγορές πραγματοποιούνται από το ίδιο σούπερ μάρκετ.

Ένα ψηφιακό εργαλείο για τη μείωση των καθημερινών εξόδων

Με το αυξημένο κόστος διαβίωσης να εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η δυνατότητα σύγκρισης τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές που επιδιώκουν να περιορίσουν τις καθημερινές τους δαπάνες.

Η αναζήτηση οικονομικότερων προϊόντων πριν από την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα χρήματά τους, χωρίς βέβαια να εξαλείφει τις ευρύτερες πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια.

Η υπηρεσία «Ψάξε μου Φθηνότερα» αποτελεί μέρος του PosoKanei.gov.gr, της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη σύγκριση της συνολικής αξίας ενός καλαθιού ανάμεσα σε διαφορετικές αλυσίδες, η νέα δυνατότητα αναζητά φθηνότερα προϊόντα εντός του ίδιου καταστήματος, εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε είδος της λίστας.

Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να ψωνίζουν από την αλυσίδα που προτιμούν, επιλέγοντας παράλληλα πιο συμφέρουσες λύσεις, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε διαφημιστικά φυλλάδια, ηλεκτρονικά καταστήματα ή τιμές στα ράφια.

Το τελικό όφελος, πάντως, διαφοροποιείται ανάλογα με τα προϊόντα που περιλαμβάνει η λίστα, τις διαθέσιμες εναλλακτικές και τις τιμές της εκάστοτε περιόδου. Επομένως, η μείωση που καταγράφηκε στη συγκεκριμένη δοκιμή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη για κάθε καλάθι αγορών.

Ιστορικό τιμών, αποθήκευση λιστών και σάρωση barcode

Εκτός από τη δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης φθηνότερων προϊόντων, το PosoKanei.gov.gr διαθέτει και άλλες υπηρεσίες που διευκολύνουν τον προγραμματισμό των αγορών και την παρακολούθηση των μεταβολών στις τιμές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πρόσβαση στο ιστορικό τιμών κάθε προϊόντος για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να διαπιστώνουν εάν μια προσφορά αποτελεί ουσιαστική έκπτωση ή εάν πρόκειται για μια πρόσκαιρη μεταβολή της τιμής.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας έως πέντε διαφορετικών λιστών αγορών, με ανώτατο όριο τα 50 προϊόντα σε καθεμία. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να καταχωρίζουν την ποσότητα που χρειάζονται από κάθε είδος, ώστε το σύστημα να υπολογίζει αυτόματα τη συνολική αξία των αγορών τους.

Μέσω κινητού τηλεφώνου είναι ακόμη δυνατή η σάρωση του barcode ενός προϊόντος, προκειμένου αυτό να προστεθεί απευθείας στη λίστα, ακόμη και την ώρα που ο καταναλωτής βρίσκεται μέσα στο σούπερ μάρκετ.

Μια επιπλέον δυνατότητα της πλατφόρμας είναι η αντιπαραβολή των τιμών που καταγράφονται στην ελληνική αγορά με τις μέσες αντίστοιχες τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες αποκτούν μια ενδεικτική εικόνα για το επίπεδο των τιμών στην Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι παραπάνω υπηρεσίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς την αναζήτηση οικονομικότερων εναλλακτικών, δίνοντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές για να οργανώνουν τις αγορές τους, να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των τιμών και να αξιολογούν το κόστος πριν προχωρήσουν στο ταμείο.