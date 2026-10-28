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Χωρίς σαφή κατεύθυνση κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς η επιφυλακτικότητα ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και των κρίσιμων αποτελεσμάτων των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών επισκιάζει τις θετικές επιδόσεις που ανακοίνωσαν μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες για το τρίτο τρίμηνο.

Παρά το γεγονός ότι αρκετά τραπεζικά ιδρύματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, οι επενδυτές εμφανίζονται απρόθυμοι να αυξήσουν την έκθεσή τους στις μετοχές πριν αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί οριακά κατά 0,1%, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX, ο γαλλικός CAC 40 και ο ιταλικός FTSE MIB κινούνται σχεδόν αμετάβλητοι, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,2%. Μεγαλύτερη είναι η πίεση στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, όπου ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 1%.

Η συγκρατημένη εικόνα αποτυπώνει τη στάση αναμονής των επενδυτών ενόψει δύο σημαντικών εξελίξεων: της ανακοίνωσης της Fed για τα επιτόκια αργότερα σήμερα και της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Alphabet και της Microsoft μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες στηρίζουν την αγορά

Τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών λειτουργούν ως αντίβαρο στην επιφυλακτικότητα, περιορίζοντας τις απώλειες των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Η BNP Paribas, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας, ανακοίνωσε αύξηση των κερδών της για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η θετική επίδοση στηρίχθηκε στην ισχυρή δραστηριότητα των τομέων εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 1%.

Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Standard Chartered, η οποία επίσης ανακοίνωσε αποτελέσματα υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η τράπεζα επωφελήθηκε από τα αυξημένα έσοδα συναλλαγών στις διεθνείς αγορές, αλλά και από την επιτάχυνση των εισροών κεφαλαίων στον τομέα διαχείρισης περιουσίας.

Η μετοχή της σημείωσε άλμα 4,4%, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων.

Στην Ελβετία, η UBS ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 2,69 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση.

Τα αποτελέσματα κινήθηκαν κοντά στις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών που είχε συγκεντρώσει η ίδια η τράπεζα, οι οποίες τοποθετούσαν τα καθαρά κέρδη στα 2,71 δισ. δολάρια.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ο οποίος εξακολουθεί να επωφελείται από την έντονη δραστηριότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη ζήτηση για υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας.

Dassault Systemes: Αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026

Εκτός τραπεζικού κλάδου, θετικά μηνύματα έστειλε η γαλλική εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού Dassault Systemes, η οποία αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο της για την αύξηση των εσόδων το 2026.

Η εταιρεία προβλέπει πλέον ότι τα ετήσια έσοδά της θα αυξηθούν κατά 4% έως 5%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την πορεία των δραστηριοτήτων της.

Η αναβάθμιση των προβλέψεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις προοπτικές των τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις καθιστούν καθοριστική την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Fed: Αμετάβλητα επιτόκια σήμερα, αλλά πιθανή αύξηση τον Δεκέμβριο

Η μεγαλύτερη πηγή αβεβαιότητας για τις αγορές παραμένει η νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αναμένεται ευρέως να διατηρήσει σήμερα αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο της Fed, στο εύρος 3,75% έως 4,00%.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται κυρίως στις προοπτικές για τον Δεκέμβριο.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα των μακροοικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ, εξακολουθούν να συντηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις, καθιστώντας πιο σύνθετες τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με την τιμολόγηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, οι αγορές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 80% σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο η αμερικανική κεντρική τράπεζα είναι διατεθειμένη να ανεχθεί τη διατήρηση υψηλότερων τιμών ενέργειας και πώς αξιολογεί τον κίνδυνο νέας επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Η στάση της Fed αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς την Πέμπτη αναμένεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη νομισματική πολιτική.

Η ΕΚΤ καλείται επίσης να διαχειριστεί τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, σε ένα περιβάλλον που επιβαρύνεται από τις δημοσιονομικές εντάσεις στη Γαλλία και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Alphabet και Microsoft: Το μεγάλο τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από τις κεντρικές τράπεζες, οι αγορές στρέφουν το βλέμμα τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Alphabet και της Microsoft, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Οι δύο αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι θεωρούνται βαρόμετρο για τις αποτιμήσεις του κλάδου και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων για κέντρα δεδομένων, υπερυπολογιστικές υποδομές και εξειδικευμένους επεξεργαστές μεταφράζονται σε αντίστοιχα ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Οι επενδυτές αναζητούν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι η εμπορική αξιοποίηση της AI αρχίζει να αποδίδει σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογεί τα τεράστια κεφάλαια που διοχετεύονται στην ανάπτυξη υποδομών.

Η απάντηση θα επηρεάσει όχι μόνο τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, αλλά και τις ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμετέχουν στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών.

ASML, ASM International και BE Semiconductor στο επίκεντρο

Μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που επηρεάζονται άμεσα από την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται οι ASML, ASM International και BE Semiconductor.

Οι όμιλοι αυτοί έχουν σημαντική έκθεση στις δαπάνες για εξοπλισμό παραγωγής ημιαγωγών και στις επενδύσεις για την κατασκευή και επέκταση κέντρων δεδομένων παγκοσμίως.

Οι μετοχές τους συχνά κινούνται σε συνάρτηση με τις εκτιμήσεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων παρόχων υπηρεσιών cloud.

Εάν τα αποτελέσματα της Alphabet και της Microsoft δείξουν ότι η αύξηση των εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ή εάν οι δύο εταιρείες αφήσουν να εννοηθεί ότι θα περιορίσουν τις επενδύσεις σε υποδομές, ενδέχεται να εκδηλωθούν νέες ρευστοποιήσεις στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο.

Αντίθετα, ενδείξεις ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και υπηρεσίες AI παραμένει ισχυρή θα μπορούσαν να ενισχύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Για την ώρα, η στάση αναμονής επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, παρά τις θετικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η απόφαση της Fed και κυρίως τα μηνύματα του Κέβιν Γουόρς, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη κατεύθυνση των χρηματιστηρίων.