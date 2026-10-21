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Στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 5 Αυγούστου υποχώρησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το σιτάρι, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που ενσωματώνουν στις τιμές, μετά την εντατικοποίηση των πιέσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Το συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα κατέγραψε πτώση έως 0,5% την Τετάρτη, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών.

Η υποχώρηση σημειώνεται μετά τον νέο γύρο επαφών του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με Αμερικανούς απεσταλμένους, κατά τον οποίο ο ίδιος επιχείρησε να υιοθετήσει πιο συμφιλιωτικό τόνο.

Παρά τις επαφές αυτές, ο Τραμπ συνέχισε να ασκεί κριτική στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει «τίποτα ως αντάλλαγμα» για τη στήριξη που έχουν παράσχει στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε παράλληλα ότι «ήρθε η ώρα να υπάρξει συμφωνία», εντείνοντας τις προσδοκίες για πιθανές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις.

Η Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο της αγοράς

Οι διεθνείς έμποροι σιτηρών παρακολουθούν στενά τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, καθώς η πορεία των διαπραγματεύσεων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά σιταριού.

Από τον Ιούλιο, η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα έχει προκαλέσει ζημιές σε ναυτιλιακές υποδομές και σοβαρές αναταράξεις στις εξαγωγές σιταριού από τη Ρωσία και την Ουκρανία, δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς παγκοσμίως.

Μια ενδεχόμενη πρόοδος προς την κατεύθυνση της εκεχειρίας θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων σιταριού από τις δύο χώρες, οι οποίες παραμένουν προς πώληση.

Η πιθανή αύξηση της προσφοράς θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετες πτωτικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις εμπορικές ροές εξακολουθούν να είναι σημαντικοί.

Η Lachstock Consulting προειδοποίησε τους επενδυτές να μην εφησυχάζουν ως προς την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και οι διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών παραμένουν μεγάλες.

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι έπληξε ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου κοντά στην Οδησσό, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίζουν να πλήττουν ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι θέσεις των δύο πλευρών για τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν πολύ μακριά», ανέφερε η εταιρεία σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Η επισήμανση αυτή αναδεικνύει ότι, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, η ασφάλεια των μεταφορών και η ομαλή εξαγωγή σιτηρών εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αμφισβήτηση.

Πρόσθετες πιέσεις από τη ζήτηση και τη συγκομιδή

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η αγορά σιταριού δέχεται πιέσεις και από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Η υποτονική ζήτηση για αμερικανικές εξαγωγές, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της συγκομιδής στο νότιο ημισφαίριο, ενίσχυσε την πτωτική τάση των συμβολαίων μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, τα επενδυτικά κεφάλαια εμφανίζονται ολοένα περισσότερο απαισιόδοξα για την πορεία των τιμών.

Την προηγούμενη εβδομάδα αύξησαν τις καθαρές πτωτικές θέσεις τους στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, ενισχύοντας το αρνητικό κλίμα στην αγορά.

Έτσι, οι τιμές του σιταριού βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα συνδυασμό παραγόντων: τις προσδοκίες για ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, την περιορισμένη εξαγωγική ζήτηση στις ΗΠΑ και τις προοπτικές ενίσχυσης της προσφοράς.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση στη Μαύρη Θάλασσα υπενθυμίζει ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί και θα μπορούσε να επηρεάσει εκ νέου τη διεθνή αγορά σιτηρών.