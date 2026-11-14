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Η κρίση ηγεσίας της Nvidia δημιουργεί μια ευκαιρία για τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ θα μπορούσε να χαλαρώσει την κυριαρχία του κολοσσού των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε έναν κλάδο στον οποίο κυριαρχεί εδώ και καιρό.

Από την AMD έως την Broadcom και ακόμη και τη συνεργάτιδά της TSMC, οι κατασκευαστές τσιπ αναδύονται ως πιθανοί δικαιούχοι αυτής της αναταραχής, με τους αναλυτές της αγοράς να επισημαίνουν μια πιθανή ανακατανομή της παραγωγικής ικανότητας και μια μείωση του τεχνολογικού προβαδίσματος της Nvidia.

Η μετατόπιση αυτή λαμβάνει χώρα τη στιγμή που η Nvidia αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από την παραίτηση του Χουάνγκ, μετά από αποκαλύψεις σχετικά με τις πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και με μια γυναίκα που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι είναι κινεζική κατάσκοπος.

Οι μετοχές της Nvidia έχουν καταρρεύσει κατά 11% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ οι ανταγωνιστές AMD και Broadcom έχουν σημειώσει άνοδο 30% και 24%, αντίστοιχα.

Η TSMC, η οποία κατασκευάζει τους πιο προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, έχει επίσης σημειώσει άνοδο 11% κατά την ίδια περίοδο, καθώς αναμένεται να ωφεληθεί, ανεξάρτητα από το ποιος σχεδιαστής μικροεπεξεργαστών κερδίζει ή χάνει. Η στροφή μακριά από τις μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που θεωρούνται επικίνδυνες τοποθετεί επίσης την TSMC ως μια σχετικά ασφαλέστερη επιλογή.

Η αλλαγή από την Nvidia έχει επεκταθεί επίσης σε λιγότερο κερδοσκοπικούς τομείς της βιομηχανίας ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών αναλογικών τσιπ όπως η Texas Instruments, η Analog Devices και η Infineon, καθώς οι επενδυτές υιοθετούν μια πιο αμυντική στάση.

Πέρα από την άμεση αντίδραση της αγοράς, η αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά τον ανταγωνισμό σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον Ντίλαν Πατέλ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας έρευνας ημιαγωγών SemiAnalysis.

Ο Πατέλ ανέφερε ότι ο Χουάνγκ είχε καλλιεργήσει προσωπικά σχέσεις με κατασκευαστές και προμηθευτές εξαρτημάτων, βοηθώντας την Nvidia να εξασφαλίσει τη σπάνια παραγωγική ικανότητα πριν από τους ανταγωνιστές της.

Αυτό το πλεονέκτημα ενδέχεται πλέον να τεθεί υπό πίεση, καθώς εταιρείες όπως η Google και η Amazon προσπαθούν να επεκτείνουν την παραγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο hyperscalers είχαν ήδη κερδίσει έδαφος στην εξασφάλιση παραγωγικής ικανότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού σε σχέση με την Nvidia, ανέφερε ο Πατέλ, και θα μπορούσαν να επιταχύνουν αυτές τις προσπάθειες χωρίς την επιρροή του Χουάνγκ στους προμηθευτές.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι hyperscalers αναπτύσσουν όλο και περισσότερο δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Nvidia, ενώ η AMD και άλλες εταιρείες ημιαγωγών αγωνίζονται να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Ωστόσο, η αναταραχή αυτή δεν σηματοδοτεί απαραίτητα το τέλος της ευρύτερης έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η εξάπλωση των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα θα οδηγήσουν τελικά στην εμπορευματοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, ασκώντας πίεση στις τιμές των τσιπ και στις αποδόσεις των επενδύσεων, σύμφωνα με το CNBC.

Για την Nvidia, οι άμεσες προοπτικές ενδέχεται να εξαρτώνται λιγότερο από τα κέρδη της και περισσότερο από το αν η επόμενη ηγετική της ομάδα θα καταφέρει να καθησυχάσει τους επενδυτές.