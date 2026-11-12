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Οι αγορές βρίσκονται σε «κατάσταση συναγερμού», σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν τη στροφή από πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα προς αμυντικές μετοχές.

Οι μετοχές τεχνολογίας έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα το 2026. Οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν προκαλέσει πολλαπλές περιόδους μεταβλητότητας φέτος. Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενέτεινε την πίεση στον κλάδο την περασμένη εβδομάδα.

Ο δείκτης Nasdaq Composite της Wall Street, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές τεχνολογίας έχει σημειώσει άνοδο περίπου 8,7% από την αρχή του έτους έως την 9η Νοεμβρίου, αλλά έχασε μέρος των κερδών του από την αρχή του έτους τον Οκτώβριο, όταν σημείωσε πτώση 5,3% κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο δείκτης παρουσίασε ανάκαμψη τις τελευταίες ημέρες, αλλά παραμένει «στο κόκκινο» για τον Νοέμβριο και έχει σημειώσει πτώση 0,7% για τον μήνα μέχρι στιγμής, αφού εισήλθε σε φάση διόρθωσης την περασμένη εβδομάδα.

Ο Nasdaq δεν είναι ο μόνος δείκτης με έμφαση στον τομέα της τεχνολογίας που σημείωσε μεγάλες απώλειες τον τελευταίο μήνα. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος έχει σημαντική έκθεση στον τομέα των ημιαγωγών, έχασε 16,2% τον Οκτώβριο και έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 8% από την αρχή του μήνα.

Ο δείκτης MSCI World Information Technology έχασε 7% τον Οκτώβριο και έχει σημειώσει περαιτέρω πτώση 4,6% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα. Ο δείκτης πληροφορικής της MSCI, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τις ΗΠΑ, έχει υποχωρήσει κατά 11,5% από τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, οι μετοχές σε αμυντικούς τομείς έχουν σημειώσει ευρεία άνοδο.

Οι δείκτες της MSCI που καλύπτουν τους τομείς των βασικών καταναλωτικών αγαθών, της υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έχουν όλοι σημειώσει σημαντική άνοδο τον τελευταίο μήνα.

Ο Άλαστερ Πίντερ, ο οποίος είναι επικεφαλής αναδυόμενων αγορών και παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής μετοχών της HSBC, δήλωσε ότι οι πρόσφατες κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές ήταν «βίαιες και, κατά την άποψή μας, υπερβολικές», ενώ προσέθεσε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη φαίνονται γενικά υγιή.

«Η στροφή προς τις αμυντικές μετοχές φαίνεται ακραία», ανέφερε. «Η Walmart διαπραγματεύεται με 40 φορές τα μελλοντικά κέρδη, κοντά σε ιστορικό υψηλό, ενώ η Nvidia διαπραγματεύεται με 13 φορές, κοντά σε ιστορικό χαμηλό».

Ο Ρας Μολντ, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, χαρακτήρισε τις χρηματαγορές «σε κατάσταση συναγερμού, κρίνοντας από τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αναδιανέμουν τις τομεακές τους θέσεις».

Η ανάλυση της AJ Bell για 11 «υπερ-τομείς» του S&P Global 1200 δείχνει ότι, στο β’ εξάμηνο του 2026 μέχρι στιγμής, οι μετοχές των τομέων της υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών καταναλωτικών αγαθών έχουν σημειώσει τις καλύτερες επιδόσεις μετά τον τομέα της ενέργειας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας της πληροφορικής, ενώ ήταν ο τομέας με την καλύτερη απόδοση το α’ εξάμηνο του έτους με άνοδο 28,4%, κατέληξε να είναι αυτός με τη χειρότερη απόδοση το β’ εξάμηνο, αφού σημείωσε πτώση άνω του 11%, όπως αναφέρει το CNBC.