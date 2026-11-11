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Η παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του στην εταιρεία, καθώς και για το τι θα συμβεί αν ο 63χρονος συνιδρυτής, ο οποίος μετέτρεψε την εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών σε μία από τις πιο πολύτιμες επιχειρήσεις στον πλανήτη, αναγκαστεί να αποχωρήσει.

Οι μετοχές της Nvidia κατέγραψαν σημαντική πτώση παρά την έντονη ανάκαμψη της ευρύτερης αγοράς, αφού ο Χουάνγκ παραδέχτηκε τη σχέση και ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν αποτέλεσε στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών. Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι έχει «εμπιστοσύνη στον Τζένσεν» και ότι «δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκε ούτε η εθνική ασφάλεια ούτε τα μυστικά της Nvidia».

Ενώ η Nvidia δηλώνει ότι ο Χουάνγκ θα συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας κατά τη διάρκεια της έρευνας, η πίεση αυξάνεται ραγδαία. Ηγέτες και από τα δύο κόμματα ζητούν ενημερώσεις, ενώ οι Δημοκρατικοί, που αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ζητούν έρευνες και νέα νομοθεσία «για να εμποδιστεί η τροφοδότηση του στρατού της Κίνας από προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Χουάνγκ ασκεί τεράστια επιρροή στην Nvidia και αποτελεί το μοναδικό πρόσωπο της εταιρείας, χωρίς σαφή δεύτερο στην ιεραρχία. Είναι επίσης ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρύτερης ανάπτυξης υποδομών και διατηρεί στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που εξασφαλίζει στην Nvidia θέση στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις συζητήσεις για την πολιτική, την ασφάλεια και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Στέισι Ράσγκον, αναλυτής της Bernstein, δήλωσε σε εκπομπή του CNBC ότι «ο Τζένσεν είναι η Nvidia. Η Nvidia είναι ο Τζένσεν». Προσέθεσε ότι ο Χουάνγκ «διευθύνει την εταιρεία ουσιαστικά από την κορυφή προς τα κάτω» και «καθοδηγεί τα πάντα από τα παρασκήνια».

Σε σύγκριση με ορισμένους από τους ομολόγους του ιδρυτές στον τομέα της τεχνολογίας, όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta και ο Έλον Μασκ της SpaceX, ο Χουάνγκ ασκεί ελάχιστο πραγματικό έλεγχο. Κατέχει λίγο πάνω από το 3% των μετοχών και είναι ένα από τα 11 μέλη ενός διοικητικού συμβουλίου που δεν έχει επίσημο πρόεδρο.

Παρ’ όλα αυτά, η επιρροή του είναι αδιαμφισβήτητη, σε τέτοιο βαθμό που το ζήτημα της διαδοχής είναι ένα θέμα που σχεδόν δεν θίγεται μεταξύ αναλυτών και επενδυτών.

Αρκετοί αναλυτές ανέφεραν ότι η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στη διαχείριση της Nvidia, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός εφεδρικού σχεδίου μετάβασης.

Οι αναλυτές της Melius ανέφεραν ότι η Nvidia διαθέτει ένα «ισχυρό δυναμικό» στελεχών στους τομείς των δικτύων, των συστημάτων και των υπολογιστών υψηλής απόδοσης, καθώς και «τεχνική γνώση» που προέρχεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τεχνολογίας και τον επικεφαλής επιστήμονα του κολοσσού.